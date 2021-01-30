Dinle Z kuşağı

Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
Dinle Z kuşağı
“Eskiden her şey çok güzeldi” tezi...
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Bir de Erol Taş kahkahaları var.
*
Yani eski günlere dair her türlü genellemeye karşı alabildiğine mesafeli ol sayın Z kuşağı.
*
“Bugün her şey çok daha güzel” tezi de...
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Bugün dijitalleşme, parmaklarla ekran büyütme, tıklama, bilgiye kolayca ulaşma falan söz konusu...
Ama unutma ki...
Mallaşma, cahilleşme, avanaklaşma, yapaylaşma, heveslere kurban olma da söz konusu...
*
Yani bugüne dair her türlü genellemeye karşı da alabildiğine mesafeli ol sayın Z kuşağı...
BELİRGİN RAHATLAMA… BELİRGİN RAHATSIZLIK…
BİLİM Kurulu’ndan bir üyenin açıklamasını okudum.
*
Şöyle diyor hocamız:
*
“50 milyon doz aşı gelirse... Şubatta aşılamayı yapabilirsek... 15 Mart’a kadar bağışıklık oluşursa... Toplumda risk grubunda bulunanlara aşıyı yapabilirsek... O zaman... 15 Mart’tan sonra çok belirgin bir rahatlama olur.”
*
Bunların hepsi bir araya gelince toplumda çok belirgin bir rahatlama olur mu olmaz mı bilmem ama bunların hepsinin bir araya gelme ihtimalinin düşüklüğünü fark edince...
Bende çok belirgin bir rahatsızlık oluştu.
GÜZEL İNSANLARIN 10 TEMEL ÖZELLİĞİ
- BİR: “Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Ben bu konuyu hiç ama hiç bilmiyorum” demesini bilirler.
*
- İKİ: Aşı sıraları geldiği halde... Gerektiğinde gözlerini kırpmadan sıralarından feragat edebilirler.
*
- ÜÇ: “Sektör çok zor durumda, dur, sektöre mütevazı bir katkım olsun” diye dışarıdan yemek söylerler.
*
- DÖRT: “Olaya hiç böyle bakmamıştım. Söylediklerin görüşlerimi değiştirdi. Çok teşekkürler” demekten hiç kaçınmazlar.
*
- BEŞ: Arkadaş seçerken hükümetçi mi hükümet karşıtı mı diye bakmazlar, iyi bir insan mı değil mi diye bakarlar.
*
- ALTI: Başkalarının kendilerinden daha zeki, daha bilgili, daha insancıl olabileceğini her zaman akıllarında tutarlar.
*
- YEDİ: İyi bir lahmacun yemek için on bin adım uzaktaki lahmacuncuya hiç üşenmeden giderler.
*
- SEKİZ: Sokaklardaki kedi ve köpekler için çantalarında her zaman kedi ve köpek maması taşırlar.
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- DOKUZ: Bir gecede bir sezon bitirmeden kalkmazlar. Hatta bazen bir gecede iki sezon bile bitirirler.
*
- ON: Herkesin ayılıp bayıldığı bir film hakkında hiç çekinmeden “Berbattı abi, berbattı” deme cesareti gösterirler.
SEVMEDİĞİM DÜŞMANLIK: MİLLETVEKİLİ DÜŞMANLIĞI
ŞU ana kadar...
Milletvekillerinin yaklaşık üçte biri virüse yakalandı.
*
Bu oran, sağlık çalışanlarından bile yüksek...
*
Milletvekilliği düşmanlığı, en sevmediğim düşmanlıktır.
*
Bir kez daha tekrar ediyorum:
Milletvekillerine aşılamada öncelik tanınmalıdır.
ÇAY VAR İÇERSEN
SON günlerde aldığım en iyi haber:
*
“Çay var içersen/Ben var seversen” diye saçma bir söz var ya...
Hah!
İşte o bizim Âşık Veysel’imize ait değilmiş.
*
Zaten konduramıyordum Âşık Veysel’e.
Bir sevindim, bir mutlu oldum, sormayın.
MİLİTAN
MİLİTAN konusunda...
- Bir yapılması gereken var.
- Bir de CHP’nin yaptığı var.
*
Gelin, ikisine de bakalım:
*
- YAPILMASI GEREKEN: İktidar partisinin militanlığına soyunan valiler ya da kaymakamlarla uğraşmak... Bu vali ve kaymakamları teşhir etmek... Bu vali ve kaymakamların partizanlık yaptıklarını yüksek sesle haykırmak.
*
- CHP’NİN YAPTIĞI: “Bütün valilerin alayı militandır” diyerek istisnasız tüm vali ve kaymakamları militan olmakla suçlamak. Hatta “Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun ve ahlaksızlığın militanısınız” demek.
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