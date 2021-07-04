Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
Şöyle demiş Livaneli:
*
“Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı”.
*
Allah Allah!
Deniz Baykal, herhangi bir demecinde “Ben Kürtleri sevmem, ben Alevileri sevmem, ben ezilenleri sevmem” dedi de ben mi atladım?
Üstelik bir kez de değil, çok sefer söylemiş bunu.
*
Tabii ki doğru değil bu!
Bir politikacı ne kamu huzurunda ne de gizli kapaklı ortamda böyle bir şey der. Tabii eğer aklını peynir ekmekle yememişse!
Kürtleri sevmese de... Alevileri sevmese de... Yapmaz bunu!
Baykal’ın da yok böyle bir sözü.
*
Ama Livaneli’ye bakarsanız Deniz Baykal, böyle demiş.
Üstelik gazetelere demeç verir gibi söylemiş bunu. Livaneli’nin sözünden edinilen izlenim bu.
*
Ne kadar kolay değil mi haksızlık yapmak?
Oysa aynı Livaneli, röportaj boyunca...
“Bana hep haksızlıklar yapıldı, hep iftiralar atıldı” diye yakınmaktan da geri durmamış.
Kendisine yapılan haksızlıklardan, atılan iftiralardan yakınan Zülfü Livaneli’nin, söz konusu Baykal olunca kolayca haksızlık yapmasını ve iftira atmasını yadırgadım doğrusu.
*
“Ben Baykal’ın Alevileri, Kürtleri, ezilenleri sevmediğini düşünüyorum” diyebilirdi.
Hatta ve hatta...
“Deniz Baykal’ın özel görüşmelerinde Kürtleri, Alevileri sevmediğini söylediğine dair iddialar var” bile diyebilirdi.
*
Böyle bir nezakete başvurmamasını, “Deniz Baykal böyle demiştir” diye olayı özetlemesini...
Zülfü Livaneli’ye hiç yakıştıramadım.
NE İŞLERİ VAR ACABA AFGANİSTAN’DA
ABD, yıllardır Afganistan’daydı... Yeni çekildi.
İtalya da oradaymış.
Almanya da.
İkisi de yeni çekiliyor.
Bu arada İngilizler, ABD’den doğan boşluğu doldurmak için Afganistan’a asker yollamak istiyormuş.
*
“Ne işimiz var bizim Afganistan’da” diyenlerin pek bir etkisi yok galiba bu ülkelerde. Neden acaba?
ÜNİVERSİTELİ OYUNCULAR CENNETİ OLMUŞUZ
İZMİR Belediyesi, 36 oyuncu almak için bir sınav açmış.
Sınava üniversite ve konservatuvarların oyunculuk ana sanat dalını bitirenler girebiliyormuş.
Dikkat!
Bu sınava 850 kişi katılmış.
*
Sınavın adil ve dürüst yapılmadığına dair iddialar var. Orası da mühim ama ben en çok bu kalabalığa şaşırdım.
Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış!
ETRAFIMDAKİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
- Etrafımda zekâya önem vermeyen kimse yok.
*
- Özünde ve son tahlilde iyi insan olmayan kimse yok.
*
- Her pazartesi rejime başlamayan kimse yok.
*
- “Benim kedi çok farklı” demeyen kimse yok.
*
- İnternette gördüğü her habere hemen inanmayan kimse yok.
İKİNCİ DOZ BİONTECH’TEN SONRA MIRILDANDIKLARIM
- “Aşımızı tamamladık” diye paylaşım yapsam mı acaba?
*
- 14 gün sonra Almanya’ya gidebiliyorum. Gitmesem de güzel duygu.
*
- Şu saatten sonra varyant maryant dinlemem.
*
- Sinovac’lılara acıyan gözlerle bakma arzusuyla dopdoluyum.
*
- Aşı karşıtları haklıysa...
Yandık valla.
BU NASIL KATAR’A SATILMA
SAKARYA’daki Tank Palet Fabrikası’nın...
- Yüzde 51’i Türk şirketindeymiş, yüzde 49’u Katar’ınmış.
- Fabrikadaki denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı’ndaymış.
- Üretim, TSK’nın ihtiyaç ve taleplerine göre yapılıyormuş.
- Fabrikanın mülkiyeti Hazine’ye aitmiş.
- Tahsisi Milli Savunma Bakanlığı’na aitmiş.
- Çalışanların kadrosu, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT’taymış.
*
Ya bu nasıl Katar’a satılma?
Anlamadım ki.