Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
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İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
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Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
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Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
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Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
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Şu türden zorunluluklar:
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- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
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- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
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- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
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“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en demokratik eylemidir.
*
Hatırlayalım:
Yıl: 2002.
Tayyip Erdoğan, parti başkanı olarak ilk kez seçime giriyordu.
Ancak milletvekilliğine aday olması yasaktı.
Milletvekili olamayacağı için başbakan da olamayacaktı.
Nitekim öyle de oldu:
Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu parti, en çok oyu almış ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmişti.
Ama Erdoğan’ın ülkeyi yönetmesi yasaktı.
*
İşte bu çarpıklığın, bu tuhaflığın, bu garipliğin, bu mağduriyet görüntüsünün ortadan kaldırılması şarttı.
*
Deniz Baykal, bu aşamada devreye girdi.
Yasağın arkasına saklanmaya tenezzül etmedi.
Kaçak dövüşmekten kaçınmayı tercih etti.
Ve “Yasağı kalksın, mertçe rekabet yapalım” dedi.
*
Yapmayın, etmeyin.
Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın.
HİÇ SEVMEDİĞİM BİR KÜLTÜR: NARGİLE
1 TEMMUZ itibarıyla bütün yasaklar kalkmış.
Nargile hariç.
*
Nargileciler bağışlasınlar ama ben pek bir sevindim buna.
*
En süper lüks otelleri bile kaplayan nargile salonlarından... Cadde kenarlarındaki bütün kafelerin nargile kafeye dönüşmesinden... Nargileden yayılan yanmış elma kokusundan... Desenli kırmızı kilim ve halılarla çevrili konseptlerden...
Öyle gına gelmişti ki bana...
Bir süreliğine de olsa bu manzaraların ortadan kalkmasına memnun oldum.
*
“Bencil” diyebilirsiniz bana.
Evet, bu konuda bencilim.
ŞEYMA’NIN AYRILDIĞI SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER
ŞEYMA, Mısırlı sevgilisinden ayrılmış.
Ayrılık gerekçesi ise Mısırlı sevgilinin dolandırıcı çıkmasıymış.
*
Oysa çok uzun bir süredir bu Mısırlı sevgili için herkes bir ağızdan “bu adam dolandırıcı” diye haykırıyordu.
Ama Şeyma hiç tınmıyordu.
*
Çünkü bir tür “Yetenekli Bay Ripley” olan Mısırlı sevgili, her defasında Şeyma’yı dolandırıcı olmadığına, çok zengin olduğuna, parayla oynamayı iyi bildiğine, söylenenlerin yalan olduğuna ikna ediyordu.
*
Şeyma, ikna oluyordu olmasına ama...
Bütün bir Türk basını ve sosyal medyası, Şeyma’yı uyarmaya devam ediyordu.
*
“Bu adam dolandırıcı Şeyma... Sen kanma buna Şeyma... Bak sonunda zararlı çıkan sen olacaksın Şeyma...” falan filan.
Başka kızları sadece yakın aile çevresi uyarır. Bizim Şeyma’yı bütün bir ulus uyarıyordu.
Ama Şeyma sallamıyordu.
*
E ne oldu sonunda? Sonunda uyaranlar haklı çıktı.
*
Bu durumda bütün övgüler, koca bir ulusun uyarılarına rağmen Şeyma’yı bu zamana kadar kandırmayı başaran
Mısırlıya gitmesin de kime gitsin Allah aşkına?
SON GÜNLERDE SIKÇA İŞİTTİĞİM CÜMLELER
- Sıcak bir şey değil de nem fena be usta!
*
- Abi nemden gömlek sırılsıklam oldu oturduğum yerde...
*
- Günde sekiz kere duş alıyorum, bana mısın demiyor.
*
- Nefes alamıyorum birader nefes.
*
- 45 derece sıcağa dayanırım yeter ki nem olmasın.
FECİ DEMODE BİR ÇIKIŞ: HEM CHOPİN DİNLERİM HEM DE MÜSLÜM BABA
1980’LERİN başında şu çıkışı yapmak bayağı eksantrik kaçıyordu:
*
“Ben hem Nâzım okurum hem de Necip Fazıl.”
*
Öyle meşhur olmuştu ki bu yaklaşım, neredeyse Necip Fazıl ile Nâzım Hikmet’i aynı cümle içinde geçirmeyenleri dövüyorlardı. Sonra aşılıp geçildi bu olgu... Süper demode hale geldi.
*
1990’larda ise şöyle bir geyik dolaşıma sokuldu:
*
“Hem Kapital okurum hem de tefsir okurum.”
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Vay vay vay! Adama bak ya! Hem Kuran’ın tefsirini okuyor hem de Marx Bey’in anlı şanlı kitabını. Şu demokratlığa bak!
Böyle karşılandı bu yaklaşım çok uzun süre.
Sonra?
Sonra bu da demode olup çıktı.
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2000’lerde ise bambaşka bir geyik vardı gündemde:
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“Hem Bach dinlerim hem de Müslüm Baba.”
*
Bu da bayağı yer etti dünyamızda. O kadar ki sadece Müslüm Baba dinleyenler, “Yahu biraz Bach dinleyelim de yadırganmayalım” diyerek Bach’a sardılar. Sadece Bach dinleyenler de yadırganmamak adına Müslüm Baba’ya kulak kabartmak zorunda kaldılar.
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Bizim Oya Armutçu’nun Hürriyet’te Metin Feyzioğlu ile yaptığı röportajda Metin Feyzioğlu’nun “Chopin de dinlerim Müslüm Baba da” dediğini görünce...
Metin Bey’in bu cümlenin ne denli demodeleştiğinin farkında bile olmadığını anladım.
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Metin Bey! Metin Bey!
Artık enteresan olmak için böyle denmiyor.
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Ya “Ben sadece Chopin dinlerim, Müslüm Baba da kimmiş” ya da “Ben sadece Müslüm Baba dinlerim, Chopin de neymiş” denilecek.
Haberin olsun.