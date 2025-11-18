 Devlet Atatürk’ün yaptığının bir benzerini yapmak istiyor

Haberin Devamı

Atatürk “özel bir hukuki düzenleme” yapmıştı.

*

Af değil ama af gibi bir şey.

Bu düzenlemeyle...

“Doğru yoldan çıkmış” ancak “Cumhuriyet’e saygı gösteren vatan evlatlarına” yönelik takibata son verilmişti.

*

Bugün “Terörsüz Türkiye” bağlamında PKK için de benzer bir düzenleme yapılmak isteniyor.

Devletin bu konudaki genel yaklaşımı şöyle:

*

Atatürk, 1928 yılında dönemin koşulları gerektirdiği için Şeyh Sait ayaklanmasına katılanlar için özel bir düzenleme yapmaktan kaçınmadı.

Bugün de benzer bir yaklaşım neden denenmesin?

*

Bu durumla ilgili olarak...

“PKK’lılara Şeyh Sait affı geliyor” diyenler var.

*

Bunun yerine şöyle denmesi çok daha uygun olur:

*

“Atatürk yapmıştı, şimdi de aynısı yapılmak isteniyor.”

ATATÜRK, SEYİT RIZA VE TARİHE BAKIŞ

Atatürk’ün bu vatan için yaptıklarını takdir etmemek büyük bir insafsızlıktır.

Onun en umutsuz zamanda vatanın kurtarılmasına öncülük etmesi, başlı başına büyük bir olaydır.

*

Atatürk’ü takdir etmek, Dersim’de yapılan korkunç katliamı tevil etmeye çalışmayı gerektirmez. Seyit Rıza’nın idamını haklı çıkarmak için bin dereden su getirmeyi gerektirmez.

*

Tarihi kişilere “tek bir hatası bile yoktu” ya da “tek bir iyiliği bile yoktu” diye yaklaşılmaması gerektiğini ne zaman öğreneceğiz?

ERDOĞAN BİR YÜZÜKLE NASIL BAŞLADI

Yıl: 1993. 27 Mart’ta yerel seçim var. Erdoğan büyükşehir adayı.

Yüzük konuşmasını işte burada yapıyor.

Dediği aynen şöyle:

*

“Bana 27 Mart seçim kampanyasıyla ilgili ücret, bir hanım kardeşimden geldi. Geçen gün bir zarf geldi. Açtım zarfı. Bir de baktım ki zarfın içinden bir yüzük çıktı. Bir de içinde pusula var. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Pusulada ‘27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun’ diyor. Bu aşkı, bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi?”

*

Kısacası Erdoğan, 1993’teki yerel seçim kampanyasına bir yüzükle başlamış.

*

Fakat 1993 yılından bu yana bu yüzük üzerinden en az bir milyon tane yalan uyduruldu.

Yıl 2025. Yalanlar bitmek bilmiyor.

Ağzını her açan, “Bir yüzüğü vardı, siyasete bir yüzükle başlamıştı” diye söze başlıyor.

*

Bir iftiranın, bir yalanın, bir saptırmanın ömrü genelde kısa olur.

Fakat söz konusu Erdoğan olunca... İftiranın, yalanın, saptırmanın şimdilik ömrü 32 sene.

Böyle giderse bir 32 sene daha devam ettirir bunlar.

ÖZGÜR ÖZEL ŞARA’YI DEVİRECEK SANIRIM

Kilis’te şöyle demiş Özgür Özel:

*

“CHP olarak Suriyelilerin memleketlerinde yaşayacakları bir Suriye için gayret sarf ediyoruz. Sıkın dişinizi. CHP geliyor, çözecek bu işi.”

*

Suriye’deki Şara iktidarını mı devirecek? Rusya’daki sürgün Esad’ı mı getirecek?

Nasıl bir gayret sarf ediyor acaba Özgür Özel?

AHMET KAYA OLAYI

Yıl: 1999.

Magazin dünyasının düzenlediği ödül töreninde söylediği şuydu Ahmet Kaya’nın:

“Kürtçe bir şarkı yapacağım, bir de klip çekeceğim. Bunu yayınlayacak yürekli kanalların olduğunu biliyorum.”

*

Sırf bunu dedi diye...

Çatal bıçak fırlattılar, “Göğsümüz tunç siperi” diye marş söylediler, mavi gökyüzünü ona dar ettiler.

*

Bugün TRT Şeş’te: Kürtçe şarkılar, Kürtçe türküler, Kürtçe klipler gani.

Ne çatal bıçak fırlatan var ne 10’uncu Yıl Marşı’yla had bildiren ne ses eden.

Sonuç:

Çatal bıçakçı takım tarihin yanlış yerinde durdu.

Ahmet Kaya tarihin en doğru yerinde durdu.

DÜĞÜN DE DÜĞÜNMÜŞ AMA

Çırağan’da bir düğün. Şu konuklara bakın hele:

*

İKİ BAŞ KONUK: Kemal Kılıçdaroğlu ve Binali Yıldırım. İKİ ESKİ BAKAN: Cavit Çağlar ve Hüsamettin Özkan. İKİ DİKKAT ÇEKEN: Muharrem İnce ve Doğu Perinçek. BURJUVAZİDEN İKİ SİMA: Suzan Sabancı ve Tuncay Özilhan. İKİ ÜNLÜ SİYASİ: Süleyman Soylu ve İlhan Kesici. İKİ SANATÇI: Erol Evgin ve Orhan Gencebay. İKİ SAHNE ALAN: Mahsun Kırmızıgül ve Funda Arar. BİR BÜROKRAT: İstanbul Valisi Davut Gül.

*

Kimin düğünü bu böyle? Mehmet Sevigen’in oğlu Berke’nin.

*

Mehmet Sevigen kim?

İki temel özelliği var Sevigen’in... BİR: DSP hükümetinin bakanı. İKİ: Deniz Baykal’ın sağ kolu.

*

Sevigen’in siyasi çizgisi şöyle şekillendi: Baykal sonrası küskün. Ardından partiden ihraç. Ve en sonunda parti yönetimine karşı yalın kılıç bir savaşçı.

*

Düğünde yaptığı konuşmada “Bu gece burada muhteşem bir mozaik var” diye haykırmış Sevigen. Siyasetteki cepheleşmeye rağmen birbirinden farklı bu kadar ismi bir araya getirmek gerçekten başarı.

*

Düğün fotoğraflarını incelerken hep şunları mırıldandım durdum: Ne kulisler dönmüştür kim bilir? Siyaset magazini için ne çok malzeme çıkmıştır kim bilir?