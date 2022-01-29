‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
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Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
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Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
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Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
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İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
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BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
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Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
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İyi ama neden böyle oluyor?
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Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
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Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
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“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
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Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
*
“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
*
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
*
HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela Mehmet Bekaroğlu’ndan...
Kamu önünde özür dilerim.
*
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...
Çıkıp şöyle derim:
*
“Kusura bakmayın dostlar. İyi niyetle beni savunmak istediniz. Fakat ben sizleri açığa düşürdüm. Yaptığınız paylaşımları silmek zorunda kaldınız. Mahcup duruma düştünüz. Açıklama yapmakta geciktim. Keşke hemen açıklama yapsaydım da sizler bu şekilde açığa düşmeseydiniz. Çok üzgünüm. Ne olur kusuruma bakmayın.”
*
Ekrem İmamoğlu, böyle bir açıklama yaparsa...
Öyle memnun olurum, öyle mutlu olurum ki...
Ayakta alkışlarım.
*
Hatta ve hatta...
“Keşke o gün o saatte balıkçıda olmasaydım. Keşke o randevuyu iptal etseydim. Keşke daha basiretli davransaydım” falan dememiş olmasını bile zerre kadar dikkate almadan...
Yazacağım ilk yazıda şunları vurgulardım:
*
- Bu ne güzel bir açıklamadır.
- Bu ne şahane bir özürdür.
- Bu ne âlicenap bir tavırdır.
- Bu ne muhteşem bir yaklaşımdır.
- Bu ne şövalyece bir tutumdur.
MOBESE MESELESİ
EKREM İmamoğlu’nun balıkçı macerasıyla ilgili olarak iki adet görsel çıktı piyasaya:
*
- BİRİNCİ GÖRSEL: İmamoğlu’nu balıkçıda gösteren fotoğraflar. Balıkçıda bulunanlar tarafından çekilen bu fotoğraflar, Cengiz Alçayır adlı bir gazeteci tarafından kamuoyuna yansıtıldı.
*
- İKİNCİ GÖRSEL: MOBESE kameralarından elde edilen görüntüler. Bu görüntüler ise... İmamoğlu’nun aracının giriş çıkışlarını ve bir kar küreme aracının hazır bekletildiğini yansıtıyordu.
*
Birinci görsel için bir şey diyemem.
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Ama MOBESE kameralarından elde edilen görüntüler konusunda görüşüm net:
*
Doğru olmamıştır. Hukuk kurallarının dışına çıkılmıştır. Sorumlularıyla ilgili işlem yapılmalıdır.
TÜRKÇE KONUSUNDA YAKLAŞIMIM ŞU
NE fanatik bir dilde sadeleştirme taraftarıyım ne de Türkçeye uygun biçimde türetilmiş yeni sözcüklerin amansız düşmanıyım.
*
Karşı olduğum iki şey var:
- BİR: Eski kelimelerimizin üzerine beton dökülmesine net olarak karşıyım.
*
- İKİ: Yeni ve tutmuş kelimelerimize düşmanlık edilmesine net olarak karşıyım.
Yani “ihtimal” de derim “olasılık” da... Yani “kelime” de derim “sözcük” de... Yani “imkân” da derim “olanak” da... Yani “problem” de derim “sorun” da... Yani “ulusal” da derim, “milli” de...
NEDİR YANİ? BEN DE Mİ ‘AHIR’ FALAN DEMELİYİM?
MELİKE Demirağ, sevdiğim sanatçılardandır.
Efsanevi “Arkadaş” şarkısının meftunuyum.
*
Sosyal medya hesabında şöyle bir şey yapmış Melike Demirağ:
*
“Yunus Emre Yılı - Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül alırken çekilen fotoğrafımı yayınlamış.
Altına da şunu yazmış:
*
“İyi ki Sedef Kabaş var.”
*
Çok yadırgadım bu tutumunu Melike Demirağ’ın.
*
Ne demek istiyor bu tutumuyla acaba?
*
Yani benim de ekranlara çıkıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşurken...
“Ahır”, “Büyükbaş”, “Hayvan” gibi sözcükleri kullanmamı mı istiyor?
*
Sedef Kabaş’ın gece yarısı gözaltına alınmasına da tutuklanmasına da şiddetle itiraz ettim. Tıpkı hakaretlerine şiddetle itiraz ettiğim gibi.
*
Bunun ötesinde benden ne yapmamı bekliyor Melike Hanım?
*
Neden benim Yunus Emre Yılı nedeniyle düzenlenmiş bir törende çekilmiş fotoğrafımın altına...
“İyi ki Sedef Kabaş var” yazıyor?
*
Yani Melike Demirağ’ın gözüne girmem için...
Benim de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretler etmem mi gerekiyor?
Bu mudur benden beklenen?
*
Ekranlara çıkıp da...
“Ahır” dersem... “Büyükbaş” dersem... “Hayvan” dersem...
Melike Demirağ benim için de...
“İyi ki Ahmet Hakan var” mı diyecek?
*
İyi ama ben bu şekilde konuşamam ki...
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener... Hangisi söz konusu olursa olsun... Benim ağzımdan böyle kelimeler çıkmaz ki.
*
Şu hale bakın hele:
Melike Demirağ gibi sağduyulu bir sanatçı bile bodoslama hakaret çizgisini savunur pozisyona düşmüş durumda.
*
Ne zaman bitecek Tanrı’m bu karanlık?