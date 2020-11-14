Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...
Uğur Hoca, tamam.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
- Uğur Hoca aşıyı geliştirdiyse... Özlem Hoca da geliştirdi.
Aralarındaki tek fark birinin erkek, diğerinin kadın oluşu.
*
“Dünyanın Uğur”unu görüp de “Dünyanın Özlem”ini yok saymak...
2020 yılının son çeyreğinde dünyaya erkek bakışıyla bakmak ilkelliğinden kurtulamadığımızın bir göstergesi.
Biz kolay ıslah olmayız kardeşim.
AYKUT ERDOĞDU’NUN TEKNEYE KAÇIVERMESİ
MUHARREM İnce, otobüsle memleketi dolaşınca...
CHP yönetimi de otobüsle memleketi dolaşma kararı aldı.
*
CHP’nin önemli isimleri, “Ekonomi Otobüsü” adını verdikleri otobüsle Mersin’deydi önceki gün.
*
Otobüs sakinlerinden CHP’li Aykut Erdoğdu, otobüste sıkılınca... Hemen kaçamak yapıp nazlı nazlı süzülen bir tekneye atmış kendini.
*
Tekneden çektiği videoda şöyle diyor:
“Mütevazı bir tekne bu... Fiyatı yüz elli bin ya da yüz bin lira...”
*
Teknedeki Aykut Erdoğdu’ya şöyle bir baktım:
- Gözleri parlıyordu.
- Süper mutluydu.
- “İşte olmam gereken yer” diyordu vücut diliyle.
- Denizcilik literatürüne hâkimiyeti göz dolduruyordu.
*
Tam da “Yahu Aykut Erdoğdu... Daha ilk günden sıkılıp tekneye kaçmak oldu mu yani?” diyecektim ki...
Teknedeki o olağanüstü yaşama sevincini görünce vazgeçtim.
*
Hayatını yaşa Aykut Erdoğdu!
Siyaset, her şey değildir. Siyaset dediğin gelir geçer... Elinde kalacak olan teknede geçirdiğin o harikulade zaman olacaktır.
KORKU İLE UMUT ARASINDA BİR YERDE
ORTADOĞU’da kartların yeniden dağıtılması gibi korona çemberi de sürekli daralıyor.
Ama şunu söyleyeyim:
Bu sefer çember, gerçekten daralmış durumda!
*
Etrafımda korona olmayan çok az kişi var.
İnsanın kendini koruması gün geçtikçe zorlaşıyor.
İşin şakası da yok hani.
Asistanım Necla’nın ablası Ayşegül’ü kaybettik koronadan... Genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin.
*
Bu arada anksiyete baş gösterdi hepimizde.
Azıcık başımız ağrısa ya da azıcık öksürsek... Anında “Korona mı oldum” diye telaşlanıyoruz.
Bu panik de perişan ediyor hepimizi.
Korona olmuş kadar oluyoruz yani.
*
İtiraz etmese yaşayamayacak halde olan ne çok insanımız var.
İşte bakın:
Sokakta sigara içilmesinin yasaklanmasına bile itiraz ediyorlar.
Yahu bunun neyine itiraz ediyorsun?
Sokakta sigara içenler, maskeyi çıkarıyorlardı.
Sırf bu yüzden bile yasak kararı gayet yerindedir.
*
Son durumumuz şu:
Bir yandan feci korkuyoruz, bir yandan da feci umutlanıyoruz.
Umudu arttıran tek unsur: Aşıdaki gelişmeler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bile aşıyı dayanak yaparak “maskesizlik müjdesi” verdi.
*
Bu aşı işi galiba bu sefer ciddi.
Ve galiba aşıyla birlikte koronoya karşı zaferimizi ilan edebileceğiz.
Ama ben yine de aşının yaygınlaşmasını bekliyorum.
Erken zafer ilan edip Trump gibi elim böğrümde kalmak istemiyorum.
*
Kısacası ben de herkes gibi korku ile umut arasında bir yerdeyim.
BIDEN’IN MAAŞI
MAAŞ meraklısı bir milletiz.
Eh, ben de bu milletin bir ferdi olarak, “Biden’ın maaşı ne kadar?” haberinin üzerine hemen atladım tabii.
*
Biden’ın maaşı 33 bin 333 dolar olacakmış. (Hımmm. Demek ki maaşını dolar olarak alıyor). Nedense hemen Türk Lirası’na çevirdim bu maaşı. Ardından da “Vay! İyi para!” dedim bana neyse.
*
Sonra aklıma şu cümleler üşüşmeye başladı:
SGK’sı vardır mutlaka. Beyaz Saray için maaştan kesinti yapılıyorsa oturduğu evi kiraya vererek dengeyi sağlar. Bazı masraflarını devlete yıkacaktır doğal olarak... Ek gelir imkânları da var tabii. Ulaşım masrafı da yakıt masrafı da yok. Oh miss!
*
Bütün bu zihinsel faaliyetin ardından bir pişmanlık çöktü üzerime.
*
Şu anda “Terk edilmesi gereken milli özelliğimiz: Başkalarının maaşını merak etmek” başlıklı bir tez üzerine kafa yormaktayım.
BENDE ÖDEM YAPAR
KELEBEK’te gördüm:
Yasemin Özilhan, ödem atmak için...
Kiraz sapı ile mısır püskülünü suda kaynatıp içiyormuş.
*
Bir an kendimi...
Elimde kiraz sapı ve mısır püskülüyle mutfakta hayal edince...
Stresten ödem üstüne ödemle doldum.
BUGÜN YAPIN
- Tek gözü görmeyen bir kedinin başını okşayın.
- Attilâ İlhan’dan bir şiir ateşleyin.
- Çok eski bir alışkanlığınıza meydan okuyun.
- Bir hayvanat bahçesini protesto edin.
- Bir dolmakalem ve biraz mürekkep alın.
- Telefonu üç saat uzak tutun kendinizden.
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