Duyum nedir nasıl alınır?

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Duyum nedir nasıl alınır?
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
*
“Duyumlar var. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Baktım, İYİ Parti’nin önemli ismi Koray Aydın aynı şeyi söylemiş:
*
“Duyumlar aldık. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Allah korusun, bir siyasi suikast olsa...
“Biz demiştik” diyecekler.
*
Ama ya olmazsa?
*
Hiç kimse kendilerine:
“Siyasi suikast duyumu almıştın... E hani siyasi suikast?” diye soramayacak.
*
Kimse soramayacak çünkü...
Böyle bir soru çok tuhaf kaçacak.
*
Kimse soramayacak çünkü...
Olası suikastlar için bir zaman aralığı verilmiş değil.
*
Kimse soramayacak çünkü...
“Duyum dedik. İlle de olacak demedik” tarzı bir cevap gelecek.
*
Bunların hepsi bir tarafa... Ben asıl işin “duyum” tarafına kafayı takmış durumdayım.
Duyum aldıklarını söyleyenler, “duyum”u nasıl alıyorlar acaba?
*
- Seslerini ve kimliklerini değiştirmiş birilerinden, “Üç vakte kadar siyasi suikast olabilir” diye telefon mu alıyorlar?
*
- “Sayın Yetkili. Her an siyasi suikastlar olabilir. İmza: Bir dost” türü isimsiz mektuplar mı alıyorlar?
*
- Etraflarındaki üç-beş istihbarat meraklısı tipten, “Havada siyasi cinayet kokusu var sayın genel başkanım” türü istihbarat analizler mi alıyorlar?
*
Yoksa çok daha “ciddi bir kaynak”tan mı alıyorlar duyumu?
*
İyi ama o zaman da...
Kemal Bey ya da Koray Bey’in bu kaynağı ilgili mercilere bildirmeleri gerekmez mi?
*
Yani olay, baştan sona şöyle gelişse:
- Duyumun kaynağı, ilgili mercilere bildirilse...
- İlgili merciler duyumun kaynağını bulup “Sen nereden biliyorsun aslanım, siyasi suikast olacağını?” diye sorsalar...
- Konu gerçekten de ciddiyse önleyici tedbir alsalar...
- Konu ciddi değilse duyumun kaynağının FETÖ’cü olup olmadığını inceleseler...
Çok daha iyi bir şey yapılmış olmaz mı?
TAMER KARADAĞLI OLAYI POLİTİK BİR OLAY DEĞİLDİR
OLAYIN sadece kendisine baktığımızda ne görüyoruz?
Şunu görüyoruz:
*
Tamer Karadağlı’nın olağanüstü kabalığını, çocuksu sabırsızlığını, lüzumsuz gayretkeşliğini, antipatik mimiklerini...
*
Nihal Yalçın’ın da vasat mı vasat ödül konuşmasını ve sonuna sıkıştırdığı klişe mi klişe sloganını...
*
Ortada politika molitika yok.
Taraf olacak, taraf tutacak bir durum da yok.
*
En fazla...
- Tamer Karadağlı’ya: “Adamın şu yaptıklarına bak ya. Amma da acayip” denir.
- Nihal Yalçın’a da: “Ne kadar da vasat konuştu. Amma da klişe” denir.
Budur. Bu kadardır. Ötesi yoktur.
*
Ama her şeyi politize etmeye meraklı sosyal medya ortamı, bu basit kabalıktan ve bu vasat konuşmadan muhteşem bir politik sonuç çıkarmayı başardı.
Nihal’in bölücülüğü, Tamer’in vatanseverliği üzerinden dönüyor tüm geyikler.
Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu falan tarafını seçmiş.
Geri kalanlar da “Onlar Nihalciyse biz Tamerciyiz” havasındalar.
*
Böyle yapıyorlar, sonra da “Yaşanmaz bu ülkede” diyorlar.
Bu ülkede yaşanmazsa sırf bunlar yüzünden yaşanmaz.
STOCKHOLM NERE BİZİM HATAY NERE
STOCKHOLM sendromu diye bir şey var.
Biliyoruz.
*
Meğer Hatay sendromu diye bir şey de varmış.
Öğrenmiş bulunmaktayız.
*
17 yaşındaki genç bir kadının...
Elinde satırla kendisini kovalayan, yakaladığında satırla kendisine acımasızca vuran adama nasıl da ölümüne sahip çıktığını gördünüz mü?
*
Satırlı canavarı içeri tıkmak istiyorlar...
Genç kadın, “Onu içeri tıkmayın” diye kendisini yerden yere atıyor.
*
Satırlı katil adayına hak ettiği türden bir ceza vermek istiyorlar...
Genç kadın, “Serbest bırakın onu” diye samimi bir şekilde gözyaşı döküyor.
*
Satırlı adamı toplumdan tecrit etmek istiyorlar...
Genç kadın, “Bırakın onu. O benim” diye feryat figan.
*
Düşünün:
Bu satırlı adamı, tavla oynayan beş kişi etkisiz hale getirseydi...
Belki de bu genç kadın, o beş kişiye “Size ne kardeşim? Sevgilim değil mi? Sever de keser de” diyecekti.
*
Celladına âşık olmuş bir millet, nasıl iflah olmazsa...
Celladına âşık olmuş bireyler de iflah olmazlar.