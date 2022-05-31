Devletten rica ediyormuş, devlet tutuklamaktan vazgeçiyormuş

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Her ekrana çıktığında FETÖ’cü savcılarla yakınlığına güvenerek benim için “Tutuklanacak... Tutuklanacak...” diye bağırırdı.

*

Sadece benim için değil, birçok kişi için yapardı bunu.

Hiç utanmazdı. Hiç arlanmazdı.

*

Aradan yıllar geçti.

Nasıl olduysa oldu, bu şahıs kendini kurtardı.

Ve hâlâ ekranlarda. Ve hâlâ aynı havalarda.

*

Bugün de ekranlara çıkıp...

“Devlet falancayı tutuklayacaktı, ben ve karım devreye girdik, devletten rica ettik, devlet de bizi kırmadı, kendisini kurtardık” diyor, diyebiliyor.

*

FETÖ egemenken...

“Tutuklanacak, tutuklanacak” diye haykırırdı.

*

FETÖ egemen değilken...

“Tutuklanacaktı, ben kurtardım” diye haykırıyor.

*

Devletin acilen bu şahsı kenara çekip...

Şu iki şeyin hesabını sorması lazım:

*

- BİR: FETÖ zamanı “Tutuklanacak” diyerek ortalığı terörize ediyordun. Hele gel bakalım. Önce bunun bir hesabını ver.

*

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- İKİ: Sen kimsin ki devlet, senin ricanla hareket etsin. Türk hukuk sistemine hakaret etme cüretini nereden buluyorsun. Bunun da hesabını ver.

FAZLA UĞRAŞMA



- Havalı görünmek için fazla uğraşırsan... Asla havalı olamazsın.

*

- Trendleri yakalamak için fazla uğraşırsan... Süper demode olursun.

*

- Şık giyinmek için fazla uğraşırsan... İhmal edilmiş şıklığı ıskalarsın.

*

- Herkesle iyi geçinmek için fazla uğraşırsan... Yalnız kalırsın.

*

- Aykırı olmak için fazla uğraşırsan... Çok yapay kaçarsın.

*

- Entel dantel görünmek için fazla uğraşırsan... Alay edilirsin.

ABARTILMIŞ BİR MEVSİM: YAZ







NESİNİ severler şu yaz mevsiminin, anlamıyorum.

*

Klimatize bir ortam aramaktan iflahın kesilir. Bir saat içinde yapış yapış olursun. “Esmiyor, esmiyor” diye inlersin. Güneş gözlüğünün arkasına saklansan bile zalim güneş peşini bırakmaz. En hafif tişört bile fazla gelir. Şehirde şort, aşırı turistik kaçar. Hava bir türlü kararmak bilmez. Hava karardıktan sonra çabucak gece yarısı olur. Tatil için daha sıcak yerlere gitmek durumunda kalırsın. Falan filan.

*

Hakikaten nesini severler şu yaz mevsiminin?

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BUNA İMAMOĞLU BİLE İNANAMAMIŞTIR







İNGİLİZLERİN The Guardian gazetesi, şöyle bir haber yapmış:

*

“İmamoğlu’nun aday olma ihtimali yükseliyor. Kılıçdaroğlu’na karşı avantajlı.”

*

Bunu bir haber olarak değil de...

İngilizlerin “niyet bildirimi” olarak okumak lazım.

Tabii bilmiş bir gülümsemeyle eşlik ederek.

HANEDAN ÜYESİYİZ DİYE ETRAFTA DOLAŞANLAR







BUNLARA sadece ve sadece şunları söylemek lazım:

*

Allah’a çok şükür burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Burada herkes eşit yurttaştır. İmtiyaz yoktur. Kimse kimseden üstün değildir. Atadan, dededen tevarüs edilmiş ayrıcalıklara paydos denilmiştir. Herkes gibi siz de kuyruklara gireceksiniz. Herkes gibi siz de bilet alacaksınız. Herkes gibi siz de eşit yurttaş olmaya alışacaksınız. Bir cumhuriyet idaresi altında yaşadığınızı içselleştirirseniz mutlu mesut yaşarsınız. Bir cumhuriyet idaresi altında yaşamayı içinize sindiremiyorsanız... Daimi bir mutsuzluk sizi beklemektedir. Üzgünüm.

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DÜNYADA PSİKOPAT SAYISINDA ARTIŞ VAR



PSİKOPATIN teki, Mona Lisa tablosuna pasta fırlatmış.

*

Peki amacı neymiş bu kişinin?







Şuymuş:

Dünyanın geleceğinin tehlikede olduğuna dair mesaj vermek.

*

Ben artık şuna çoktan karar vermiş bulunmaktayım:

*

Yeryüzünde psikopat sayısında büyük bir artış var.

Ne iklim krizi... Ne kıtlık... Ne üçüncü dünya savaşı...

Dünyamızın geleceğini bekleyen asıl büyük tehlike, psikopat sayısındaki bu hızlı artıştır.

*

Bu konuda acil bir şey yapılmazsa...

Sonumuz hiç iyi görünmüyor.

Üstelik bu tehlikeye işaret eden bir Greta’mız bile yok.

BU ZAMANA KADAR YAPILMIŞ EN VURUCU ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ







SELAHATTİN Demirtaş, altılı masaya vermiş veriştirmiş.

*

Vurmuş Allah vurmuş.

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Alay etmiş, maytap geçmiş. Beceriksizlikle itham etmiş. Karmaşık mesajlarla milletin kafasını karıştırdıklarını söylemiş. En küçük bir umut bile vermediklerini vurgulamış. “Siz kararsız seçmenden bile daha kararsızsınız” demiş. “Kendinize gelin” demiş. “Utanmıyor musunuz?” bile demiş.







*

Altılı masanın bir sonraki toplantısı için gündem öneriyorum:

*

Selahattin Demirtaş’ın kaygılarını gidermek için çok acil “İlk Hedefler Beyannamesi” hazırlamak ve bunu bir alt komisyona havale etmek.