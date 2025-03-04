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Devlet Bahçeli telefon ettikçe

#Devlet Bahçeli#Ukrayna#ABD

Dostlara güven geliyor, düşmanlara korku salınıyor.

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Barışın yapı taşları ilmik ilmik örülüyor.

*

- Kardeşlik pekişiyor, ayrılık fena örseleniyor.

*

- PKK bitecek diye ödü kopanlar çıldırıyor, deliriyor.

*

- Nifak tohumları ekmeye çalışanlar kahroluyor, mahvoluyor.

*

- Sürece omuz verenlerin cesareti artıyor.

*

- İç cephe sağlamlaşıyor, dış cephe panikliyor.

*

- Oyunlar bozuluyor, kumpaslar çöküyor, fitne yok oluyor.

*

- Dostların sayısı artıyor, düşmanların sayısı azalıyor.

*

- Terörsüz Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşılıyor.

*

- Vatanseverler umutla doluyor, diğerleri bozum oluyor.

Devlet Bahçeli telefon ettikçe

KİM BARIŞ İSTİYOR KİM SAVAŞ İSTİYOR

TAMAM nobran, tamam kaba saba, tamam mafya babası gibi, tamam incelikten yoksun, tamam diplomatik nezaket falan takmıyor.

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Ama yine de Ukrayna’da BARIŞ isteyen taraf kesinlikle TRUMP.

*

Tamam ağırbaşlı, tamam süper diplomatik, tamam zarif, tamam diplomatik nezaketten ayrılmıyor, tamam üslubu düzgün falan.

Ama yine de Ukrayna’da SAVAŞ isteyen taraf kesinlikle AVRUPA.

EDİP AKBAYRAM HİÇ MARJİNAL OLMADI

POLİTİK bir tarafı olsa da...

Her zaman kucaklayıcı bir yaklaşımı oldu.

*

Fanatik militanlar gibi konuşan arkadaşları olsa da...

Her zaman tertemiz bir üslupla konuşmasını bildi.

*

Şarkılarıyla, duruşuyla bazen politikleştirilse de...

Her zaman politikanın üstünde bir duruşu oldu.

*

Bir davası, bir tutumu, bir dünya görüşü olsa da...

Slogan atar gibi konuşmaktan her zaman uzak durdu.

*

Politik tarafı ağır basan şarkılar söylese de...

Hasretinden yandı gönlüm” gibi şarkılar söylemeyi ihmal etmedi.

Devlet Bahçeli telefon ettikçe

OSCAR’A YENİDEN ISINMAYA BAŞLADIM

OSCAR’a epeydir soğumuştum.

Ödül verdikleri filmleri beğenmiyordum, bakış açılarını sinsi ve hesapçı buluyordum, egemenlerin perspektifini temsil ettiklerini düşünüyordum.

Devlet Bahçeli telefon ettikçe

*

Fakat son Oscar töreninde...

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İsrail zulmünü anlatan “No Other Land” isimli belgesele ödül verdiklerini görünce...

Yeniden ısınmaya başladım Oscar’a.

Devlet Bahçeli telefon ettikçe

ZORLU CEO’SU ŞUNU YAPSAYDI

VESTEL’in CEO’su Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefat yıldönümünde ansaydı.

- Zorlu’nun CEO’su da bunu yaptığı için Vestel’in CEO’sunu azarlasaydı.

- “Biz uluslararası şirketiz, sadece Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız” deseydi.

- “Başımıza icat çıkarma. Zübeyde Hanım anması da nereden çıktı” deseydi.

- “Biz milli odaklı bir şirket değiliz” deseydi.

Bugün Zorlu’nun CEO’suna destek çıkanlar, yine aynı tavrı gösterirler miydi?

*

Başka sorum yok, tanık sizin.

Devlet Bahçeli telefon ettikçe

BİR OLENA ZELENSKA VARDI

- Savaş başladığında cicili bicili dergilere kapak olurdu.

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- “Cesur first leydi” diye magazin basınında görünürdü.

- Savaş dekorunda moda çekimleri yaptırırdı.

- Başkan eşiyle el ele göz göze pozlar verirdi.

*

Bir Olena Zelenska vardı, ne oldu ona?

Devlet Bahçeli telefon ettikçe

#Devlet Bahçeli#Ukrayna#ABD
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