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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>E ama Erdoğan haksız mı birader?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

E ama Erdoğan haksız mı birader?

6 Aralık 2021

Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması...

Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.

Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:

*

“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”

*

Bu cümleden yola çıkarak...

Alay edenler var, öfkeli şeyler yazanlar var, çileden çıkanlar var, gerçeğe aykırı bir beyanla karşılaşmış gibi şaşıranlar var.

*

Böyle yapanlar, Erdoğan’ın ne demek istediğini anlamıyorlar.

Anlamıyorlar, çünkü...

Akıllarına asla ve kata başörtüsü yasağı gelmiyor, gelemiyor.

*

Empati yoksunluğundan mıdır?

Yoksa kendi başına gelmeyen sorunu sorun olarak kabul etmeme bencilliğinden midir?

Bilemiyorum.

*

Oysa Erdoğan, mesajında hem ne demek istediğine açıklık getiriyor hem de Atatürk’ün hakkını vurgulu biçimde teslim ediyor.

*

Söylediği şu:

*

Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu vizyonun, maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi’nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler.”

*

E haksız mı birader?

*

- Tüm kadınlara tanınan seçilme hakkını, başörtülü kadınlara tanımadığınız yalan mı?

- Seçilen bir kadına hayatı zindan ettiğiniz yalan mı?

- “Dışarı! Dışarı!” diye tempo tuttuğunuz yalan mı?

BİR ZARF REKLAMI

HÜRRİYET’in sayfaları arasında gezinirken bir ilana rastladım dün.

E ama Erdoğan haksız mı birader

“Asildoğan Zarf” isimli zarf imalatçısı bir firma vermiş ilanı.

*

İlanda 7 Aralık gününün “Dünya Mektup Yazma Günü” olduğu belirtiliyor ve herkes “canım annem, canım babam, canım kardeşim” falan diye mektup yazmaya davet ediliyordu.

*

Bu zarif zarf ilanındaki slogan ise şuydu:

*

“Zarf, mesafeleri kısaltır”.

*

İyi ama...

Günümüzde mesafe mi kaldı ki kısalsın.

*

Keşke onun yerine...

“Kupkuru bir bilgisayar tıkırtısıyla yazılmış e-posta, elle yazılmış mektubun yerini tutmaz” sloganı tercih edilseydi.

*

Bu uzun geldiyse... “Zarflı kuşlar gönderin birbirinize” sloganı benimsenseydi.

SEMİH SAYGINER

YILLAR, yıllar önce...

Bilardoya başlamıştım bir heves.

E ama Erdoğan haksız mı birader

Bilardo salonlarından hiç çıkmaz, bir iki galibiyet aldığımda da acayip motive olurdum.

*

Derken bir gün...

Semih Saygıner’in şiir gibi bilardo oynayışını izledim.

Adam döktürüyordu resmen.

Onun oynadığı bilardoysa benim oynadığım neydi?

*

Yani acı gerçeği hemen fark ediverdim:

*

Hevesliydim ama o kadar da kabiliyetim yoktu. Daha doğrusu hevesim, esaslı bir gerekçeye sahip değildi.

Biraz daha ısrar edersem kifayetsiz muhteris kategorisine girebilirdim kolaylıkla.

G

“Aman Tanrım” diyerek derhal bıraktım bilardoyu.

Bir daha da bilardo masasının kıyısından köşesinden bile geçmedim.

*

Bana bilardoyu bıraktırmış adamdır Semih Saygıner.

Dün bir kez daha dünya şampiyonu olduğunu öğrenince...

Karşısında önümü bir kez daha ilikledim.

Tebrikler Şampiyon!

CHP’DE DAVA ŞUURU DİYE BİR ŞEY PEK YOK

NEDİR dava şuuru?

*

Şudur:

*

Kişisel hırslardan arınabilmektir. Kişisel beklentileri bir yana bırakabilmektir. Yoldaşlarla çıkarsız dayanışmaktır. Yoldaşlar arasında hizipleşmeye gitmemektir. Partilileri kardeşler bilmektir. Dedikodulardan uzak durmaktır. El birliğiyle zafer için çabalamaktır. Hesapsız, kitapsız zafere kilitlenmektir.

*

Bakıyoruz CHP’ye!

E ama Erdoğan haksız mı birader


Bunların hiçbiri yok.

Herkes hesapçı.

Herkes grupçu.

Herkes kendini düşünüyor.

Herkes kişisel ikbalinin peşinde.

*

İşte bakın.

En yakın örnek:

*

Mersin mitingine Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı davet etmemişler.

Niye?

Yüzde 99 Kılıçdaroğlu’dan fazla alkış almasınlar diye...

*

Çünkü Kılıçdaroğlu’dan fazla alkış alırlarsa...

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına moral darbesi indirmiş olurlar.

*

İşte bunlar hep hesap kitap...

*

Eğer partide dava şuurunun dirhemi olsa...

Bunlar akla bile gelmezdi.

KÜÇÜK TAVSİYELER

E ama Erdoğan haksız mı birader


- Muharrem İnce zeybek oynamaya ara vermeli.

- Cübbeli Ahmet, remikse müsait komik vaazlara yeniden başlamalı.

- Mustafa Sarıgül azıcık da ciddiyeti denemeli.

- Ali Babacan “bende teknokrat kumaşı var” diyerek liderlikten çekilmeli.

- Meral Akşener, AK Partililerden “muhteremler” diye söz etmeye devam etmeli.

- Numan Kurtulmuş daha çok konuşmalı.

X

İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Aralık 2021
Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken...

İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:

*

- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.

*

- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.

*

Bunlar gerçek mi abi?

Hakikaten de böyle mi?

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Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce... Meydan okuyan ve herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı.

“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.

*

Taraftarları coşmuştu.



“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”

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Öncelikle kestane balının diyarından selamlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2021
Son günlerde herkesin dilinde bu selamlama.

“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.

Ve hemencecik buldum!

Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.

Stüdyoda esip savuruyor.

Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.

*

Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.

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Kurtar beni Bülent Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Aralık 2021
Hakkında yazdığım eleştirilere cevap verdi Bülent Arınç. Uzun, upuzun metnin bir yerinde bana şöyle seslenmiş: “Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum.” Hemen kedim Sekter’e dönüp sordum: “Ne diyorsun buna?” Kedim Sekter, hiç ama hiç beklemediğim bir cevap vermesin mi? Yüzüne her şeyi göze almışlara özgü bir ifade kondurup “Kusura bakma ama adam haklı” demesin mi? Bu apaçık nankörlük karşısında çok bozuldum. Öfkeyle zıpladım: “Nasıl haklı ya? Bunu nasıl dersin? Şunca zamanlık yaşanmışlıklar var.” Sekter de bunun üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme aldı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.

Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.

Çok şükür, çok şükür!

Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:

Bülent Arınç!

O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...

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Aldıklarını buldukları sananlar hizbi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Kasım 2021
“Aldıklarını buldukları sananlar” diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var.

Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.

*

Kimdir bunlar?



Mesela

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Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2021
İslami literatüre azıcık egemen olan herkesin kolayca bilebileceği bir hadis vardır:

“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.

*

Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.

*

Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...


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Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Kasım 2021
İddialar korkunç... Söylenenler felaket... Haberler kan dondurucu...

- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.

- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.

- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.

*

Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...

Yeni soruları da gündeme getiriyor:

*

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Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2021
Genco Erkal yargılanıyor. Adliye koridorlarındaydı dün.

Gerekçe?

Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.

Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.

Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.

Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.

*

Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “

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Soğan ekmek yerlermiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Kasım 2021
İktidar milletvekillerinden biri çıkmış...

“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.

*

Bir başkası ise çıkmış...

“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.

*

İddia ediyorum:

Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...

Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.

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PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2021
CHP’li Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye şu tavsiyede bulunmuş:

 

“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”

*

Minimize etmenin anlamı şudur:



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Gelin, helalleşelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2021
“Birazdan döneceğim sana” deyip de bir türlü dönmediklerim...

 

- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...

*

- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...

*

- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...

*

- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...

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Merkez Bankası eski başkanından trol yaratan karanlık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2021
Benim gözümde Durmuş Yılmaz...

- Ciddiye alınacak bir adamdı.

- Bir ağırlığı vardı.

- Söylediği söz bir değer taşırdı.

*

Ve fakat...


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Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2021
10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.

Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.

*

Çünkü böyle bir mesele vardı.

Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.

*

10 yıl önce... 20 yıl önce...

“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.

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Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2021
Kemal Bey, helalleşmeye çok hevesli ve arzuluymuş gibi görünüyor.

Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.

*

Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.

Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?

Mesela...

Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?

Ne yani?

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Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Kasım 2021
BİR: Mehmet Âkif, Necip Fazıl... Bu silsilenin devamıdır.

İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.

*

ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.

*

DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.

*

BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.

*

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Osman Öcalan’ın ölümü HDP’de nasıl karşılandı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Kasım 2021
Nasıl karşılanacak?

Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.

Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.

*

Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.

*

Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.

*

Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,

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Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2021
Belarus, Avrupa’ya gıcık.

Sırf bu yüzden...

“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.

Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.

*

Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.


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Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2021
Oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin.

- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.

*

- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.

*

- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.

*

- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.

*

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Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2021
BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı.

- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.

*

- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.



*

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