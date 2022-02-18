Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.
*
Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.
*
Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.
*
Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.
*
Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:
28 Şubat.
*
O 28 Şubat ki....
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar
Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı dolandırmışlar.
Bir dümen çevirerek.
Bir planı uygulamaya sokarak.
Kendilerini polis diye tanıtarak.
“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...
Sonuç?
Nilüfer Narlı Hocamız...
Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.
Yetmiyor.
Banka kasasındaki ziynet eşyalarını alıyor.
Ve hepsini dolandırıcılara teslim ediyor.
*
Sanırım Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı hedef alan dolandırıcıların hiçbirinin aklından şöyle şeyler geçmemiştir:
*
“Dolandırmayı planladığımız bu kişi, bir sosyoloji profesörü. Toplumu bilir. Halkı tanır. Bu işin kompetanıdır. Dümeni anlar. Bulaşmayalım biz bu kişiye. Biz en iyisi kendimize başka bir kurban bulalım.”
*
Peki nasıl düşünmüşlerdir?
Sanırım şöyle düşünmüşlerdir:
*
Bu profesörler hayattan kopuktur.
Halkı, toplumu tanımazlar.
Kolay yem olurlar.
Esnaf mesnaf olsa... Uyanık olur, dümene gelmez.
Ama profesör, hemen dümene gelir.
Bundan daha iyi hedef bulamayız.
*
Olaya tam bu noktadan bakınca...
Dolandırıcılardaki sosyoloji bilgisinin...
Sosyoloji profesöründen çok daha sağlam olduğunu söylememizin önünde herhangi bir engel var mı Allah aşkına?
ATEŞ’İN YAZMADIĞI MARGARET’İN ÖYKÜSÜ
ATEŞ Yalazan, bir süredir Hürriyet arşivini tarayıp arşivde yer alan en ilginç haberleri Hürriyet’in sayfalarına taşıyor.
Çok da güzel yapıyor bu işi.
Bugünle bağlantılar kuruyor, ince alaylı bir üslup kullanıyor, merakla okutturuyor.
En son Adnan Menderes’in kurtulduğu uçak kazasının öyküsünü yazdı Ateş. Dünkü Hürriyet’te yer alan bu öyküyü, bir felaket filmi izler gibi okudum.
*
Okuduktan sonra aklıma bir soru geldi:
Kazadan sonra Menderes’e ilk müdahaleyi yapan Margaret Hemşire’ye ne oldu?
*
Biraz araştırınca şu bilgilere ulaştım:
*
Kazadan sonra Margaret Hemşire, Adnan Menderes tarafından Türkiye’ye davet edilmiş. Ailesiyle birlikte büyük bir konukseverlikle ağırlanmış Türkiye’de. İstanbul, Ankara, İzmir... Dolaşmışlar.
*
Sonra da her yaz tatillerini Türkiye’de yapmaya başlamışlar.
*
Bu arada Menderes’in idam edildiğini öğrendiklerinde çok üzülmüşler. Margaret Hemşire ve ailesi, bu habere inanamamış.
*
2013 yılında 89 yaşındayken Anadolu Ajansı’na bir röportaj vermiş Margaret Hemşire. Menderes’i şöyle tanımlamış: “Çok kibar ve samimi bir insandı.”
AK PARTİ’NİN ABİSİ: BİNALİ YILDIRIM
GEÇEN akşam Tarafsız Bölge’de uzun bir söyleşi yaptık Binali Yıldırım’la.
*
Bu söyleşinin ardından ulaştığım üç sonucu aktarıyorum:
*
SONUÇ BİR: Nedenler ve sonuçlar olgusuna bir mühendis disipliniyle yaklaşıyordu. Bu nedenle inandırıcılık ve ikna edicilik açısından iyiydi.
*
SONUÇ İKİ: AK Parti’de çoktandır boşalmış gibi gözüken “abilik” pozisyonunu hiçbir zorlama olmadan, doğal biçimde doldurmuş intibaı veriyordu.
*
SONUÇ ÜÇ: Tekniği bilenler siyaseti pek bilmezler, siyaseti bilenler ise teknikten pek anlamazlar. Binali Yıldırım, iki alana da hâkim gibi.
GEÇÇEK
TARKAN’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından.
Hep birlikte idare edebiliriz.
Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde...
Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız?
*
Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.
DÜNYA KEDİLER GÜNÜ VE KEDİM SEKTER’İN DİLLENİŞİ
DÜN kedim Sekter’e, “Bugün Dünya Kediler Günü. Hadi yine iyisin. Al sana ödül maması” dedim.
Mamaya gömülen Sekter’in şöyle şeyler mırıldandığını söyleyebilirim ama yemin edemem:
*
“Kediler Günü de nedir birader? Biz bir günü ‘Dünya İnsanlar Günü’ ilan etsek hoşunuza gider mi? Ne biçim yaratıklarsınız siz? Sonra tırmık atınca ‘Vay nankör’ falan. Kapitalizmin oyunu oğlum bunlar. Anlamıyor musunuz?”
ERDOĞAN’I DEVİRMEK İÇİN MASA KURMAK NORMAL Mİ?
NORMALDİR.
Hem de nasıl normaldir.
Tabii ki muhalefet partileri, Erdoğan’ı devirmek için bir araya gelip yuvarlak masa toplantısı yapabilirler.
Bunda yadırganacak hiçbir şey yok.
*
Masa kurmakla ilgili yadırganabilecek şeyler yok mu?
Tabii ki var:
*
Masayı kuranların...
Erdoğan’ı devirmekten başka bir amaç taşımamaları... “Hele Erdoğan devrilsin, gerisi hallolur” demeleri... Devirmenin ötesine dair tek bir kelime bile söylememeleri... Devirmeyi tek amaç haline getirmeleri...
*
Yadırganacaksa...
Bunlar yadırganmalı.