Diyanet İşleri Başkanı ‘Günaydın’ dedi

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Arnavutluk / Sırbistan gezisi için havalimanında bekliyorum.

Birden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş girdi içeri.

*

Üstüne basarak, altını çizerek “Günaydın” dedi Ali Erbaş Hoca.

Ardından da “Gördünüz değil mi Ahmet Bey. Günaydın diyormuşum” dedi.

Gülüştük.

*

Ali Erbaş Hoca’nın geziye katılma nedeni Arnavutluk’ta Türkiye’nin desteğiyle yapılan Namazgâh Camisi’nin açılışını gerçekleştirmekmiş.

*

Bu arada Namazgâh Camisi’ni gördüm.

Dört minareli, çok zarif bir cami.

2015’te yapımına başlanmış. 10 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Fotoğraf: Cem İskender Özbalı / AA

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EDİ RAMA BAYAĞI KARİZMA BİRİ

UZUN sakalı, kıpkırmızı kravatı, uzun boyuyla bayağı karizmatik bir adam Edi Rama.

Sanatçı bir kişiliğe sahip. Resim yapıyor.

*

Ben en çok bileğindeki renkli halkalara takıldım.

Arnavutluk Başbakanı olarak bileğindeki halkaları bayağı iyi taşıyordu.

*

Bir şey daha dikkatimi çekti:

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran Edi Rama.

Dikkat çekecek ölçüde mültefitti.

TÜRK TURİSTLER TİRAN’DA

TİRAN güzel bir şehir.

Bizim eski Anadolu şehirlerini andırıyor biraz.

Barışçıl, sakin bir havası var.

İnsanları mülayim.

Bir inatçılık falan yok.

*

Bizim İsmail Dükel, eski Enver Hocacılardan.

Onun hatırına Tiran sokaklarında Enver Hoca’nın izlerini aradım.

Ve fakat bulamadım.

Pek hayırla yad etmiyormuş Arnavutlar Enver Hoca’yı.

*

Ama şunu söyleyebilirim:

Tiran sokaklarında çok Türk turist gördüm.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Türk turist sayısının artışından bayağı bir mutlu.

BU FOTOĞRAFI BEN ÇEKTİM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Arnavutluk gezisinde biraz fotomuhabirliği yaptım.

*

Basın toplantısı, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanması falan...

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Hepsini bayağı yakından takip ettim.

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Çektiğim bu fotoğrafı da anında gazeteye gönderdim.

Yani “Foto: Ahmet Hakan” yazısını...

Sonsuz hak ettim.