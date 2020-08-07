Doğrudur kaymakam Atatürk yüzünden gitti

“Kaymakam beyin makam odasında çok büyük bir Atatürk fotoğrafı asılıydı. Bu yüzden görevden alındı” diye yorumlar yapılmış sosyal medyada.
*
Kaymakamın makam odasına astığı portreye baktım.
Kocaman bir Atatürk fotoğrafı...
Üstünde Atatürk’ün şu sözü yer alıyor:
“Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.”
*
Çeşme plajlarında turistler dövülürken...
- Bir şey tatbik etmiş mi kaymakam bey? Hayır.
- Peki bir şey icra etmiş mi? Hayır.
*
O zaman doğrudur. Atatürk fotoğrafı yüzünden gitti kaymakam bey...
Atatürk’ün sözünü duvarına asıp o sözün gereğini yerine getirmediği için.
BEŞ ADIMDA ANLATIYORUM: AKŞENER ‘HE’ DER Mİ?
DEVLET Bahçeli’nin Meral Akşener’e yönelik “Eve dön” çağrısını dün, “Bırak millet ittifakını, gel cumhur ittifakına katıl” şeklinde yorumlamıştım.
*
İyi ama Akşener bu çağrıya “he” der mi?
Edindiğim izlenimleri beş adımda aktarıyorum:
*
- Meral Akşener’in kapısı sımsıkı kapalı değil. Bu bir.
*
- Diyalog kapıları açık. Hatta anlayabildiğim kadarıyla hiçbir bağlayıcılığı olmayan türde gayriresmi temaslar yürütülüyor. Bu iki.
*
- Akşener, konuyu çok sıkı bir pazarlık konusu haline getirmek istiyor. Bu üç.
*
- Akşener, davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesini bekliyor gibi. Bu dört.
*
- Akşener’in “Tabanımı bu işe ikna edebilir miyim” diye bir endişesi de yok değil hani. Bu da beş.
TALİBAN BAYRAĞI DİYE AÇILAN PANKARTTA NE YAZIYOR?
TALİBAN’ın bir bayrağı varmış. Bilmiyordum.
*
Şöyle bir bayrak:
Üzerinde Arapça “La ilahe illallah Muhammedün Resullullah” yazan bir pankart. Pankartın alt kısmında ise daha küçük harflerle “Afganistan İslam Emirlikleri” gibi bir ibare var.
*
Bazı Afgan göçmenler, Ayasofya’da açmışlar bu pankartı... Bir de Moda sahilinde açmışlar, ne alakaysa!
*
İslam’ın en temel ve en bilinen ilkelerinin bir örgütsel yapının bayrağı haline dönüştürülmesi olayını, IŞİD olayında da görmüştük. Demek ki Taliban da böyle bir şey yapıyormuş.
*
Bu çok önemli bir sorun... Ve çok önemli bir açmaza yol açıyor.
- Müdahale edilse... Vay efendim sen “La ilahe illallah”a mı müdahale ediyorsun?
- Müdahale edilmese... Vay efendim sen Taliban’a mı geçit veriyorsun?
*
Aslında bu yamyamların İslam’ın en temel ilkelerini istismar etmelerine geçit vermemek gerekir ama nasıl yapılacak bu?
ARABAYLA TATİLE ÇIKMAYA YÖNELİK YAŞAMSAL TÜYOLAR
- “Karışık kaset” vardı ya eskiden... Spotify’dan öyle bir şey ayarlayın. Çok ihtiyacınız olacak.
- Mümkünse arabada yalnız olun. Şarkılara bağıra bağıra eşlik ederek stres atarsınız.
- Kocaman bir termosa şahane bir kahve doldurun. Böylece mola yerlerinde Starbucks arama zahmetinden kurtulursunuz.
- Telefonu arabaya sabitleyecek bir zımbırtı edinin. Acayip işe yarıyor.
- Bir muz, üç-beş ceviz falan... Torpido gözüne yerleştirin. Çok lazım oluyor.
- Kırkağaç’tan kavun, Balıkesir’den höşmerim, Ayvalık’tan zeytinyağı alın... Yerelden evrensele ulaşma duygusunu yaşamış olursunuz.
- Sık sık ama kısa süreli molalar verin. Ağır ağır, tadını çıkara çıkara yol alın.
- Mümkünse otoyolları değil, köy yollarını tercih edin. Ne varsa o tür yollarda var.
CHP’DE NİHAYET ÇOK AÇIK KONUŞAN BİRİ ÇIKTI
ADI: Müslim Sarı. Eski milletvekili... Şu anda da CHP PM üyesi... Demeç verdiği mecra: Mezopotamya Ajansı...
*
Şu iki önemli şeyi söylüyor Müslim Sarı:
*
- BİR: CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, tabanını ikna edecek ya da ayrı ayrı seçime gireceğiz.
- İKİ: HDP ve CHP tabanları arasında bir yakınlaşma var. Taban hazır. Cesaretsiz olan yukarıdakiler.
*
Şu ana kadar HDP konusunda CHP içinden gelen en açık konuşma budur.
Bakalım devamı gelecek mi?
PARA VERMİYORUM, AKIL VERİYORUM
- FAHRETTİN KOCA’YA: Artık gaza basmanızın zamanı geldi. Yeni bir atak yapmalısınız.
- CEMAL ENGİNYURT’A: Artık frene basmanızın zamanı geldi. Bir süre sakin kalmalısınız.
- ABDURRAHMAN DİLİPAK’A: Artık özür dilemenizin zamanı geldi. “Fahişe” kelimesi için.
- MUHARREM İNCE’YE: Artık konuşma zamanı geldi. Dolaylı mesajlarınızdan millet bıktı.
CEMİL’İMİZE SAHİP ÇIKALIM
‘BİZİMKİLER’ dizisinin en matrak tiplemesi “Cemil” idi...
*
Hâlâ kulaklarımdadır onun “Sevim koş” nidası... Pencereden sürekli dışarıyı gözlemesi... Sevim’den habersiz Cafer’e bira aldırmaya çalışması... “Katil geldi” demesi... Falan...
*
“Cemil” tiplemesini büyük bir başarıyla canlandıran tiyatro oyuncusu Uğurtan Sayıner, İzmir’de yaşıyormuş. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyormuş. Fotoğrafını gördüm. İçim sızladı. “Cemil”imizi o halde görmek çok üzdü beni.
Söylenip duruyorum: Bu kadar mı vefasız olduk biz? Nasıl oldu da Uğurtan Sayıner böyle bir duruma düştü? Buna nasıl izin verildi?
Doğrudur kaymakam Atatürk yüzünden gitti
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alınınca...
“Kaymakam beyin makam odasında çok büyük bir Atatürk fotoğrafı asılıydı. Bu yüzden görevden alındı” diye yorumlar yapılmış sosyal medyada.
*
Kaymakamın makam odasına astığı portreye baktım.
Kocaman bir Atatürk fotoğrafı...
Üstünde Atatürk’ün şu sözü yer alıyor:
“Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.”
*
Çeşme plajlarında turistler dövülürken...
- Bir şey tatbik etmiş mi kaymakam bey? Hayır.
- Peki bir şey icra etmiş mi? Hayır.
*
O zaman doğrudur. Atatürk fotoğrafı yüzünden gitti kaymakam bey...
Atatürk’ün sözünü duvarına asıp o sözün gereğini yerine getirmediği için.
BEŞ ADIMDA ANLATIYORUM: AKŞENER ‘HE’ DER Mİ?
DEVLET Bahçeli’nin Meral Akşener’e yönelik “Eve dön” çağrısını dün, “Bırak millet ittifakını, gel cumhur ittifakına katıl” şeklinde yorumlamıştım.
*
İyi ama Akşener bu çağrıya “he” der mi?
Edindiğim izlenimleri beş adımda aktarıyorum:
*
- Meral Akşener’in kapısı sımsıkı kapalı değil. Bu bir.
*
- Diyalog kapıları açık. Hatta anlayabildiğim kadarıyla hiçbir bağlayıcılığı olmayan türde gayriresmi temaslar yürütülüyor. Bu iki.
*
- Akşener, konuyu çok sıkı bir pazarlık konusu haline getirmek istiyor. Bu üç.
*
- Akşener, davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesini bekliyor gibi. Bu dört.
*
- Akşener’in “Tabanımı bu işe ikna edebilir miyim” diye bir endişesi de yok değil hani. Bu da beş.
TALİBAN BAYRAĞI DİYE AÇILAN PANKARTTA NE YAZIYOR?
TALİBAN’ın bir bayrağı varmış. Bilmiyordum.
*
Şöyle bir bayrak:
Üzerinde Arapça “La ilahe illallah Muhammedün Resullullah” yazan bir pankart. Pankartın alt kısmında ise daha küçük harflerle “Afganistan İslam Emirlikleri” gibi bir ibare var.
*
Bazı Afgan göçmenler, Ayasofya’da açmışlar bu pankartı... Bir de Moda sahilinde açmışlar, ne alakaysa!
*
İslam’ın en temel ve en bilinen ilkelerinin bir örgütsel yapının bayrağı haline dönüştürülmesi olayını, IŞİD olayında da görmüştük. Demek ki Taliban da böyle bir şey yapıyormuş.
*
Bu çok önemli bir sorun... Ve çok önemli bir açmaza yol açıyor.
- Müdahale edilse... Vay efendim sen “La ilahe illallah”a mı müdahale ediyorsun?
- Müdahale edilmese... Vay efendim sen Taliban’a mı geçit veriyorsun?
*
Aslında bu yamyamların İslam’ın en temel ilkelerini istismar etmelerine geçit vermemek gerekir ama nasıl yapılacak bu?
ARABAYLA TATİLE ÇIKMAYA YÖNELİK YAŞAMSAL TÜYOLAR
- “Karışık kaset” vardı ya eskiden... Spotify’dan öyle bir şey ayarlayın. Çok ihtiyacınız olacak.
- Mümkünse arabada yalnız olun. Şarkılara bağıra bağıra eşlik ederek stres atarsınız.
- Kocaman bir termosa şahane bir kahve doldurun. Böylece mola yerlerinde Starbucks arama zahmetinden kurtulursunuz.
- Telefonu arabaya sabitleyecek bir zımbırtı edinin. Acayip işe yarıyor.
- Bir muz, üç-beş ceviz falan... Torpido gözüne yerleştirin. Çok lazım oluyor.
- Kırkağaç’tan kavun, Balıkesir’den höşmerim, Ayvalık’tan zeytinyağı alın... Yerelden evrensele ulaşma duygusunu yaşamış olursunuz.
- Sık sık ama kısa süreli molalar verin. Ağır ağır, tadını çıkara çıkara yol alın.
- Mümkünse otoyolları değil, köy yollarını tercih edin. Ne varsa o tür yollarda var.
CHP’DE NİHAYET ÇOK AÇIK KONUŞAN BİRİ ÇIKTI
ADI: Müslim Sarı. Eski milletvekili... Şu anda da CHP PM üyesi... Demeç verdiği mecra: Mezopotamya Ajansı...
*
Şu iki önemli şeyi söylüyor Müslim Sarı:
*
- BİR: CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, tabanını ikna edecek ya da ayrı ayrı seçime gireceğiz.
- İKİ: HDP ve CHP tabanları arasında bir yakınlaşma var. Taban hazır. Cesaretsiz olan yukarıdakiler.
*
Şu ana kadar HDP konusunda CHP içinden gelen en açık konuşma budur.
Bakalım devamı gelecek mi?
PARA VERMİYORUM, AKIL VERİYORUM
- FAHRETTİN KOCA’YA: Artık gaza basmanızın zamanı geldi. Yeni bir atak yapmalısınız.
- CEMAL ENGİNYURT’A: Artık frene basmanızın zamanı geldi. Bir süre sakin kalmalısınız.
- ABDURRAHMAN DİLİPAK’A: Artık özür dilemenizin zamanı geldi. “Fahişe” kelimesi için.
- MUHARREM İNCE’YE: Artık konuşma zamanı geldi. Dolaylı mesajlarınızdan millet bıktı.
CEMİL’İMİZE SAHİP ÇIKALIM
‘BİZİMKİLER’ dizisinin en matrak tiplemesi “Cemil” idi...
*
Hâlâ kulaklarımdadır onun “Sevim koş” nidası... Pencereden sürekli dışarıyı gözlemesi... Sevim’den habersiz Cafer’e bira aldırmaya çalışması... “Katil geldi” demesi... Falan...
*
“Cemil” tiplemesini büyük bir başarıyla canlandıran tiyatro oyuncusu Uğurtan Sayıner, İzmir’de yaşıyormuş. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyormuş. Fotoğrafını gördüm. İçim sızladı. “Cemil”imizi o halde görmek çok üzdü beni.
Söylenip duruyorum: Bu kadar mı vefasız olduk biz? Nasıl oldu da Uğurtan Sayıner böyle bir duruma düştü? Buna nasıl izin verildi?