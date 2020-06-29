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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>E ama yetti artık şu 'Z kuşağı' genellemeleri
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

E ama yetti artık şu 'Z kuşağı' genellemeleri

29 Haziran 2020

Ben de bir “Z kuşağı” yazısı yazmıştım.

Biraz genellemeye kayarak...

*

Fakat pişmanım!

E ama yetti artık şu Z kuşağı genellemeleri

Hem de çok pişmanım!

Çünkü görüyorum ki...

“Z kuşağı” adı altında yapılan genellemeler, iyice çığırından çıkmış durumda.

*

Öyle bir “Z kuşağı” tarifi yapılıyor ki...

Sanki bireylerden değil de...

- Tornadan çıkan ürünlerden söz ediliyor.

- Duvarın tuğlalarından söz ediliyor.

- Sepetteki elmalardan söz ediliyor.

*

- Sanki Bayburt’un, Kadıköy’ün, Çankaya’nın, Yozgat’ın aynı yaşlardaki bütün çocukları, aynı refleksleri gösteriyorlarmış gibi bir saçmalık!

*

- Sanki “Z kuşağı” diye bir robotik nesil türemiş, bunların hepsi otomatikman aynı şeylere kızıp aynı şeylere seviniyorlarmış gibi bir sersemlik!

*

- Sanki içlerinden bir kişi bile “Abi bence üniversite sınavları ertelenmesin” dememiş gibi bir abukluk!

*

- Sanki hepsi aynı lezzetlere düşkünmüş, aynı videolara tutkunmuş, aynı politikacılara uyuzmuş gibi bir genellemecilik!

*

“Z kuşağı” deyip geçiliyor.

Yahu her biri ayrı birey değil mi bunların? Birbirlerinden farklı siyasal tercihleri yok mu? Bazısı acayip kötümser, bazısı acayip iyimser olamaz mı? Ailesini takanı da takmayanı da yok mu Allah aşkına? Her biri apayrı kişiliklerden oluşmuyor mu bu kuşağın? Değişik tutumları da mı yok? Kimi inanca mesafeliyken kimi sofu takılmıyor mu? Hepsini geçtim, sözelci/sayısalcı ayrımı da yok bunların arasında?

Ne oluyoruz yahu?

*

Sanki aynı yaşlardaki bütün çocukları bir kazana atıp kaynatmışlar ve ortaya çıkan ucubeye de “Z kuşağı” adını vermişler gibi bir şey.

*

Var ya...

Koca bir nesil, ancak bu kadar genelleme kurbanı olabilir.


SINAVA GEÇ KALANLAR DESTANI

- Belki organize değiller.

- Belki biraz savruklar.

E ama yetti artık şu Z kuşağı genellemeleri

- Belki zamanlamaları fena.

- Belki dikkatsizler.

- Belki düzensizler.

- Belki dağınıklar.

*

Ama unutmayın ki...

Bütün bu özelliklere sahip olup da...

“Büyük adam” ya da “büyük kadın” olmuş çok şahsiyet var aramızda.

*

Yani demem o ki...

Sınava geç kalanları...

Hor görmeyin abiler, ablalar.


PANDEMİDE GAZİANTEP MUTFAĞINI ARAYANLARA

BELEDİYE Başkanı Fatma Şahin şöyle diyor:

*

“Restoranlarımızın personellerini COVID eğitiminden geçirdik. Mutfaklarımız tertemiz. Servis çalışanlarımız uymaları gereken kuralları öğrendiler. Restoranlarımızda oturma düzenleri COVID’e göre ayarlandı. Karekod menü uygulamasıyla temassız sipariş bile veriliyor.”

E ama yetti artık şu Z kuşağı genellemeleri

*

Kısacası...

Gaziantep mutfağını özleyenler için Gaziantep restoranları hazır...

Özleyenlere duyurulur.


İNSANIN EN GÜZEL GÖRÜNDÜĞÜ ANLAR

- Kitap okurken.

E ama yetti artık şu Z kuşağı genellemeleri

- Anlayışlı biçimde tebessüm ederken.

- Mavra çevirirken.

- Hakkı teslim ederken.

- Kedi severken.

- İhtiyaç sahibine yardım ederken.

- Gözlerinin içi gülerken.

- Uyuma numarası yaparken.

- Zaaflarından söz ederken.

- Cep telefonunu kendinden uzaklaştırırken.

- Övüldüğünde mahcup olurken.

- Güçsüz haklıyı savunurken.

- Güçlü haksıza itiraz ederken.

- Özür dilerken.

- Sevgiyle bakarken.

- Garsonlara kibar davranırken.


TUNCAY! DELİRTME BİZİ!

CHP yönetiminin kurultayı ertelememesinin akla en yatkın izahı olarak şunu söylüyorlar:

*

Zaman ilerledikçe delegenin yönetime karşı hoşnutsuzluğu artabilirmiş... Delegenin hoşnutsuzluğu ortaya çıkmadan önce kurultayı yapmak istiyormuş yönetim... Pandemi koşullarında CHP kurultayını ertelememelerinin temel maksadı buymuş...

*

“Akla en yatkın izah” olarak ortaya konan bu izah...

E ama yetti artık şu Z kuşağı genellemeleri

Benim aklıma hiç yatmıyor.

Bu denli saçma bir gerekçeyle kurultayı ertelemiyor olamazlar.

*

Tuncay! Niye ertelemiyorsunuz kurultayı? Delirtme bizi. Hadi söyle!


PARTİ OKULLARININ KAPISINA ASILACAK 10 TEMEL İLKE

- BİR: Eleştiriye kızılmaz, eleştiriden yararlanılır.

*

- İKİ: Tek stratejin şu olmalı: Partinden olmayanı kazanmak.

*

- ÜÇ: Sosyal medyada örgütlenmek, sosyal medyanın temel mantığına terstir.

*

- DÖRT: Tartışmadan kaçılmaz, tartışma fırsatından yararlanılır.

*

- BEŞ: Seçmen sabırlıdır ama seçmenin ani patlamasına dikkat!

*

- ALTI: Oy arttırmak yerine ittifak peşinde koşarsan hep muhtaç olursun.

*

- YEDİ: Liderlik olmuyorsa zorlanmamalıdır. Çünkü zamanla lider olunmaz.

*

- SEKİZ: Kendinden olmayanların da sempatisini kazanıyor musun? Ona bak!

*

- DOKUZ: Davasına kendini adamayan şahıstan iyi partili olmaz.

*

- ON: Tartışmayı sürdüren değil, tartışmayı başlatan kazanır. Ona göre!

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