DEM’siz CHP

Hop geliyor Özgür Özel’den hemen bir onarma çabası.

*

“Cellat” polemiği nedeniyle DEM’le CHP’nin arası biraz limonileşiyor.

Hop geliyor Özgür Özel’den hemen “abi yanlış anladınız” düzeltmesi.

*

Süreç yüzünden DEM, azıcık iktidara yanaşır gibi oluyor.

Hop geliyor Özgür Özel’den hemen “sürece sımsıkı bağlıyız” açıklaması.

*

Siz bakmayın CHP içinde “yeter yahu, bırakalım şu DEM’in peşini, kurtulalım şunlardan” falan diyen tayfaya.

Özgür Özel, DEM’siz bir CHP’nin olası bir seçimde yaşayacağı hezimetin buz gibi farkında.

BİZİM ZAMANIMIZDA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ

- Öğretmenin bizde uyandırdığı duyguların ölçüsü şunlardı: Üç fincan sevgi... İki tutam korku... Bir çay kaşığı saygı... Dört su bardağı çekinme.

*

- Veliler, veliliklerini bilirlerdi. Okulu yönetmeye kalkmazlardı. “Okul basan veli” diye bir olguya yabancıydık. Kemiklerimiz velilerindi, etimiz öğretmenlerindi.

*

- Azıcık yaramazlık yaptığımızda öğretmen, “Anne-babana söyle, yarın okula gelsinler” derdi. Anne-babanın okula çağrılması, başımızın fena halde dertte olduğunun göstergesiydi.

*

- Öğretmenin sözünün üstüne söz söylemek, gösteri sırasında Cem Yılmaz’a laf atmak gibi bir şeydi. Öğretmene el kol hareketi yapmaya cüret etmek, Rambo’ya sataşmak gibi bir şeydi.





MAHMUT HOCALAR BİTMEZ

ANKARA’da öğrencileri tarafından zorbalanan, alay edilen öğretmen şöyle demiş:

*

“Öğrencilerimden şikâyetçi değilim. Benim yüzümden hiçbir öğrencimin okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakârlık mesleğidir.”

*

Bu memlekette her şey bitebilir ama Mahmut Hocalar asla bitmez.

TRT’DE YAYINLANSIN MESELESİ

İBB davalarının TRT’den canlı yayınlanmasıyla ilgili CHP, Meclis’te bir teklif verdi.

Bu teklif, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

*

Oysa biz biliyoruz ki...

- Devlet Bahçeli, “TRT’de yayınlansın” dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin bu çıkışına destek verdi.

*

AK Parti ve MHP’nin Meclis’teki temsilcileri, liderlerinin “yayınlansın” görüşüne rağmen neden teklife hayır dediklerini kamuoyuna açıklamalıdır.

MAAŞ VE ADALET

34 bin uzman memura 30 bin lira seyyanen zam verildi.

Bunun haklı gerekçeleri olabilir.

Nitekim o haklı gerekçeler sıralanıyor zammı verenler tarafından.

*

Ancak unutulmamalıdır ki:

Maaşlar söz konusu olduğunda adalet duygusu, maaşın miktarından bile daha önemlidir.

*

Haklı gerekçelerle de olsa bir kısım memura seyyanen zam verenlerin, adalet duygusunun zedelenmesine de bir çare bulmaları şart.

MADURO’NUN DURUŞ PROBLEMİ

ÜLKESİ tehdit altındayken Maduro’nun yaptıkları:

- Dans etmek.

- Şarkı söylemek.

- Alttan almak.

- Taviz vermek.

Bu haliyle insanın eline Venezuela bayrağını alıp “Yanındayız Maduro” diyesi gelmiyor.

HALKTAN ACAYİP KOPUŞ

SPOTIFY’ın 2025’te en çok dinlenen şarkılar listesini inceledim.

*

Kişisel açıdan sonucu açıklıyorum:

*

Listede 10 şarkı var.

Ve ben 2025 yılı boyunca bu şarkılardan hiçbirini dinlemedim.

*

Halktan kopukluk olur da bu kadar mı olur.

TARANTİNO’NUN LİSTESİ

21’inci yüzyılın en iyi 10 filmini seçmiş Tarantino.

*

- “Kara Şahin Düştü” filmini birinci film yapmış. Evet, etkileyici bir film ama asla bir başyapıt değil.

- İkinci filmi “Oyuncak Hikâyesi.” Bu filme ikincilik vermek. Şaka olmalı.

- Üçüncülük “Bir Konuşabilse”nin. Pardon ama 21’inci yüzyılın en iyi filmlerinden biri denebilir mi buna?

- Dördüncü sırada “Dunkirk” filmi var. Ben bu filmi izlerken epey esnemiştim.

Offf sıkıldım. Daha fazla devam edemeyeceğim.

*

Tarantino herkesi sinir ederek dikkat çekmeye çalışma taktiğine başvuruyor galiba.

LA CASA DE BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi’nin emanet bölümünün emanet edildiği adam...

Emanet bölümündeki altınları ve gümüşleri alıp yurtdışına kaçmış.

*

- 25 kilo altın... 50 kilo gümüş... Bu kadar altın ve gümüşü nasıl dışarı çıkardı? Fiziki olarak bu mümkün mü?

- Paraya çevirerek kaçtıysa... Altı günde bu kadar altın ve gümüşü nasıl paraya çevirdi? Bu mümkün mü?

- Londra’ya kaçtı deniyor. Bu kadar planlı bir adam, iade edilmesi muhtemel bir ülkeye neden kaçar?

- Bu kadar altın ve gümüşün adli emanette işi ne? Bunların bankalarda olması gerekmiyor mu?

*

Şu soruların cevapları ortaya çıktığında...

Şahane bir soygun filmi senaryosunun parçaları da birleşmiş olur.