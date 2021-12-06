E ama Erdoğan haksız mı birader?

İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
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- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
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- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
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Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
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Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
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Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
E ama Erdoğan haksız mı birader?
Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
Alay edenler var, öfkeli şeyler yazanlar var, çileden çıkanlar var, gerçeğe aykırı bir beyanla karşılaşmış gibi şaşıranlar var.
*
Böyle yapanlar, Erdoğan’ın ne demek istediğini anlamıyorlar.
Anlamıyorlar, çünkü...
Akıllarına asla ve kata başörtüsü yasağı gelmiyor, gelemiyor.
*
Empati yoksunluğundan mıdır?
Yoksa kendi başına gelmeyen sorunu sorun olarak kabul etmeme bencilliğinden midir?
Bilemiyorum.
*
Oysa Erdoğan, mesajında hem ne demek istediğine açıklık getiriyor hem de Atatürk’ün hakkını vurgulu biçimde teslim ediyor.
*
Söylediği şu:
*
“Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu vizyonun, maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi’nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler.”
*
E haksız mı birader?
*
- Tüm kadınlara tanınan seçilme hakkını, başörtülü kadınlara tanımadığınız yalan mı?
- Seçilen bir kadına hayatı zindan ettiğiniz yalan mı?
- “Dışarı! Dışarı!” diye tempo tuttuğunuz yalan mı?
BİR ZARF REKLAMI
HÜRRİYET’in sayfaları arasında gezinirken bir ilana rastladım dün.
“Asildoğan Zarf” isimli zarf imalatçısı bir firma vermiş ilanı.
*
İlanda 7 Aralık gününün “Dünya Mektup Yazma Günü” olduğu belirtiliyor ve herkes “canım annem, canım babam, canım kardeşim” falan diye mektup yazmaya davet ediliyordu.
*
Bu zarif zarf ilanındaki slogan ise şuydu:
*
“Zarf, mesafeleri kısaltır”.
*
İyi ama...
Günümüzde mesafe mi kaldı ki kısalsın.
*
Keşke onun yerine...
“Kupkuru bir bilgisayar tıkırtısıyla yazılmış e-posta, elle yazılmış mektubun yerini tutmaz” sloganı tercih edilseydi.
*
Bu uzun geldiyse... “Zarflı kuşlar gönderin birbirinize” sloganı benimsenseydi.
SEMİH SAYGINER
YILLAR, yıllar önce...
Bilardoya başlamıştım bir heves.
Bilardo salonlarından hiç çıkmaz, bir iki galibiyet aldığımda da acayip motive olurdum.
*
Derken bir gün...
Semih Saygıner’in şiir gibi bilardo oynayışını izledim.
Adam döktürüyordu resmen.
Onun oynadığı bilardoysa benim oynadığım neydi?
*
Yani acı gerçeği hemen fark ediverdim:
*
Hevesliydim ama o kadar da kabiliyetim yoktu. Daha doğrusu hevesim, esaslı bir gerekçeye sahip değildi.
Biraz daha ısrar edersem kifayetsiz muhteris kategorisine girebilirdim kolaylıkla.
G
“Aman Tanrım” diyerek derhal bıraktım bilardoyu.
Bir daha da bilardo masasının kıyısından köşesinden bile geçmedim.
*
Bana bilardoyu bıraktırmış adamdır Semih Saygıner.
Dün bir kez daha dünya şampiyonu olduğunu öğrenince...
Karşısında önümü bir kez daha ilikledim.
Tebrikler Şampiyon!
CHP’DE DAVA ŞUURU DİYE BİR ŞEY PEK YOK
NEDİR dava şuuru?
*
Şudur:
*
Kişisel hırslardan arınabilmektir. Kişisel beklentileri bir yana bırakabilmektir. Yoldaşlarla çıkarsız dayanışmaktır. Yoldaşlar arasında hizipleşmeye gitmemektir. Partilileri kardeşler bilmektir. Dedikodulardan uzak durmaktır. El birliğiyle zafer için çabalamaktır. Hesapsız, kitapsız zafere kilitlenmektir.
*
Bakıyoruz CHP’ye!
Bunların hiçbiri yok.
Herkes hesapçı.
Herkes grupçu.
Herkes kendini düşünüyor.
Herkes kişisel ikbalinin peşinde.
*
İşte bakın.
En yakın örnek:
*
Mersin mitingine Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı davet etmemişler.
Niye?
Yüzde 99 Kılıçdaroğlu’dan fazla alkış almasınlar diye...
*
Çünkü Kılıçdaroğlu’dan fazla alkış alırlarsa...
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına moral darbesi indirmiş olurlar.
*
İşte bunlar hep hesap kitap...
*
Eğer partide dava şuurunun dirhemi olsa...
Bunlar akla bile gelmezdi.
KÜÇÜK TAVSİYELER
- Muharrem İnce zeybek oynamaya ara vermeli.
- Cübbeli Ahmet, remikse müsait komik vaazlara yeniden başlamalı.
- Mustafa Sarıgül azıcık da ciddiyeti denemeli.
- Ali Babacan “bende teknokrat kumaşı var” diyerek liderlikten çekilmeli.
- Meral Akşener, AK Partililerden “muhteremler” diye söz etmeye devam etmeli.
- Numan Kurtulmuş daha çok konuşmalı.