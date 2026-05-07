×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

#Devlet Bahçeli#Terörle Mücadele#Mustafa Balbay

DEVLET Bahçeli... “Öcalan” diyor. “Statü” diyor. “Kurucu önderlik” diyor. “Koordinatörlük” diyor.

Haberin Devamı

Peki ama neden?

*

Bahçeli’nin bunları dediği konuşmasını dikkatle dinledim.

Konuşmasında neden bunları dediğini tane tane anlatıyor Bahçeli.

*

İşte Bahçeli’nin sunduğu 9 kutlu gerekçe:

- BİR: Silahlar sussun diye.

- İKİ: Terör gündemimizin dışına kesin biçimde çıksın diye.

- ÜÇ: Siyaset terör vesayetinden arındırılsın diye.

- DÖRT: Toplumsal bütünleşme sağlansın diye.

- BEŞ: Vatanın her karışında kardeşlik hâkim kılınsın diye.

- ALTI: Yaraların deşilmesi yerine yaralar sarılsın diye.

- YEDİ: Ayrılıkların derinleştirilmesi yerine birlik sağlansın diye.

- SEKİZ: Terör topraklarımızdan ebediyen tasfiyesi edilsin diye.

- DOKUZ: Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin, Arap’ın, Süryani’nin aynı bayrak etrafında kenetlendiği bir Türkiye olsun diye.

Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

Haberin Devamı

AZİZ YILDIRIM SAPTAMALARI

- “Kurtar bizi baba” çağrısı, bu memleketin bitmeyen çağrısıdır.

*

- Eğer seçilirse... Demirel’den ziyade De Gaulle’e benzeyecek.

*

- Ali Koç ya tırnaklarını yer ya da rakip çıkar. Ortası yok.

*

- Çaptan düşmüş olma ihtimali, en büyük handikabı.

*

- Cübbeli’yi yönetime alır mı acaba?

*

- Başarırsa... Heykelini dikerler heykelini.

*

- Başaramazsa... Bir daha asla kafayı kaldıramaz.

*

- Vaziyet alın: Ortam çok şenlenecek.

Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

MUSTAFA BALBAY İÇİN YENİ KİTAP ÖNERİLERİ

EKREM İmamoğlu için “Asla Vazgeçme” ve “Ya Hep Beraber Ya Hiç” diye iki kitap yazdı. Özgür Çelik için “Özgür İstanbul / Çelik İrade” diye kitap yazdı.

*

Balbay için yeni kitap önerilerimi sunuyorum:

*

- “Mücadeleyi Bırakma-YALIM” isimli bir kitap.

*

- “Parti İçi Hayırsever: Muhittin Bey” isimli bir kitap.

*

- “Direnişin Simgesi: Havlu” isimli bir kitap.

*

- “Bornova Örneği: Arkadaş Arkadaşın Her şeyidir” isimli bir kitap.

*

- “Altaylar’dan Puket’e: Buca Direnişi” isimli bir kitap.

Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

Haberin Devamı

BİN HEYKELE BEDEL İMZA

TÜRKİYE’nin en yeni ve en janjanlı füzesi “YILDIRIMHAN”ın üzerindeki imza:

*

KEMAL ATATÜRK.

Bu imza var ya bu imza...

Bin Atatürk heykeline bedeldir.

Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

KÜLTÜR SAVAŞLARININ KAZANANI KİM OLUR

TÜRKİYE’nin bitmeyen kültür savaşları konuları:

*

Din diyanet üzerinden yürütülen tartışmalar. / Aile ve LGBT üzerinden yürütülen tartışmalar. / Taksim’e cami ve Kadıköy’e cami üzerine yürütülen tartışmalar. / Ayasofya üzerinden yürütülen tartışmalar. / Köpek anneliği üzerinden yürütülen tartışmalar.

*

Kültür savaşları söz konusu olduğunda...

Ta en başından beri kazanan hep AK Parti oluyor.

HOMEROS’UN ODYSSEIA’SI SİNEMA FİLMİ OLMUŞ

17 ülkede çekilmiş. / IMAX için geliştirilen özel kameralar kullanılmış. / Yeşil perde falan türü hilelere yüz verilmemiş. / Açık denizlerde çok zaman geçirilmiş. / Paraya acımasızca kıyılmış. / Matt Damon başrolde oynamış. / Christopher Nolan yönetmiş. / 17 Temmuz’da gösterime giriyormuş.

*

Haberin Devamı

Bakalım “Truva” filmi kadar göz dolduracak mı?

Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

KAYSERİ BİR HOŞGÖRÜ KENTİDİR

MUSTAFA Keser’in anlattığı Kayseri fıkrasının üzerine biraz fazla gidildi.

Bu fıkranın neden hassasiyet doğurduğunu az çok tahmin edebiliyorum.

Keser’in anlattığı fıkra, dünya konjonktüründeki gerilimlerin kurbanı oldu biraz da.

*

Ama bu olaydan yola çıkarak Kayseri’yi... Anlayışsız, nobran, hoşgörüsüz bir şehir olarak kodlarsak fena halde yanılırız.

Yeryüzünün en kafa dengi, en mizaha açık, en kendisiyle dalga geçebilen insanlarıdır Kayserililer. Kayseri fıkralarının anlatılmasından rahatsız olmazlar. Ne rahatsızlığı! Kendileri de anlatırlar bu tür fıkraları.

*

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’la arada buluşur sohbet ederiz.

Haberin Devamı

Kayserililerin tüm özelliklerini taşır Memduh Bey: Hoş sohbet, anlayışlı, mizah duygusu olan, babacan, vatansever.

*

Memduh Başkan, şu sıralar iki büyük gurur yaşıyor:

*

- BİR: Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti seçildi.

*

- İKİ: Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi.

*

Bana kalırsa fıkra olayını bir tarafa bırakalım, Kayseri’nin bu iki başarısına odaklanalım.

 Devlet Bahçeli’nin 9 kutlu gerekçesi

Memduh Büyükkılıç

#Devlet Bahçeli#Terörle Mücadele#Mustafa Balbay
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Anketlerden AK Parti’ye bir iyi bir de kötü haberim var

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Hantavirüs salgını olur mu... Yolcu gemisinde alarm: 3 kişi…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

MHP Lideri’nin mesajlarının perde arkası

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT

Süper hücre fırtınasının zararını sigorta karşılar mı

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN

Kraliçe dönüyor

 ORKUN ÜN
ORKUN ÜN
TÜM YAZARLARIMIZ