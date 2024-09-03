E hani Afganistan olacaktık

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Teğmen İkra.

Teğmen Şeyda.

Üçü de birinci.

Biri Kara Harp Okulu birincisi. Biri Hava Harp Okulu birincisi. Biri Deniz Harp Okulu birincisi.

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Bu Türkiye tarihinde bir ilk.

Hatta Yılmaz Özdil’e göre dünya tarihinde bir ilk.

*

Üç birinci de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldılar diplomalarını.

*

Erdoğan konuyla ilgili olarak şöyle dedi:

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“Bu bir tesadüf değildir. Bu başarı, kızlarımızın Harp Okullarımıza olan ilgisinin ve mücadelesinin neticesidir. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır. Asker olarak da başarır.”

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Hahahaha!

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Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce...

“Bu son şans. Eğer seçimi Erdoğan kazanırsa kadınlarımız evlerinden dışarı çıkamayacak. Afganistan olacağız” diyenler vardı.

Onlar şu manzaraya bakıp ne hissediyorlar acaba?

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Milim utanç, dirhem yüz kızarması falan söz konusu oluyor mudur acaba?

CHP’DE TÜZÜK TARTIŞMASIYLA KAÇ KİŞİ İLGİLENİYORDUR

BEN bir hesap çıkardım:

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- CHP üst yönetiminden 253 kişi.

- Örgütlerin yönetim takımından 7345 kişi.

- Belediye odaklarından 987 kişi.

- Parti içi muhalefetten 1234 kişi.

- CHP medyasından 78 kişi.

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CHP’li ahalinin bile tüzük tartı?mas?yla ilgili olmad?klar?na yemin edebilirim ama ispatlayamam.şmasıyla ilgili olmadıklarına yemin edebilirim ama ispatlayamam.

BOWLING BİZDE NİYE TUTMADI

FARK ettim ki Amerikan filmlerinde yollar, genellikle bir bowling salonundan geçiyor.

İlk buluşmalar orada gerçekleşiyor, çocuklarla sosyalleşmeler orada geçiyor, iş arkadaşlarının mavralı eğlenceleri orada geçiyor.

*

Bizde durum nedir?

Galiba bir ara bizde de bowling salonları açıldı ama bizim millet pek yüz vermediğinden yaygınlaşmadı. Söndü gitti.

*

Galiba bizim milletin bowling olayına bakışı şöyle:

*

Spor olacak kadar zor ve yorucu değil.

Oyun olacak kadar heyecanlı ve eğlenceli değil.

Sosyalleşilecek kadar rahat ve kasıntısız değil.





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ATATÜRK, AYRIŞMA, BİRLEŞME

BU ülkenin geleceği, bu ülkenin barışı için, bu ülkenin gerilim alanlarını daraltması için...

Hangisi daha olumlu bir sonuç verir:

- Atatürk üzerinden ayrıştırma çabası mı?

- Atatürk üzerinden birleştirme çabası mı?

*

Ben Atatürk üzerinden her türlü ayrıştırma çabasının...

Geleceğimizi, barışımızı, huzurumuzu bozma girişimi olarak görüyorum.

ZALİM KALLEŞLİK

KADIKÖY’de sokaklara zehirli mama bırakarak hayvanları katledenler varmış.

*

Sokaklara zehirli mama bırakarak sokak hayvanlarını öldürmeye kalkışmak...

Hiçbir hayvanın içgüdüsünde yer almayacak kadar zalim bir kalleşliktir.

*

Bunu ancak hayvanlarla aynı değerler sistemine bile sahip olmayan insanlar yapabilir.

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AHU TUĞBA DEYİP GEÇMEYİN

SON dönemindeki sinema kariyerinde parlak işler pek olmasa da ilk dönemi gayet iyiymiş Ahu Tuğba’nın:

*

“Dokunmayın Şabanıma” adlı filmde Kemal Sunal’la başrol oynamış. “Banker Bilo”da Şener Şen ve İlyas Salman’la başrol oynamış. Metin Erksan’ın korku filmi “Şeytan”da küçük bir rolü varmış. Halit Refiğ’in yönettiği “Beyaz Ölüm” adlı Tarık Akan’lı filmde başrolde yer almış.

*

Hemen öyle dudak büküp geçmeyelim yani.

Ahu Tuğba sadece erotik sululuklar içeren filmlerle anılamaz. Kariyerinde iyi yönetmenler, iyi oyuncular, iyi filmler de vardır.

*

Ayrıca ölülerimizi hayırla yad etmekte de yarar vardır.





NE NEYİ ÇAĞRIŞTIRIYOR

- KAR: Fargo.

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- KOLONYA: COVID-19.

- DOLMAKALEM: Doğan Hızlan.

- DONUT: Amerikan polisi.

- UZUN BAKIŞMA: Türk dizisi.

- DEZENFORMASYON: Milli spor.

- KILIÇ: Polemik malzemesi.

- HAKAN BAYRAKÇI: Sağduyu.

- YAĞMUR: İstanbul.

- SARAÇHANE: Politik bir odak.

ŞEYMA’NIN ÇAPTAN DÜŞÜŞÜNÜN 7 NEDENİ

BİR: “Sadece Şeyma” isimli eseri kaleme alması.

İKİ: Acun’un hinterlandından uzaklaşması.

ÜÇ: Mısırlı milyarderin dümenci çıkması.

DÖRT: Parti kızı olmanın demode hale gelmesi.

BEŞ: Her şeyi aynı anda hızla deneyerek tüketmiş olması.

ALTI: Dilan Polat gibi süper elektrikli tiplerin zuhur etmesi.

YEDİ: Gösterişçi eğlencenin çekiciliğini kaybetmesi.