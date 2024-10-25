Devlete düşen iki görev

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BİRİNCİ GÖREV

TUSAŞ VE ZAAF

Burada bir istihbarat zaafı var mı? TUSAŞ gibi savunma sanayisinin kalbi olan bir kampüse böyle bir saldırının gerçekleşmesinin önüne geçilemez miydi? TUSAŞ’ın güvenliğinde bir zaaf var mıdır? Burası “yüksek güvenlikli bölge” ilan edilemez miydi? Teröristler, hangi zaaftan ya da rehavetten yararlanabildiler? Teröristlere TUSAŞ’la ilgili istihbarat desteği verilmiş olabilir mi? TUSAŞ kampüsüyle ilgili bilgiler, teröristlerin eline nasıl geçmiş olabilir?

*

Devletimizi yönetenlerin bu sorulara yanıt bulması şart.









Hem de en acil, en etkin biçimde.

İKİNCİ GÖREV

GÖRÜNTÜ VE SERVİS

Bu olayın en korkunç taraflarından biri de şu: Güvenlik kamerası görüntülerinin anında ortalığa saçılması. Daha hain ve alçak terör eylemi bitmemişken nasıl oldu da olayın bütün görüntüleri, leblebi çekirdek gibi sosyal medyaya düştü? Henüz çatışma bitmemişken, olay sürerken, şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı? Görüntülerin tümü, güvenlik kameralarının görüntüleri. Güvenlik kameralarına ulaşma yetkisine kimler sahip? Bu görüntülerin servisini yapanlar, hangi karanlık odağa maşalık yapmaktadırlar?

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Devletimizi yönetenlerin bu sorulara da yanıt bulması şart.

Hem de en acil, en etkin biçimde.



TERÖRLE VERİLEN MESAJA VERİLEBİLECEK CEVAPLAR



- Mesajı aldık... Eli daha da arttırıyoruz.

- Mesajı aldık... Artık daha da kararlıyız.

- Mesajı aldık... Sizi kudurtmaya devam.

- Mesajı aldık... Demek ki doğru yoldayız.

- Mesajı aldık... Mesajınız ayağımızın altındadır.

- Mesajı aldık... Çaresizliğinizi görüyoruz.

- Mesajı aldık... Biteceksiniz ve bu son çırpınışınız.

- Mesajı aldık... Yolumuzdan asla dönmüyoruz.

- Mesajı aldık... İç cepheyi daha güçlendireceğiz.



AŞIRI ÇILGIN BİR GÜNDEM



- Köfteci Yusuf gündemi...

- İki kadının kafasının kesilmesi olayı...

- Yenidoğan Çetesi tartışmaları...

- Narin iddianamesinin ortaya çıkışı...

- FETÖ elebaşının ölümü...

- Devlet Bahçeli’nin çıkışı...

- Ve TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı...

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Türkiye’de gündem her zaman biraz çılgındır ama...

Gündem çılgınlığının böylesi Türkiye için bile fazla.



ÖCALAN İÇİN ÜÇ İHTİMAL VAR



- BİRİNCİ İHTİMAL: Bu işin en sonunda... Örgütü üzerinde hiçbir etkisi kalmadığı, kimsenin sözünü dinlemediği bir adam olduğu tescillenmiş olur.

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- İKİNCİ İHTİMAL: Bu işin en sonunda... Örgütü üzerindeki etkisinin sürdüğünü kanıtlayabilir ve örgütüne silah bıraktırabilen bir adam olduğunu tesciller.

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- ÜÇÜNCÜ İHTİMAL: Bu işin en sonunda... Örgütünün bölünüp parçalanmasına yol açabilir. Bir kısmı kendisini desteklerken bir kısmı ayrı baş çekebilir.

BAHÇELİ YANLIŞ YAPTIYSA



BAHÇELİ yanlış yaptıysa...

- Kandil’in ağababaları neden rahatsız ve mutsuz?

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- Kandil neden ağlıyor, neden karalar bağlıyor?

- Neden Murat Karayılan “Bahçeli’nin yaptığı özel savaş taktiğidir” diyor?

- Neden Mustafa Karasu, öfkeli ve karamsar şeyler söylüyor.

- Neden terörist başlarından Helin, gidişattan hiç mutlu değil?

Neden? Neden? Neden?



TEORİ DESEN ZEHİR GİBİ PRATİK DESEN SALLANMAKTA



ÖCALAN, “Teorik ve pratik güce sahibim” demiş.

*

Öcalan’ın bu açıklamasını okur okumaz aklıma Mazhar-Fuat-Özkan’ın meşhur “Ali Desidero” şarkısının şu bölümü aklıma geldi:

“Teoride’ desen zehir gibi / ‘Pratik’ dersen sallanmakta.”

*

Öcalan, teori konusunda gerçekten zehir gibidir.

Ancak iş pratiğe geldiğinde durum biraz sallanmaktadır, sallantıdadır.

*

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Pratiğin sallanıp sallanmadığı, tabii ki Öcalan’ın Kandil’e sözünü geçirip geçirmemesiyle belli olacak.

Bekleyeceğiz. Göreceğiz.



ÇÖZÜM GÜNAHSIZDIR



TERÖRÜ bitirmek için çözümü zorlamak, terörü işlevsiz kılmak için çözüm aramak...

Dünyanın en günahsız işidir.

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Sorun burada değildir.

Şuradadır:

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Çözümü iyi planlamamak, çözümün sekteye uğramasına imkân tanımak, çözümü yarı yolda bitirecek hatalara göz yummak.

ÖZGÜR ÖZEL’E ALKIŞLAR



ŞÖYLE demiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

*

“Bugünkü şartlarda iktidarın karşısında konumlanarak siyasi kazanç ya da oy elde edebiliriz. Ama biz tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz. Gerekirse oyumuz yükselmez ama ileride bu kardeşlik projesinde CHP iyi yerde durmuş diye tarihe not düşülür.”

*

Alkışlar. Alkışlar. Alkışlar.

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Özgür Bey tarihi bir sorumlulukla hareket ediyor.

Aman nazar değmesin.