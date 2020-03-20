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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Dua etmek bilime aykırı mı?

20 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada “dua” dedi ya...

Hemen başladı o kadim din-bilim çatıştırması...

*

Her şeyi çatıştırarak rahat etmek gibi bir özelliğimiz olmasa...

Aslında meselenin çözümü gayet basit:

*

- Eğer bilimin gerektirdiği her türlü önlemi alırsan...

- Eğer bilim insanlarından bir kurul oluşturursan...

- Eğer bilim insanlarından oluşturduğun kurulun önerilerine uyarsan...

- Eğer bilimsel yöntemlerden asla şaşmazsan...

- Eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan...

Ve tüm bunları yaptıktan sonra da...

Allah’a dua edersen...

“Bilim” ve “dua” arasında zerre kadar bir çelişki olmaz.

*

Böyle bir durumda...

Bilim” ve “dua” birbirinin düşmanı değil, birbirinin tamamlayıcısı olur.

*

Ben bu kadar basit bir hakikati yazıyor olmaktan hicap duyarken... Bunu yazmayı bile ihtiyaç haline getirenler ne hissediyorlar acaba?



OFANSİF MOFANSİF

PINAR Fidan diye bir stand up’çı var.

Bu stand up’çı, çıktığı sahnede Alevi vatandaşlarımızla ilgili mizah yapıyor.

*

Yaptığı şakalardan biri de Sivas’ta yakılan insanlarla ilgili...

Söyledikleri düz anlamıyla tam bir skandal.

*

Ama durun bir dakika!

*

Bu arkadaşın söylediklerini düz anlamıyla anlamamalıymışız. Çünkü bu arkadaş, “ofansif mizah” yapıyormuş. Aslında amacı Alevilere bakışı eleştirmekmiş. İroniden hiç anlamıyormuşuz. Üstelik bu arkadaş, Alevi imiş...

*

Bu söylenenlerin hiçbiri beni kesmedi.

Alevi olması falan da umurumda değil.

*

Ben hâlâ sımsıcak kanayan bir yara olan Sivas’la ilgili ister ofansif, ister mofansif, ister ironik... Hiçbir biçimde mizah yapılamayacağını düşünenlerdenim.

*

Yakınları yakılmış insanlar var ve onlar hâlâ gözyaşı döküyor be hey hadsiz!



İNSAN GERÇEKTEN ÇOK VAHŞİ BİR MAHLUK

KORONAVİRÜS bulaştığı söylenen isimlerle ilgili olarak sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakınca...

*

İnsan denilen mahlukun...

*

Yeryüzünün en vahşi mahluku olduğu gerçeğini bir kez daha anlıyoruz.



KARANTİNADA YANIMA ALACAĞIM 10 ŞEY

- BİR: Çizgisiz büyük boy defter...

- İKİ: Kedim Sekter’in büyük boy bir fotoğrafı...

- ÜÇ: Türk basın tarihinin polemiklerini konu alan bir kitap...

- DÖRT: Hitchcock babanın çektiği tüm filmler...

Dua etmek bilime aykırı mı

- BEŞ: James Bond serisi...

- ALTI: İyi bir kahve makinesi ve yeterince kapsül...

- YEDİ: Acıbadem adı verilen kurabiyeden minik bir stok...

- SEKİZ: Albert Camus’nün “Veba” adlı kitabı...

Dua etmek bilime aykırı mı

- DOKUZ: Kırmızı, mavi ve siyah tükenmezkalem.

- ON: Esengül şarkıları...


GÜLE ÇINAR’IN ÖZRÜ

DR. Güle Çınar’ın, İbni Sina Hastanesi’nde kurum içi bir eğitim çalışmasında söyledikleri olay oldu. Çünkü Çınar’ın söylediklerini gizlice kaydedenler, bu sözlerin bir bölümünü sosyal medyada yayınladılar.

Dua etmek bilime aykırı mı

*

Yayınlanan bu bölümde... Abartı vardı, umutsuzluğa sevk vardı, kuşkuyu arttıracak yönler vardı.

*

Bunun üzerine Dr. Güle Çınar, bir açıklama yaptı. Amacının olumsuzluk yaratmak olmadığını söyleyip özür diledi.

*

Açıklamasını baştan sona okudum Çınar’ın... Şu kadarını söyleyeyim: Zorla, zorlamayla özür dileyenlerin kaleme alacakları türden bir metin değildi okuduğum.

*

Gayet samimi, gayet ikna edici, gayet mantıklı buldum yazdıklarını. Bu özrü kabul edip yola devam etmek boynumuzun borcudur.


PANİĞİ YENME YOLLARI

- Bir sokak hayvanını besle...

*

Dua etmek bilime aykırı mı

- Kimseye çaktırmadan bir iyilik yap...

*

- Islıkla bir türkü tuttur...

*

- Gelene geçene samimiyetle gülümse...

*

- Epeydir aramadığın bir dostunu ara...

*

- En az 10 kişiye iltifat et...

*

- Eski bir şiiri ezberle...

*

- Küstüğün biriyle barış...

*

- Bir terbiyesizi utandır...

*

- Göğe bak...

*

- Bir hayal kur...

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