Densizlik günleri lüzumsuzluk çağı

Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
Densizlik günleri lüzumsuzluk çağı
Ceset ve cami
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
YILBAŞI İÇİN EN İYİ 5 HEDİYE ÖNERİSİ
Hürriyet Cumartesi’de Melis Yılmaz, yılbaşı için çok şahane bir hediye listesi haberi yapmış. Onun yaptığı listeden yararlanarak ben de ‘en iyi beş yılbaşı hediyesi’ listesi çıkardım.:
1. Müzikli kar küresi
Evirip çevirince minik kar tanelerinin uçuştuğu “kar küreleri”, bende hep mutluluk yaratır. Oyuncu Pelin Öztekin önermiş bu hediyeyi. Mudo’da varmış... Fiyatı 500 liraymış... Biraz pahalı. Herhalde müzikli olduğundan.
*
2. Ayaklı yatak tepsisi
Kişinin kendisini ya da sevdiğini şımartması dendiğinde bazılarının aklına “yatakta kahvaltı” gelir. Ben sevmem ama sevenler için Elçin Yahşi önermiş bu hediyeyi. IKEA’da varmış. Fiyatı 90 liraymış...
*
3. Bir mumdur, iki mumdur
Mum olayını severim. Bazıları “delikanlıya yakışmaz” diye dudak bükse de bazen evde gizlice yakarım. Rebull’un mumları var. Şahane! Oyuncu Özgün Karaman önermiş bu hediyeyi. Fiyatı 140 liraymış.
*
4. Frida’nın tabakları
Üzerinde Frida resimlerinin işlendiği Karaca’nın tabakları var. Fiyatı 30 liradan başlıyormuş. Kadınlara verilecek en güzel hediye... Hürriyet Ekler gastronomi yazarı Ebru Erke önermiş bu hediyeyi.
*
5. Işıklı çerçeve
Ahşap ve ışıklı çerçeveyi duvara asıyorsun, içini de fotoğraflarla donatıyorsun. Fiyatı da bayağı hesaplı: 65 lira... Trendyol’da varmış... Hediyeyi öneren isim: Oyuncu Sitare Akbaş.
NEYLEYİM BEN NÜFUS’SUZ RAKIM’SIZ TABELAYI
ŞEHİRLERİMİZİN girişindeki tabelalardan “nüfus” ve “rakım” bölümü çıkarılıyormuş.
Niye?
Şehirlerin nüfusu değişiyormuş, tabelaları da değiştirmek gerekiyormuş, dolayısıyla masraf oluyormuş.
*
Gören de “masraf” konusundaki duyarlılıklarıyla uzaya çıkacaklar sanır.
BEKÇİLER AYAKLANIR MI?
FATİH Terim, kızdığı hakeme...
“Senden bekçi bile olmaz” demiş.
*
Hamamcılara laf edildi diye hamamcıların, hemşireler filmde iyi yansıtılmadı diye hemşirelerin ayaklandığı bir ülkede...
Çok tehlikeli bir laf.
*
Umarım bekçiler ayaklanmaz.
ÇAĞIRIRLARSA GİTMEM ÇAĞIRMAZLARSA KÜSERİM
BÜTÇE kapanış konuşmasını dinledim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın... Polemiklere dalsa da seviyeyi asla düşürmedi. Eleştirilere cevap verirken hep rakamlara yaslandı. Bütün tartışmalara değinen iyi bir bütçe kapanış konuşmasıydı.
*
Fuat Oktay, muhalefetin tutumunu eleştirirken şöyle bir şey söyledi:
“Sizin tutumunuz şuna benziyor: Komşuda düğün var... Çağırırlarsa gitmeyek... Çağırmazlarsa küsek...”
*
Çok hoşuma gitti bu söz.
Hemen araştırdım.
*
Bir arkadaşım, “Bizim Ayvalık sözüdür. Cunda’da herkes bilir bunu” dedi.
*
Bir başkası ise bu sözün kaynağının Elazığ’a ait olduğunu söyledi.
*
Öyküsü şöyleymiş:
Bir kız, annesine pek hazzetmedikleri komşularının düğününe gidip gitmeyeceklerini sormuş. Anne de kızına “Düğün gününe kadar bekleyek... Çağırırlarsa gitmeyek... Çağırmazlarsa küsek...” cevabını vermiş.
*
İtiraf ediyorum. Bazen ben de bu ruh haline kapılıyorum. “Çağırırlarsa gitmem, çağırmazlarsa küserim” diye düşünüyorum. Allah affetsin.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’A KONUŞMANIN BÜYÜSÜ
ARMAĞAN Çağlayan çok uzun bir süredir sanal dünyada söyleşiler yapıyor.
Şahane söyleşiler.
Her kesimden... Herkesle...
Ve bu söyleşilerin bir büyüsü var.
*
Şöyle bir büyü:
*
Kim konuşursa... Anında gözümde sempatik hale geliyor. Sadece benim de değil. Tüm toplumun...
*
Korkuyorum:
Armağan Çağlayan, Ebubekir Sofuoğlu’nu konuşturacak diye...
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