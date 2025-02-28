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Dil, üslup, yaklaşım ve vurgular açısından bir analiz denemesi... Öcalan’ın çağrısının şifreleri

#PKK#Silah Bırakma Çağrısı#Öcalan'ın Çağrısı

Öcalan, entelektüel yönü de olan bir metin ortaya çıkarmaya çalışmış. “Reel sosyalizm”, “kapitalist modernite” gibi tanımlara yer verdiği kısa bildiride tarihsel bir perspektif çizme gayretine girişmiş.

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- Öcalan’ın çağrısının bütününe baktığımda hemen “giriş / gelişme / sonuç” bölümlerini fark edebildim.

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- GİRİŞ bölümünde kendi perspektifinden PKK’nın ortaya çıkış koşullarını izah etmeye girişiyor.

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- GELİŞME bölümünde PKK’nın artık bir “anlam yoksunluğuna” savrulduğunu belirterek ömrünü tamamladığını vurguluyor.

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- SONUÇ bölümünde ise net, kesin, açık bir dille PKK’ya “silah bırak / kendini feshet” diyor.

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- Devlet Bahçeli’nin çağrıda bulunmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade ortaya koymasına, diğer siyasi partilerin de olumlu yaklaşımlarına değinmeyi de ihmal etmiyor Öcalan.

*

- Öcalan’ın bildirisinin en önemli kısmı şurası: “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” Bu cümle, yarım asırlık bir sürecin noktalanması anlamına geliyor. İşin en tarihi kısmı burası.

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- Öcalan bu metin üzerine çok düşünmüş, çok çalışmış, çok ince eleyip sık dokumuş. Bütünüyle Öcalan’ın üslubunu, yaklaşımını ve vurgularını taşıyor. Kısa tutmak için kendisini zorlamış, ancak bu kadar kısa tutabilmiş.

*

- Türk / Kürt ilişkilerine de bir yer vermiş Öcalan. Türkler ve Kürtlerin bin yılı aşkın bir süredir gönüllülük yönü ağır basan bir ittifak içinde kaldıklarını söylüyor.

*

- Tarihsel Türk / Kürt ilişkisinin günümüzde çok kırılgan bir hal aldığını söyleyen Öcalan, bu alanın kardeşlik ruhu içinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.

*

- Peki ya federasyon? Peki ya ayrı devlet? Peki ya idari özerklik? Bunların hepsine ‘hayır’ diyor Öcalan. Bu tür talepleri, aşırı milliyetçi savruluşun zorunlu sonucu olarak görüyor ve bunların mevcut sorunlara bir cevap olamadığını belirtiyor.

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- Peki Öcalan’ın talepleri neler? BİR: Kimliklere saygı. İKİ: Kimliklerin kendilerini özgürce ifade etmesi. ÜÇ: Kimliklerin demokratik anlamda örgütlenebilmeleri.

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- Son olarak şunu söyleyebilirim: Metinde yer alan “Silahları bırakın, kendinizi feshedin” çağrısı var ya. Bu metni, tarihsel açıdan önemli kılan vurgu işte orasıdır.

Dil, üslup, yaklaşım ve vurgular açısından bir analiz denemesi... Öcalan’ın çağrısının şifreleri

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ GERÇEKLEŞİYOR

TERÖR belasından kurtulmak.

Türkiye’nin yarım asırdır özlemini çektiği hedefti bu.

Nihayet bu hedefe ulaşılıyor.

*

Çok görülmemeli.

Başka ülkeler, benzer belalardan çoktan kurtulmuşken bizim hâlâ bu belayla baş başa olmamız kabul edilemezdi.

İngiltere’nin, İspanya’nın, İtalya’nın yapabildiğini Türkiye’ye yaptırmak istemiyorlardı.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak, Türkiye’nin düşmanlarını da fena halde çuvallatmış olacak.

*

Tek bir dileğim var:

Aman bir kaza bela çıkmadan sorunsuz biçimde bir an önce geçilsin TERÖRSÜZ TÜRKİYE bölümüne.

#PKK#Silah Bırakma Çağrısı#Öcalan'ın Çağrısı
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