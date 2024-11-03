Dünya medyası Hürriyet’in Lavrov haberini konuştu

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Hande Fırat’ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan aldığı özel demeç, bu nedenle Türk medyasına ilaç gibi geldi.

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Lavrov’un Hande Fırat’a yaptığı açıklamalara dünyanın bütün saygın medya organları yer verdi.

Hemen bütün yayın organlarında “Rusya’nın ikinci adamı Hürriyet’e dedi ki” üst başlığıyla yayınlanan haberlerde Hürriyet referans gazetesi oldu.

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Lavrov’un Hürriyet’e yaptığı açıklamalara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıt verdi.

Hakan Fidan bu yanıtı verirken de yine Hürriyet’i ve yine Hande Fırat’ı seçti.

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Son söz: Hürriyet olarak gururluyuz. Bu yolda gitmeye kararlıyız.

CHP İLE DEM’İN BAŞ BAŞA KALMASI

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ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP’liden ziyade DEM’li bir belediye başkanı profili çiziyor.

Zaten “kent uzlaşısı” adı altında DEM’in talebi doğrultusunda CHP’den aday yapıldığı bilinen bir gerçek.

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CHP’nin şöyle bir sorunu var:

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Ahmet Özer’e var gücüyle sahip çıkarken, aslında DEM’li bir belediye başkanına sahip çıkıyor izlenimi veriyor.

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Böyle olunca da...

- Milliyetçi muhafazakar seçmenin CHP’den ürkmesi sorunu doğuyor.

- CHP ile DEM’in aynı düzlemde buluşması sorunu baş gösteriyor.

- Geniş sağ seçmenin yeniden Cumhur İttifakı’na yönelmesi sorunu beliriyor.

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CHP’nin işi gerçekten zor.

Ahmet Özer’e sahip çıkmazsa olmaz.

DEM’e “Sen hele biraz geri dur” dese olmaz.

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Acaba CHP’de bazıları, “Keşke Ahmet Özer’i aday yapmasaydık, ne gerek vardı ki” diyor mudur?

Tabii ki içlerinden.

ÖCALAN’A ÇAĞRI... ÖZER’E TUTUKLAMA... BİR ÇELİŞKİ VAR MI?

ÖCALAN’a çağrıda bulunulmasının temel amacı nedir?

Şudur: Örgütü dağıtmak, örgütün silah bırakmasını sağlamak, terörü bitirmek.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçesi nedir?

Şudur: Terör örgütüne üyelik.

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Öcalan’a yapılan çağrı... Terörü bitirir mi, amaca ulaşmayı sağlar mı, başarılı olur mu?

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Bu ayrı bir tartışma konusudur.

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Ahmet Özer’in tutuklanması... Adil mi, iddialar doğru mu, ortada tutuklanmayı gerektirecek bir suç var mı?

Bu da ayrı bir tartışma konusudur.

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Ancak tartışma konusu olmayacak husus şudur:

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Öcalan’a çağrılar ile Özer’in tutuklanması arasında...

Benzerlik olmadığı için çelişki de yoktur.

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“Bir yandan terör örgütünün başı Öcalan’a çağrıda bulunuyorlar bir yandan da Ahmet Özer’i terör örgütüne üyelikten tutukluyorlar” diyenlere sesleniyorum:

Bu yol, çok tutarlı ve mantıklı bir yol değil. Gidilecek daha tutarlı ve mantıklı bin tane yol varken ısrarla bu yola girmeniz çok da akıllıca değil gibi.

NEŞET ERTAŞ TÜRKÜ BAHÇASI

HEP duyuyor, görüyordum:

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Kırşehir’de “Neşet Ertaş Türkü Bahçası” açılmış diye. Sosyal medyadaki görüntülerini candan destekleyerek izliyordum bu bahçenin. Kim açmış, nasıl açmış. Hiç bilmiyordum.

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Ve sonunda bu bahçe / müzenin arkasındaki isimle tanıştım:

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Ercan Malkoç. 50’li yaşlarda bir işinsanı. Neşet Ertaş’ın hemşerisi. Kırşehirli. Asıl işi: Arabaları dekore etmek. Arabaya bir el atıyor, bambaşka bir şey çıkarıyor ortaya. Tarkan’ın arabasını bile dekore etmiş.

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“Ben 40 yaşından sonra Neşet Ertaş hayranı oldum” diye girdi söze Ercan Malkoç.

Geç keşfetmiş ama tam keşfetmiş. Ertaş’ın felsefesinin hayranı. Sözlerinin arasına mutlaka Ertaş’ın türkülerinden sözler katıyor.

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Peki nereden çıkmış bu bahçe / müze işi?

Tatlı tatlı anlatıyor Ercan Malkoç:

“Avusturya Salzburg’a gittik gezmeye. Bizi aldılar Mozart’ın müzesine götürdüler. Mozart’ı pek bilmem, dinlemem. Ama hayran kaldım müzeyi görünce. Geniş bir bahçe... Bahçeyi gezerken Mozart’ın bestelerini dinliyorsunuz. O anda aklıma geldi. Böyle bir müze / bahçeyi neden Neşet Ertaş için kurmayalım dedim.”

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İki ay önce bitmiş bahçe / müze.

Her tarafında Neşet Ertaş türkülerinin çalındığı, Neşet Ertaş’ın sözlerinin her tarafa asıldığı, Neşet Ertaş’ın doğduğu evin maketinin canlandırıldığı pırıl pırıl ve şahane bir müze çıkmış ortaya.

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Ercan Malkoç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Neşet Ertaş’a çok değer verdiğini biliyoruz. Kalpten kalbe giden görülmez yoldan söz eder hep Erdoğan. Açılışı onun yapmasını çok istiyoruz” diyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurulur.