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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Doktorlara hemşirelere milyonlarca teşekkür

19 Mart 2020

Sevgili doktorlarımız.

Kıymetli hemşirelerimiz.

Saygıdeğer sağlık çalışanlarımız.

Sizlere milyonlarca teşekkür!

*

Bu zamana kadar...

Doktorlara hemşirelere milyonlarca teşekkür

Cehaletin kör pençesinde inleyen bazı kendini bilmez mahlûkların uyguladıkları şiddete maruz kaldınız, bazılarınız canından bile oldu.

Kadriniz kıymetiniz bilinmedi.

Sıkıntılar çektiniz.

*

Ve bugün sizler...

“Korona” denilen belaya karşı verilen büyük savaşın en ön safında yer alıyorsunuz.

*

Hepimiz evlerimize kapanmaya çalışırken...

Siz hastanelerde canla başla çalışıyorsunuz.

*

Hepimiz kendimizi bir biçimde güvenli alanlarda korumaya almışken...

Siz virüsle temasın en fazla olabileceği yerlerdesiniz.

*

Hepimiz sadece kendimizi korumaya çalışırken.

Siz kendiniz dışındakileri korumaya çalışıyorsunuz.

*

Sabırla, bilinçle, özveriyle büyük bir uğraş veriyorsunuz.

*

Doktorlarımız! Hemşirelerimiz! Sağlık çalışanlarımız!

 Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

 Hepinizin kadrini kıymetini biliyoruz.

 Hepinizden Allah razı olsun.


BENDE DURUP DURURKEN ŞÖYLE ŞEYLER OLUYOR

Durup dururken... Aniden bir hararet bastırıyor... “Acaba ateşim mi yükseliyor?” diye başlıyor bir panik. O panikle hemen başlıyorum ateşimi ölçmeye... 36.2’yi görünce inceden bir sükûnet...

*

 Durup dururken... Nefeste şöyle minnacık bir daralma... “Yoksa... Yoksa...” diye bir telaş... Telaşla birlikte nefesteki daralmanın yükselişi... Pencereyi açış, derin nefes alış ve sükûnet...

*

 Durup dururken... Boğazımdaki gıcık nedeniyle hafif bir öksürük... Sonra bir öksürük daha... Sonra panik öksürükleri... Tam doktoru arayacakken öksürüğün kesilmesi... Ve ardından gelen sükûnet...


EN GÜZEL KORONA SLOGANLARI

EVİNDE kal Türkiye./Dolaşan virüs değil sizsiniz./Uzaktan sev./Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir./Bu işin şakası yok./Birlikte yeneceğiz./Panik yok tedbir var.


SURİYE VE KORONA

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre...

Suriye’de hiçbir korona vakası saptanmamış.

*

Dünya Sağlık Örgütü’nden her kim bu açıklamayı yaptıysa...

Onu 14 gün süreyle Suriye’nin tam göbeğine bırakmak lazım.


VİRÜS AYIRIYOR ZATEN BİR DE SEN AYIRMA

Bırak abi... Bırak şu CHP’ye vuruşları... Sonra yine vurursun. Şimdilik bir ara ver. Ayırma CHP’lileri... Virüs ayırıyor zaten, bir de sen ayırma.

*

Bırak abi... Bırak şu “AK Parti şöyle, AK Parti böyle” diye bildik tekerlemeleri... Şimdilik bir ara ver. Ayırma AK Partilileri... Virüs ayırıyor zaten, bir de sen ayırma.



ÖĞRENDİK

EVDE yapılacak ne kadar az şey olduğunu öğrendik... Yüz yüze iletişimin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik... Eli yüze özgürce götürmenin ne kadar güzel olduğunu öğrendik... Panik atak neymiş öğrendik... İşe gitmenin aslında hiç de fena fikir olmadığını öğrendik... Eli sıkça yıkamanın eli tahriş ettiğini öğrendik... “Sosyal mesafe” diye bir şeyin olduğunu öğrendik... 14’ün sihirli rakam olduğunu öğrendik... El sıkışmaktan kaçınmanın ne kadar zor olduğunu öğrendik...


CAHİL CAHİL KONUŞANLARA SÖYLENMESİ GEREKENLER

BİR sokak röportajında... “Korona gelirse gelir... Mukadderat... Bir alınyazısı var...” falan türü beyanat patlatan Kaya Çilingiroğlu’na ve onun şahsında onun gibi cahil cahil konuşanlara söylenmesi gereken laflar:

*

Madem mukadderat... Hadi bir İtalya, bir Vuhan falan yap da görelim.

*

Sadece sana gelse bir şey değil, millete de bulaştıracaksın.

*

Biraz kolonya kokla, belki zihnin açılır, konuyu daha iyi anlarsın.

*

“Tevekkül” ile “devenin bağlanması” arasında bir ilişki var. Önce onu öğren.

*

Senin acilen en yakın hastanenin “cahiliye” servisine yatırılman şart.


HARBİYELİLER ATATÜRK’ÜN İZİNDE VE İZİNDE OLACAK

ATATÜRK’ün Kara Harp Okulu’na girişinin yıldönümlerinde bir tören yapılır.

Törende sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası olan “1283”e gelince...

Harbiyeli öğrencilerin tümü ayağa kalkarlar ve “İÇİMİZDE” diye bağırırlar.

Doktorlara hemşirelere milyonlarca teşekkür

*

Seremoninin yıllardır işleyen kuralı şöyle:

Ayağa kalkıp “İÇİMİZDE” diye bağıranların, sadece öğrenciler olması gerekiyor.

*

Bu yıl yapılan törende de bu kurala uyuldu.

Öğrenci olmayanlar ayağa kalkmadılar.

*

Tören sırasında çekilen fotoğraflardan öğrenci olmayanları işaretleyip...

“İçimizde demediler, ayağa kalkmadılar” diye tezvirat yaptı bir sürü mecra...

CHP’li Özgür Özel de bu mecraların etkisi altında kalarak konuyla ilgili basın toplantısı yaptı.

*

Kim ne derse desin... Kim ne yaparsa yapsın... Kim hangi yöne çekerse çeksin... Kim hangi tezvirata imza atarsa atsın...

Harbiyeli Atatürk’ün izindedir ve Atatürk’ün izinde olmaya devam  edecek.


VİRÜSTEN DEĞİL SIKINTIDAN

EVE kapananlara...

Öyle entel dantel filmler tavsiye ediyorlar ki...

Neredeyse listenin başına “Potemkin Zırhlısı”nı falan koyacaklar.

*

Tavsiye edilen filmleri izlemeye kalksan... Virüsten değil sıkıntıdan gidersin. 

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