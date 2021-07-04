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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

4 Temmuz 2021

Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi

Şöyle demiş Livaneli:

*

“Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı”.

*

Allah Allah!

Deniz Baykal, herhangi bir demecinde “Ben Kürtleri sevmem, ben Alevileri sevmem, ben ezilenleri sevmem” dedi de ben mi atladım?

Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi

Üstelik bir kez de değil, çok sefer söylemiş bunu.

*

Tabii ki doğru değil bu!

Bir politikacı ne kamu huzurunda ne de gizli kapaklı ortamda böyle bir şey der. Tabii eğer aklını peynir ekmekle yememişse!

Kürtleri sevmese de... Alevileri sevmese de... Yapmaz bunu!

Baykal’ın da yok böyle bir sözü.

*

Ama Livaneli’ye bakarsanız Deniz Baykal, böyle demiş.

Üstelik gazetelere demeç verir gibi söylemiş bunu. Livaneli’nin sözünden edinilen izlenim bu.

*

Ne kadar kolay değil mi haksızlık yapmak?

Oysa aynı Livaneli, röportaj boyunca...

“Bana hep haksızlıklar yapıldı, hep iftiralar atıldı” diye yakınmaktan da geri durmamış.

Kendisine yapılan haksızlıklardan, atılan iftiralardan yakınan Zülfü Livaneli’nin, söz konusu Baykal olunca kolayca haksızlık yapmasını ve iftira atmasını yadırgadım doğrusu.

*

“Ben Baykal’ın Alevileri, Kürtleri, ezilenleri sevmediğini düşünüyorum” diyebilirdi.

Hatta ve hatta...

“Deniz Baykal’ın özel görüşmelerinde Kürtleri, Alevileri sevmediğini söylediğine dair iddialar var” bile diyebilirdi.

*

Böyle bir nezakete başvurmamasını, “Deniz Baykal böyle demiştir” diye olayı özetlemesini...

Zülfü Livaneli’ye hiç yakıştıramadım.

NE İŞLERİ VAR ACABA AFGANİSTAN’DA

ABD, yıllardır Afganistan’daydı... Yeni çekildi.

İtalya da oradaymış.

Almanya da.

İkisi de yeni çekiliyor.

Bu arada İngilizler, ABD’den doğan boşluğu doldurmak için Afganistan’a asker yollamak istiyormuş.

*

“Ne işimiz var bizim Afganistan’da” diyenlerin pek bir etkisi yok galiba bu ülkelerde. Neden acaba?

ÜNİVERSİTELİ OYUNCULAR CENNETİ OLMUŞUZ

İZMİR Belediyesi, 36 oyuncu almak için bir sınav açmış.

Sınava üniversite ve konservatuvarların oyunculuk ana sanat dalını bitirenler girebiliyormuş.
Dikkat!

Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi

Bu sınava 850 kişi katılmış.

*

Sınavın adil ve dürüst yapılmadığına dair iddialar var. Orası da mühim ama ben en çok bu kalabalığa şaşırdım.

Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış!

ETRAFIMDAKİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

- Etrafımda zekâya önem vermeyen kimse yok.

*

- Özünde ve son tahlilde iyi insan olmayan kimse yok.

*

- Her pazartesi rejime başlamayan kimse yok.

*

- “Benim kedi çok farklı” demeyen kimse yok.

*

- İnternette gördüğü her habere hemen inanmayan kimse yok.

İKİNCİ DOZ BİONTECH’TEN SONRA MIRILDANDIKLARIM

- “Aşımızı tamamladık” diye paylaşım yapsam mı acaba?

*

- 14 gün sonra Almanya’ya gidebiliyorum. Gitmesem de güzel duygu.

*

- Şu saatten sonra varyant maryant dinlemem.

*

- Sinovac’lılara acıyan gözlerle bakma arzusuyla dopdoluyum.

*

- Aşı karşıtları haklıysa...

Yandık valla.

BU NASIL KATAR’A SATILMA

SAKARYA’daki Tank Palet Fabrikası’nın...

- Yüzde 51’i Türk şirketindeymiş, yüzde 49’u Katar’ınmış.

Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi

- Fabrikadaki denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı’ndaymış.

- Üretim, TSK’nın ihtiyaç ve taleplerine göre yapılıyormuş.

- Fabrikanın mülkiyeti Hazine’ye aitmiş.

- Tahsisi Milli Savunma Bakanlığı’na aitmiş.

- Çalışanların kadrosu, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT’taymış.

*

Ya bu nasıl Katar’a satılma?

Anlamadım ki.

X

Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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Meyhane tebliğcileri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Haziran 2021
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam...

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe...

*

Hitapları gayet nazik.

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En görgüsüz davranış listesinin bir numarası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Haziran 2021
“En görgüsüz davranışlar” diye bir liste yapmam istenseydi...

Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:

*

“Plaja helikopterle inmek.”

*

Çünkü bana göre...


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Artık hiç kimsede ‘Atıyoruz bari usturuplu atalım’ kaygısı yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Haziran 2021
İki koca gazete manşet atmış:

“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”

*

Nedir bu haberin kaynağı?

Şudur:

CHP’nin hazırladığı bir rapor.

*

Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.

*

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Manşet müdafaası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Haziran 2021
Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı?

Yapmışlar.

*

Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?

Yönelmişler.

*

Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?

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Kahrolası bir geyik: Doğulular şöyle batılılar böyle

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Haziran 2021
Geçen akşam elimde kumanda, televizyon kanalları arasında minik bir gezintiye çıkmıştım.

Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.



Şöyle bir şey diyordu:

*

“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”

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Bizim millet proje sever

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Haziran 2021
Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, muhalefetin bileceği bir iştir.

Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.

Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şuradadır:

Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.

*

Yani demem o ki...

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