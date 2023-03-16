Deprem bitiyor sel başlıyorsa... Bir paradigma değişimi şart

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Sonra? Unutuyoruz. Ta ki bir dahaki depreme kadar.

*

Sel vuruyor, hop hemen yanlış şehirleşme politikalarını, dere yataklarını konuşuyoruz.







Sonra? Unutuyoruz. Ta ki bir dahaki sel felaketine kadar.

*

Ormanlarımız yanıyor, hop hemen yangına müdahale uçaklarını konuşuyoruz.

Sonra? Unutuyoruz. Ta ki bir dahaki yangına kadar.

*

Büyük deprem felaketinin ardından bir “Ulusal Risk Kalkanı” modeli ortaya atıldı.







Bu model, tüm afetlere yönelik bütüncül yaklaşımı hedefliyor.

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Deprem, sel, heyelan, yangın, taşkın, kuraklık... Bir paradigma değişimi şart.

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“Ulusal Risk Kalkanı” modeli, bu paradigma değişiminin ilk habercisi gibi...

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Devamı gelmeli, peşi bırakılmamalı, inat edilmeli.



SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİDİYORUZ



HER iki tarafta da bazı tipler var.

Onlara bakarsak sanki seçime değil de savaşa gidiyoruz.

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Seçime gitmeyi savaşa gitmek gibi algılayan kim varsa...

Bu memlekete, bu millete, bu topraklara en büyük ihaneti yapmaktadır.



KEDİM SEKTER OYUNU KİME VERECEK



HANGİ aday, kedi ve köpek mamasında KDV oranını düşürürse...







Kedim Sekter, oyunu ona verecek.

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Kedi köpek lobisi, bu ülkenin en büyük lobilerindendir.

Bu lobi, seçimi kaybettirir de kazandırır da... Ona göre.



BU SEÇİMİN GÜNDEME GETİRDİĞİ İSİMLER



- ERSAN ŞEN: Az kalsın İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı oluyordu. Az kalsın. Hahahaha!







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- MUHARREM İNCE: Unutma bahçesine atılmıştı. Bahçeden çıkma fırsatı buldu.

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- ZEKERİYA YAPICIOĞLU: Adını sanını kimse bilmiyordu. HÜDA PAR Başkanı olarak bir anda meşhur oldu.

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- SİNAN OĞAN: Yüz bin imzayla aday olacak gibi... Yeniden gündemin önemli ismi haline geldi.

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- EMİNE ÜLKER TARHAN: Gündeme gümbür gümbür gelip de gündeme neden geldiği belirsiz tek isim.

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- FATİH ERBAKAN: Sessiz ve derinden gidiyordu. Sesli hale geldi, yüzeye çıktı, dikkatleri üzerine topladı.

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- ÖNDER AKSAKAL: Cumhur İttifakı’na katılacak dedikodusu çıkında DSP’yi kıymete bindiren başkan oldu.



NAZİ SELAMI VEREN ELİN TAŞ OLUR TAŞ



ULUS Özel Musevi Lisesi’ne karşı Nazi selamı veren Üsküdar Amerikan Lisesi’nin futbolcusu çocuklara sesleniyorum:

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Verdiğiniz o selam...

Katliamın selamıdır. Alçaklığın selamıdır. Soykırımın selamıdır. Vahşetin selamıdır. Nefretin selamıdır. İnsanlıktan çıkmanın selamıdır. İnsanları yakmanın selamıdır. Zulmün selamıdır. En adi ırkçılığın selamıdır.

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Hemen kendinize gelin. O selamı verdiğiniz elleriniz taş kesilir taş.

EN KIL OLDUĞUM ŞEY: SAPTIRILMIŞ VİDEO



AK Parti İBB Grup Başkanı Tevfik Göksu, Tarafsız Bölge’de konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Özellikle “Kentsel Dönüşüm” konusunu çok güzel anlattı. Esenler’deki dönüşümün öyküsünü anlattı.

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Fakat program sırasında elindeki cihazdan İmamoğlu’nun bir konuşmasını dinletti. Buna göre İmamoğlu, “İstanbul’un kentsel dönüşüm sorunu yüz yılda bitmez” diyordu.

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Ben programdayken CHP’li Gürsel Tekin’in uyarısıyla fark ettim.

Meğer İmamoğlu, “20 yıldaki hızla gidilirse İstanbul’un sorunu yüz yılda bitmez” demiş. Yani cümlenin başı kesilmiş ve bambaşka bir anlam çıkmış.

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Program sırasında üstüne basarak birkaç kez uyardım Tevfik Göksu’yu... “Öyle dememiş” dedim. Görevimi yaptım yani.

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Benim başıma da çok geliyor bu tür şeyler. Adam, televizyonda söylediğim bir cümleyi alıyor. Başını kesiyor, sonunu kesiyor. “Bak ne demiş” diye millete linç ettiriyor.

Benim başıma geldiğinde feryat ettiğim bir saptırma, İmamoğlu’nun başına geldiğinde susamazdım.

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Buradan herkese sesleniyorum: Önünüze getirilen her videoya hemen inanmayın. Başına sonuna mutlaka bakın. Ortalık bilinçli saptırıcı kaynıyor.

KAMPANYA PARALARI İÇİN DETAYLI AÇIKLAMA GEREKİYOR



CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı:

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Televizyonda yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında...

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115 milyar 156 milyon 528 bin lira toplanmış. Bu paranın 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası verilmiş. Kalan kısım, halen gelmemiş.

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İki şey söyleyeceğim:

- BİR: Verilen sözler derhal yerine getirilmeli, paralar hemen yatırılmalı.

- İKİ: Bu paranın nereye, nasıl harcandığı şeffaf biçimde açıklanmalı.