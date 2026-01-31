Dün çok güzel bir şey oldu

Haberin Devamı



Kim kazandı, kim kaybetti hesabını bir tarafa bırakalım.

*



- Silahların konuşmayacağı...

- Kanın dökülmeyeceği...









- Çatışmanın olmayacağı...

Bir sonuç, insanlığın kazancıdır.

*

“Anlaşma sağlandı” haberi, işte bu yüzden dünün en güzel haberiydi.

KURUM / ÖZEL POLEMİĞİ KİMİN İŞİNE YARAR



CHP Lideri Özgür Özel’in şöyle bir alışkanlığı var:

Hangi bakan başarılıysa... O bakana en ağır biçimde yükleniyor.

*

Peki bakanlar ne yapıyorlar?

Genelde Özgür Özel’e cevap vermekten kaçınıyorlar.

*

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise farklı bir yol izliyor, Özgür Özel’in eleştirilerine cevap veriyor.









Haberin Devamı

Hem de yekten, doğrudan, hesapsızca, üstüne giderek...

*

Özgür Özel’in kendisini böyle bir polemiğin içine sokması, tam bir siyasal acemilik.

Bir genel başkan olarak Özgür Özel’in siyasal muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Oysa şimdi Murat Kurum’la polemik yapmak durumunda.

*

Murat Kurum’un durumuna gelince...

Her türlü polemik işlerinin Erdoğan’a bırakıldığı bir ortamda...

Murat Kurum, polemik alanında da Erdoğan’ın yükünü alıyor.



RAMAZAN BİNGÖL’LE KUVER MUHABBETİ



EPEYDİR yolum düşmüyordu Ramazan Bingöl Et Lokantası’na.

Dün şöyle bir uğradım.

*

Hangi kebap, hangi kebapçıda yenir bilmiyorum ama bildiğim bir şey var: Patlıcanlı kebap denilen olgunun padişahı Ramazan Bingöl’dedir.

*

Neyse...









Asıl muhabbet şu:

Kuver ve servis ücretini adisyona yansıtmak yasaklandı ya...

Ramazan Bingöl’ün olaya yaklaşımı şöyle:

*

“Toplum adına memnunum. Sürümden kazanmak zamanı. Bahşişe döndük. İyi servis karşılığını görür. Adı konulmamış bir protesto vardı. Yeni durumda bu protesto biter. Sektörün de kayıplarını fiyatlara yansıtmaması lazım. Sürümden kazansınlar.”

*

Ramazan Bingöl’ün bu yaklaşımına yüzde yüz katıldığımı belirtmekle yetiniyorum.

Haberin Devamı

ŞAH İSMAİL TÜRK MÜ KÜRT MÜ



SOSYAL medyada tartışma:

*

- Birileri “Şah İsmail Türk’tür” diye ortalığı inletiyor.









- Birileri de “Şah İsmail Kürt’tür” diye ortalığı inletiyor.

*

Şu kadarını söylemek istiyorum:

*

Şah İsmail bile kendi etnik kimliğinin üzerinde bu kadar durmamıştır.

BÖYLE BİR COĞRAFYADA TURİZMDE REKOR KIRMAK



TURİZMDE hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde rekor kırılmış.

*

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, dün rakamları açıkladı:

- ZİYARETÇİ SAYISI: 64 milyon.

- TURİZM GELİRİ: 65.2 milyar dolar.

*

Sağımızda savaş var, solumuzda savaş var. Dört tarafımız kriz. Hiçbir şey olmasa deprem tehlikesi söz konusu.

Turizmde kırılan rekoru, bu coğrafyayı göz önünde bulundurarak değerlendirelim.