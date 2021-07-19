Duygusal bir popüler kültüre sahip olmak isteyenler için liste

Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
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Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
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- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
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Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
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Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
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İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
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Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
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Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
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Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
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Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
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“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
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Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
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- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
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- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
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- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
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Yaklaşan cisim şudur:
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Erken seçim kampanyası.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
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Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
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Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
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Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
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Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
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ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
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Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
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Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
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Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
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Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
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Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
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Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
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İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
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Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
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Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
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Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
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Şu türden zorunluluklar:
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- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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Duygusal bir popüler kültüre sahip olmak isteyenler için liste
Frida Kahblo: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
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- TOMRİS UYAR: Eskiden ikinci yenicilerin prensesiydi, şimdi artık popüler kültür ikonu haline geldi. Bu nedenle Tomris evrenine girmelisiniz mutlaka. “Dört kişiydiler onlar / Turgut, Edip, Cemal ve Tomris / Adlarını şiir diye yazmışlardı dağlara taşlara” falan diye şiirler söylerseniz tadınızdan yenmez.
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- YILMAZ GÜNEY: Popüler kültür derginizin kapağında mutlaka yer almalı. Tek bir filmini bile baştan sona izlememiş olsanız da... “Ama o bir katil... Ama o bir zorba...” falan diyenlere karşı çeşitli argümanlar geliştirmeli ve bu argümanları uygun yerlerde etrafa boca etmelisiniz.
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- ERTEM EĞİLMEZ: Eski Türk filmlerine duyduğunuz her türlü nostaljinin başında ve sonunda onun imzası vardır. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Kemal Sunal, Ayşen Gruda... Hepsi onun filmlerinin vazgeçilmezidir. Popüler kültür nostaljisine sahip çıkacaksanız onu öğrenmenizde yarar var.
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- MALCOLM X: Geçen gördüm: Fotoğrafını kahve fincanına basmışlar. Bu demektir ki o da bir popüler kültür figürü haline gelmiş. Adının telaffuzu bile havalıdır. “Harlem’in deli fişek genci” ya da “Detroitli kara çocuk” gibi alengirli nitelemelerle anmaya çalış. “Ev faresi / tarla faresi” benzetmesini mutlaka öğren.
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- DOSTOYEVSKİ: Arada sırada “Rus romanı, Fransız romanını ezip geçmiştir” gibi dikkat çekici tezlerin olmalı. Rus romanının bir numaralı havarisi olmalısın. Bilhassa da Dostoyevski’nin... Ondan “Dosto Baba” diye söz etmende büyük yarar var. “Suç ve Ceza”, el kitabın olmalı.
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- OĞUZ ATAY: Tutunamayanlar’ı baştan sona kadar okumayı başarmış olmasan da Oğuz Atay dendiğinde söyleyecek en az on beş cümlen olmalı. Hatta tıpkı “Olric” gibi sizin de hayali bir arkadaşınız olsa iyi olur. “Beyaz Mantolu Adam” kitabına gönderme yapmak için beyaz bir yağmurluğunuzun olmasında sayısız fayda var.
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- İSMET ÖZEL: Türk şiirinin yaşayan en büyük şairidir İsmet Özel. İddia ediyorum: Bugün olmasa da yarın popüler kültür ikonu haline gelecek. “Gözlerim nemli değil / Gözlerim namlu” ya da “Bir şehrin uzak semtleri gibi gözlerin / Üzgün, kara, ayaklanmaya hazır” gibi dizeleri duvarlara yazılacak. Bunları bilmende yarar var.
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- NAZIM HİKMET: Sevgililerinden en az üçünün öyküsünü, aldatmalarından en az ikisinin gizli taraflarını, Zülfü’nün bestelemediği en az beş şiirini, Moskova günlerinde vatana duyduğu özlemin enteresan anlatımlarını muhakkak bilmen şart. Bu arada bir uyarı: Kızın olursa adını sakın Piraye koyma! Çünkü biraz demode oldu bu.
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- AHMET KAYA: Çatal kaşık fırlatmaya karşı bir öfken olmalı. Serdar Ortaç’a bir özür daha diletmelisin. O zulüm ayinine katılanları sürekli hatırlatmalısın. “Kum Gibi”nin en iyi şarkısı olduğunu iddia etmelisin. Ve “Nereden baksan tutarsızlık / Nereden baksan ahmakça” sözünü, sık sık konuşmalarında kullanmalısın.
İSLAM DÜNYASININ BİTMEYEN BELASI: TALİBAN
Ayaklı İslam karşıtı propaganda gibidir bu Taliban.
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Kadını hayatın içinden sürgün etmeleri, müziğin tek bir notasına bile ceza vermeleri, kısa sakala bile günahkârlık muamelesi yapmaları, şekilcilik üzerinden millete eza cefa çektirmeleri, antik kalıntıları bile bombalarla yıkmaları...
Hepsi ama hepsi için tek bir kelimem var:
BARBARLIK.
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Çok öfkeliyim Taliban’a...
Öfkemin temel nedeni şu:
Sergiledikleri tüm vahşeti ve barbarlığı İslam’a dayandırıyorlar.
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Afganistan’daki aşiret kavgalarının arasından sıyrılıp ortaya çıktılar ve Afganistan’ı cehenneme çevirdiler.
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Sonra Amerika geldi.
Ve başka tür bir cehenneme çevrilmiş oldu Afganistan.
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Ve bugün...
Amerika çekildi.
Taliban geri geldi.
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Afganistan, böylece bir kez daha Taliban usulü cehenneme hazırlanıyor adım adım.
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Tekrar ediyorum:
Ayaklı İslam karşıtı propagandanın baş elemanıdır Taliban.
Bu haliyle sadece Afganistan’a değil, İslam’a zulmetmektedir.
YİNE İKİYE AYRILDIK
Hep buluyoruz bir ayrılık konusu ya...
Şimdi de...
“Aşıcılar” ve “Aşı karşıtları” olarak ikiye ayrılmış durumdayız.
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Şu yeryüzünde bizim kadar çabuk ikiye ayrılabilen bir millet var mıdır acaba?