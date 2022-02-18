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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

18 Şubat 2022

Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı dolandırmışlar.

Bir dümen çevirerek.

Bir planı uygulamaya sokarak.

Kendilerini polis diye tanıtarak.

“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Sonuç?

Nilüfer Narlı Hocamız...

Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.

Yetmiyor.

Banka kasasındaki ziynet eşyalarını alıyor.

Ve hepsini dolandırıcılara teslim ediyor.

*

Sanırım Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı hedef alan dolandırıcıların hiçbirinin aklından şöyle şeyler geçmemiştir:

*

“Dolandırmayı planladığımız bu kişi, bir sosyoloji profesörü. Toplumu bilir. Halkı tanır. Bu işin kompetanıdır. Dümeni anlar. Bulaşmayalım biz bu kişiye. Biz en iyisi kendimize başka bir kurban bulalım.”

*

Peki nasıl düşünmüşlerdir?

Sanırım şöyle düşünmüşlerdir:

*

Bu profesörler hayattan kopuktur.

Halkı, toplumu tanımazlar.

Kolay yem olurlar.

Esnaf mesnaf olsa... Uyanık olur, dümene gelmez.

Ama profesör, hemen dümene gelir.

Bundan daha iyi hedef bulamayız.

*

Olaya tam bu noktadan bakınca...

Dolandırıcılardaki sosyoloji bilgisinin...

Sosyoloji profesöründen çok daha sağlam olduğunu söylememizin önünde herhangi bir engel var mı Allah aşkına?

ATEŞ’İN YAZMADIĞI MARGARET’İN ÖYKÜSÜ

ATEŞ Yalazan, bir süredir Hürriyet arşivini tarayıp arşivde yer alan en ilginç haberleri Hürriyet’in sayfalarına taşıyor.

Çok da güzel yapıyor bu işi.

Bugünle bağlantılar kuruyor, ince alaylı bir üslup kullanıyor, merakla okutturuyor.

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

En son Adnan Menderes’in kurtulduğu uçak kazasının öyküsünü yazdı Ateş. Dünkü Hürriyet’te yer alan bu öyküyü, bir felaket filmi izler gibi okudum.

*

Okuduktan sonra aklıma bir soru geldi:

Kazadan sonra Menderes’e ilk müdahaleyi yapan Margaret Hemşire’ye ne oldu?

*

Biraz araştırınca şu bilgilere ulaştım:

*

Kazadan sonra Margaret Hemşire, Adnan Menderes tarafından Türkiye’ye davet edilmiş. Ailesiyle birlikte büyük bir konukseverlikle ağırlanmış Türkiye’de. İstanbul, Ankara, İzmir... Dolaşmışlar.

*

Sonra da her yaz tatillerini Türkiye’de yapmaya başlamışlar.

*

Bu arada Menderes’in idam edildiğini öğrendiklerinde çok üzülmüşler. Margaret Hemşire ve ailesi, bu habere inanamamış.

*

2013 yılında 89 yaşındayken Anadolu Ajansı’na bir röportaj vermiş Margaret Hemşire. Menderes’i şöyle tanımlamış: “Çok kibar ve samimi bir insandı.”

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

AK PARTİ’NİN ABİSİ: BİNALİ YILDIRIM

GEÇEN akşam Tarafsız Bölge’de uzun bir söyleşi yaptık Binali Yıldırım’la.

*

Bu söyleşinin ardından ulaştığım üç sonucu aktarıyorum:

*

SONUÇ BİR: Nedenler ve sonuçlar olgusuna bir mühendis disipliniyle yaklaşıyordu. Bu nedenle inandırıcılık ve ikna edicilik açısından iyiydi.

*

SONUÇ İKİ: AK Parti’de çoktandır boşalmış gibi gözüken “abilik” pozisyonunu hiçbir zorlama olmadan, doğal biçimde doldurmuş intibaı veriyordu.

*

SONUÇ ÜÇ: Tekniği bilenler siyaseti pek bilmezler, siyaseti bilenler ise teknikten pek anlamazlar. Binali Yıldırım, iki alana da hâkim gibi.

GEÇÇEK

TARKAN’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından.

Hep birlikte idare edebiliriz.

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde...

Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız?

*

Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ VE KEDİM SEKTER’İN DİLLENİŞİ

DÜN kedim Sekter’e, “Bugün Dünya Kediler Günü. Hadi yine iyisin. Al sana ödül maması” dedim.

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Mamaya gömülen Sekter’in şöyle şeyler mırıldandığını söyleyebilirim ama yemin edemem:

*

“Kediler Günü de nedir birader? Biz bir günü ‘Dünya İnsanlar Günü’ ilan etsek hoşunuza gider mi? Ne biçim yaratıklarsınız siz? Sonra tırmık atınca ‘Vay nankör’ falan. Kapitalizmin oyunu oğlum bunlar. Anlamıyor musunuz?”

ERDOĞAN’I DEVİRMEK İÇİN MASA KURMAK NORMAL Mİ?

NORMALDİR.

Hem de nasıl normaldir.

Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Tabii ki muhalefet partileri, Erdoğan’ı devirmek için bir araya gelip yuvarlak masa toplantısı yapabilirler.

Bunda yadırganacak hiçbir şey yok.

*

Masa kurmakla ilgili yadırganabilecek şeyler yok mu?

Tabii ki var:

*

Masayı kuranların...

Erdoğan’ı devirmekten başka bir amaç taşımamaları... “Hele Erdoğan devrilsin, gerisi hallolur” demeleri... Devirmenin ötesine dair tek bir kelime bile söylememeleri... Devirmeyi tek amaç haline getirmeleri...

*

Yadırganacaksa...

Bunlar yadırganmalı.

X

AK Parti’ye zarar veren AK Partililer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Şubat 2022
Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

*

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

*

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

*

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

*

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28 Şubat ne alaka

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2022
Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

*

O 28 Şubat ki....



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Altılı masanın şansı var mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2022
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...

Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:

*

Eğer...



Pahalılık

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Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2022
KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

*

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

*

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Ahmet Necdet Sezer’in intikamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2022
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...

İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.

*

Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.



“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”

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Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2022
Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.

Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.

Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.

Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.

Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu

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Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Şubat 2022
Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

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Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

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Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

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Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

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‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

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Geri adımların en güzelidir bu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

*

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

*

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

*

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