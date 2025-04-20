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Duruşmalar TRT’den yayınlansın

#İmamoğlu#DAVA#TRT

Ekrem İmamoğlu Operasyonu’nda tutuklanan belediye bürokratlarından biri, etkin pişmanlıktan yararlanmış.

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Yani “itirafçı” olmuş.

*

Eğer tutuklu bir sanık, itirafçı oluyorsa...

Ortada itiraf edilecek bir suç var demektir.

*

Bu itirafçı sanık...

- Hangi suçları itiraf edecek acaba?

- Ona da “yalancı tanık, sahte tanık” falan denecek mi acaba?

- “Biz şu şu suçları işledik” diye verilen bir ifadenin etkisi ne olacak acaba?

*

Ve daha da önemlisi:

Soruşturma kapsamında başka itirafçılar da ortaya çıkacak mı?

*

Bu arada gündemde şöyle bir talep var:

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, duruşmaların TRT’den canlı yayınlanmasını istiyor.

*

Keşke yayınlansa.

Böylece millet de görmüş olur itirafçının neleri itiraf ettiğini.

MEHMET ÖZ’ÜN İNCİL’E EL BASMASI

MEHMET Öz, Trump tarafından getirildiği çok önemli bir göreve yemin ederek başladı.

Duruşmalar TRT’den yayınlansın

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Yaşasın! Şahane! Bir Türk’ün böyle bir göreve getirilmesi mutluluk verici.

*

Ancak bir sorun var. Mehmet Öz, yemin ederken Kuran yerine İncil’e el basmış.

*

Mehmet Öz’ün “Ben Müslümanım. Ben Kuran’a el basarım” dememesi... Önüne konan İncil’e el basmayı içine sindirmesi... Bunda bir sorun görmemesi...

Korkunç bir ezikliktir.

Oysa Kuran’a el basmayı tercih etseydi hem daha çok saygı görürdü hem de daha onurlu bir tutum almış olurdu.

ÖZÜR DİLEYİN YOZGAT’TAN

CHP’nin Yozgat mitinginden görkemli görüntüler yansıyınca...

CHP’nin medya kollarında sevinçli bir telaş başladı:

- “Yozgat... Sen ne güzelsin” tarzı paylaşımlar.

- “Devrim Yozgat’tan başlıyor” tarzı gazlamalar.

Duruşmalar TRT’den yayınlansın

- “Bu yaz tatilimi Yozgat’ta yapacağım” tarzı mavralar.

*

Daha düne kadar Yozgat denilince...

- ‘Ölmeden önce gidilmemesi gereken yerler’ arasına Yozgat’ı yazıp dalga geçenler.

- Yüzlerini buruşturanlar.

- “Ay çok sağcı burası” diye aşağılayanlar.

- Sabahattin Ali’nin Yozgat’ı inciten yazısını paylaşmaya doyamayanlar.

- Yozgat’ı yobazlıkla suçlayanlar.

Yozgat’ta partilerinin mitingindeki kalabalığı görünce...

Yozgat’a sevdalanıverdiler.

*

Bunlar için olay şudur:

*

Partilerine uzak düşünce...

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Sen ne yobazsın Yozgat.

Partilerine destek verince...

Sen ne güzelsin Yozgat.

ÖZGÜR ÖZEL’E ÖVGÜ

ÖZGÜR Özel bazen çok eleştirdiğim şeyler yapıyor, bazen de kendini bile aşacak işler yapıyor.

*

Özgür Özel’in Samsun’dan sonra Yozgat gibi muhafazakar ve milliyetçi ağırlıktaki bir şehirde miting yapması ve görkemli bir traktör konvoyu oluşturması...

Duruşmalar TRT’den yayınlansın

Partisinin çeperlerini genişletme hedefi açısından muazzam bir olay.

#İmamoğlu#DAVA#TRT
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