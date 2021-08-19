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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

19 Ağustos 2021

DOĞU PERİNÇEK ŞÖYLE DEMİŞ: “TALİBAN, ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE’DE YAPTIĞI GİBİ AFGANİSTAN’IN KURTULUŞ SAVAŞI’NI BAŞARDI”. CİDDİYE ALINACAK PEK BİR TARAFI YOK BU AÇIKLAMANIN. AMA BENİM TALİHSİZLİĞİM DE BU... SÜREKLİ CİDDİYE ALINMAYACAK ŞEYLERİ CİDDİYE ALMAKLA GEÇİYOR ÖMRÜM. İŞTE YİNE ÖYLE BİR DURUMDAYIM VE SÖYLEYECEKLERİM ŞUNLARDIR:

Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.

*

Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.

Doğu Bey Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

*

Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.

*

Atatürk bir dehadır. Siyasi, askeri ve stratejik açıdan bir deha... Liderliğini Atatürk’ün yaptığı mücadelenin arkasında müthiş bir birikim vardır. Bugünün Taliban’ında... Atatürk ve yol arkadaşlarının yüz yıl önceki birikiminin ve deneyiminin binde biri bile yoktur.

*

Taliban’ın antiemperyalizmine gelince... Fıkıh yorumunda alabildiğine katılar ama aynı katılığı ABD’ye karşı sergilemiyorlar nedense... Gayet pragmatik ve rasyonel takılıyorlar ABD’ye karşı. El altından, el üstünden görüşmeler... Güvence vermeler... Tahliyelere müsaade etmeler... “Merak etmeyin, bizden size zarar gelmez” demeler... Kısacası Taliban bile “Ben antiemperyalistim” demiyor.

*

Doğu Perinçek’e son olarak şunları söylemek isterim: Yıllar önce Öcalan’a çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarınız, her tartışmada önünüze çıkarılır. Siz de yıllardır bu fotoğraflara açıklama getirmek için çabalayıp durursunuz. Bundan sıkıldı herkes. Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim. Bir yenilik olur. Önümüzdeki yıllarda da bu fotoğraflara açıklık getirmek için çabalar durursunuz.

AMAN EŞREF CANIM EŞREF

KOLTUĞUNU bırakıp kaçan Afganistan’ın kaçak Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin kaleme aldığı bir kitap varmış.

Doğu Bey Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

Kitabın adı şuymuş:

“Çökmüş Devletleri Onarmak – Yeniden İnşa İçin Bir Taslak”.

*

Kitabın adını okuyunca...

Az kalsın içtiğim kahveyi püskürtüyordum.

*

Bu kitabı yazdığı için “Çökmüş devletler uzmanı” diyorlarmış Eşref Gani’ye... Sanırım bundan sonra “Çökmüş devleti daha da çökertme uzmanı” diye anılacak.

TALİBAN KAFASI DEĞİŞİR Mİ?

Biraz esner.

Azıcık yumuşar.

İki adım geriler.

Minnacık farklılaşır.

Doğu Bey Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

Ama asla değişmez.

*

Çünkü o kafanın çalışma biçimi...

Bütün kaba softa ve ham yobazların kafalarının çalışma biçimi gibidir.

*

Yani bunlar...

Kendi din yorumlarının, yeryüzündeki geçerli tek din yorumu olduğuna sonsuz inanırlar.

*

Korkunç olan tarafları budur.

Sakalları, giyimleri, oturuş kalkışları değil.

TALİBAN GÜNDEMİNDE İZLENECEK DİZİ VE FİLMLER

Doğu Bey Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

HOMELAND
Sezonlarından birinde Taliban var. Uzun uzun anlatıyorlar Taliban’ı... Hem de en ince detaylarına kadar. Hatta Taliban liderini, bir Türk oyuncu canlandırıyor. O sezona mutlaka göz atın. Taliban haberleriyle birlikte fevkalade güzel gidiyor.

Doğu Bey Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

BORGEN
Danimarka’nın küçük bir askeri birliği Afganistan’da. Danimarka siyaseti tartışıyor: Askerleri çekelim mi, çekmeyelim mi? Dizinin birkaç bölümünde işte bu konu işleniyor. Afganistan’ın başrolde yer aldığı o bölümleri mutlaka izleyin. Bugünlerde yaşananlara çok münasip.

Doğu Bey Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

RAMBO ÜÇ
Sene 1988... Afganistan’da mücahitler var. ABD, o zaman Sovyetler’e karşı mücadele eden mücahitleri destekliyor. Hollywood da bizim Rambo’yu mücahitlere yardım için gönderiyor. At üstünde destan yazan Rambo ve temiz yüzlü mücahitler... Çok ibretlik bir film. Tarihte neler olmuş sorusunun basit bir aksiyonla verilmiş cevabı. Çerez niyetine izlenir yani.

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Uçağa tutunup yere çakılanlara bakarken çektiğim beş sancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ağustos 2021
SANCI BİR: Görüntüleri izliyorum. Bir Amerikan kargo uçağı, hayli kibirli ve egoist bir şekilde Afganistan’ı terk etmek için havalanacakken... Yüzlerce Afgan, uçağa yapışmak için birbirlerini eziyor. Allah kimseyi, böyle aşağılanmış bir pozisyona, böyle bir zillete düşürmesin!

- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?



*

- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.

*

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Afganistan için yanlış ve doğru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ağustos 2021
YANLIŞ: Kabil düştü.

DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.

*

YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.



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Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ağustos 2021
Kabil ne zaman düşer?

 

Uluslararası gözlemciler...

- Önce bir yıl dediler.

- Sonra üç ay dediler.



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Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ağustos 2021
Bir felaket yaşıyoruz.

Büyük bir felaket.

*

Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.

Kayıplarımız var.

*

Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.

*

Şu anda yapılması gereken tek şey var:

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Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ağustos 2021
Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, “sığınmacılar” konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar.

Nasıl bir tuhaf duruş?

Şöyle bir şey:

*

Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.

“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.

*

Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.

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Afganlar, Suriyeliler... Nasıl bakmalı, ne yapmalı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ağustos 2021
ALTINDAĞ OLAYI ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMALI

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?

Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.

Alarm zilleri çalıyor!

Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.

Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.

Tam bu noktada...

Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.

Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.

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Meral Akşener’e bir dizi tavsiyesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ağustos 2021
“Borgen” diye bir dizi var.

Bir süre önce epey popüler olmuştu.

*

“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.



Geçti ve izledim.

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Yangın havasından çıkıp tatile gitmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ağustos 2021
Milletçe allak bullak olduk.

 

Süreç şöyle işledi:

*

Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.

Bir süre olayın ayırdına varamadık.

- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.

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Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ağustos 2021
Olimpiyatlardan gelen güzel haberler nedeniyle herkes gibi ben de mesudum.

Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.

*

Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:

*

Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.

Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.

Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.

Tepin Allah tepin.

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Gazetecilere saldırıları kınıyorum ama ayrımsız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ağustos 2021
Şu üç olay, birbiri ardına yaşandı:

- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...

*

- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.




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Bunca acının sızısını işte bu muazzam dayanışma dindiriyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ağustos 2021
Halkımız yine muhteşem bir dayanışma içinde.

Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.

*

Gözlemliyorum:

“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.

*

Demet Akalın’a bakıyorum:

Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.

*

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Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ağustos 2021
Orman yangınları başlayınca...

Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.

*

Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.

*

- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.


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Nifak yangınına dikkat

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ağustos 2021
Bir yanda orman yangınları...

Bir yanda da nifak yangınları...

*

Nedir nifak yangını?

Mesela şudur:

*

“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.

*

Nedir nifak yangını?

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Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ağustos 2021
BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:

İzlediğim video aynen şöyleydi:

*

Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...

Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.

Trafik polisi de gayet kibar bir dille...

650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.

*

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Yangın manzarasında tatile devam etmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ağustos 2021
Duyar kasmayı sevmem.

Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...

“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.

Hatta ve hatta...

Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.

Ne yapsın bu insanlar?

Aniden ortaya çıkmış bir durum.

*

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Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Temmuz 2021
Bir taraf “PKK yaktı, teröristler yaktı” diye bağırıyor. Öbür taraf “Otel yapmak için yaktılar” diye bağırıyor.

Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.

*

Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.

Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.

*

Bu ortam var ya bu ortam...

En az yangın kadar tehlikeli.

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Elif Çakır’ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Temmuz 2021
Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.

Peki ya ne yapılır?

Hiçbir şey yapılmaz.

*

Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?

O zaman saygı duymayı denemelisin.

*

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Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Temmuz 2021
Adını soyadını yazıyorum:

Ümit Aktaş.

*

Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.

*

Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.

*

Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.

*

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Kişisel tahminlerim: Neden aşı olmuyorlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Temmuz 2021
Aşımız var. Hem de herkese yetecek kadar.

Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:

*

- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.

*

- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.

*

- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.

*

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