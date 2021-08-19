Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

SANCI BİR: Görüntüleri izliyorum. Bir Amerikan kargo uçağı, hayli kibirli ve egoist bir şekilde Afganistan’ı terk etmek için havalanacakken... Yüzlerce Afgan, uçağa yapışmak için birbirlerini eziyor. Allah kimseyi, böyle aşağılanmış bir pozisyona, böyle bir zillete düşürmesin!

- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?









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- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.

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