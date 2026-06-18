 ‘Durun biz kardeşiz’ diyene tekme tokat

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- Biz kardeşiz.

- Kavga etmeyelim.

- Partiyi bölmeyelim.

- Aidiyetimiz partiye olsun.

- İlle de taraf olmak zorunda değiliz.

- Bu kavga görüntüsü iyi değil.

- Kemalci / Özgürcü diye ayrışmayalım.

Falan diye konuşanlara, tekme tokat saldırıyorlar.

*

Hatta böyle konuşanları, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinden bile daha tehlikeli buluyorlar.

*

Özgür Özel kanadındaki bu hava...

Hiç de sağlıklı bir hava değil.

KILIÇDAR’IN ÇIKACAĞI TELEVİZYON

BU cuma televizyona çıkacakmış Kemal Kılıçdaroğlu.

Çıkacağı kanal: Sözcü TV.

*

Çok doğru bir karar.

Özgür Özel ve ekibini savunan bir televizyon kanalına çıkmak, Kemal Kılıçdaroğlu açısından...

- Özgüven belirtisidir.

- Meydan okumaktır.

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- “İstediğiniz soruyu sorun” rahatlığıdır.

- Performansını yansıtma fırsatıdır.

*

Fırsatı iyi değerlendirirse, en ters soruların bile altından kalkabilirse, ikna edici bir anlatı kurmayı başarırsa, soğukkanlılığını korursa, birleştirici / bütünleştirici mesajlar verebilirse, kendisini iyi ifade edebilirse, CHP tabanını etkileyebilirse...

Bu işin kazananı olur.





GÜNDEMİN ÜÇ ATLISI

1-CHP

Öyle alengirli, öyle katmanlı, öyle zevkli bir konu ki bu... Kılıçdar ile Özgür anlaşsa bile bu tartışma sürer. Herkes işin peşini bıraksa bile... Barış bırakmaz, Şaban bırakmaz.

*

2-FUTBOL

Dedikodusu bol, sansasyonu yoğun, harareti yüksek bir tartışma. Neredeyse CHP’yi sollayacak. Girdiğim her 10 ortamın 8’inde “bizim çocuklar” tartışılıyor.

*

3-SAVAŞ

Ateşi söndü bu mevzunun. Çok şükür kapandı gitti. Uzmanlar tabii ki konuyu sündürecekler ama konunun yeniden popüler olma ihtimali sıfır.

MANSUR YAVAŞ’IN YÜZDELERİ

MANSUR Yavaş’ın yüzde 51’i:

Özgür Özel ve ekibinden yana.

*

Mansur Yavaş’ın yüzde 49’u:

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinden yana.

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ESKİ KANİ / YENİ KANİ

“Kani de kim” diye soruyor musunuz?

Yanıt vereyim: “Asena’nın sevgilisi” olarak meşhur olan işinsanı.

*

Asena’yla sevgili olduktan sonra kişisel görüntüsünde resmen devrim yapmış Kani.

Artık bir “eski Kani” var, bir de “yeni Kani.”

*

Eski Kani’ye bakınca... Şöyle bir tipoloji çıkıyor ortaya:

*

Statükocu. / Hercailiğe kapalı. / Mütevekkil. / İddiacılıktan uzak. / Nesnel koşullarla barışık. / Mangalcı ve hayalsiz. / Mevcuda razı. / Macerasız ve mecalsiz.

ESKİ KANİ

*

Yeni Kani’ye bakınca ise... Tipoloji şudur:

*

Devrimci. / Alabildiğine hercai. / Atılım peşinde. / Fırtına gibi iddialı. / Nesnel koşulları yıkmaya hevesli. / Rotası bilinmez. / Risk alıp fırsat kollayan. / Maceracı ve enerjik.

*

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Yeni Kani, Özgür Özel’in yerinde olsaydı...

Şimdiye çoktan kurmuştu yeni partiyi.

YENİ KANİ

BU BENİM DÜNYAM DEĞİL

MİLLİ Takım’ın Avustralya yenilgisinin ardından...

En sağduyulu, en birleştirici, en yapıcı, en olumlu, en yatıştırıcı yaklaşım Fatih Terim’den geldi.

*

Ülkenin bütün futbol yorumcuları, Milli Takım’ı gaddarca ve hunharca parça parça ederken...

Fatih Terim, “Yapmayın, etmeyin, şimdi sırası değil, önümüzde iki önemli maç var, futbolcuların da hocanın da moralini bozmayın. Şimdi hesap sorma zamanı değil. İlle de hesap soracaksanız işin sonunu bekleyin. Hesabı o zaman sorarız” dedi.

*

Fakat o da ne?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kazma kürek saldıran tüm yorumcuları bir tarafa bıraktı ve Fatih Terim’i hedef alan bir açıklama yaptı.

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*

Bu işlerden çok iyi anlayan hinoğluhin bir dostuma sordum:

*

“Neler oluyor? Bu işin mantığını anlamadım ben. Acaba Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’le ilgili yanlış bilgilendirilmiş olabilir mi?”

*

Hinoğluhin dostum, bana küçümser bir edayla şöyle bir baktı.

Ve şunları söyledi:

*

“Bak arkadaş. Futbolun kendine özgü dinamikleri vardır. Sen bu dinamiklerin farkında değilsin. Fatih Terim’in söylediklerinde sorun yok. Sorun, böyle bir ortamda Fatih Terim’in kafayı çıkarmasında. Hacıosmanoğlu, Terim’in kafayı çıkarmasının ne anlama geldiğinin farkında. Tepkisini ona göre veriyor.”

*

Hiçbir şey anlamadım.

Hiçbir şey anlamadığımı da söyledim.

Hinoğluhin dostum, beni iyice aşağılayarak şöyle dedi:

*

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“Bu iş senin sandığından çok daha karmaşık. Bence sen bu topa hiç girme. Konuyu kavrayabilmen için futbolun en karanlık dehlizlerinde en az 11 sene geçirmen lazım.”

*

Kendimi savunmaya bile gerek duymayıp sessizce ortamı terk ettim.