 DEM’liler LGBT’ye destek verince taban çıldırıyor

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LGBT’ye destek verdikleri anda...

Tabanlarından muazzam bir tepki alıyorlar.

*

DEM’e oy veren Kürtler, LGBT olayına...

- Aşırı tepkili.

- Aşırı öfkeli.

- Aşırı hoşnutsuz.

*

DEM’den ne zaman LGBT’ye destek açıklaması gelse...

Resmen ve alenen çıldırıyor taban.

*

Kısacası...

DEM’de “taban” ile “tavan” arasında LGBT konusunda iflah olmayacak türden büyük bir çelişki var.

*

DEM yönetiminin, “Biz bu tabanla ne yapacağız yahu” diye kendi aralarında fısıldaştıklarına iddiaya girebilirim.

MİRASTAN PAY ALACAĞIM DİYE

LEVENT İnanır, dayısı rahmetli Kadir İnanır için şöyle diyor:

*

“Dayımın biraz irade sorunu vardı.”

*

Kadir İnanır, vasiyetinde her şeyini Jülide Kural’a bırakmış ya...

O yüzden böyle diyor.

*

Mirastan pay alacağım diye...

Koca Kadir İnanır için dediği lafa bakın hele.

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KARA HAYDAR’IN BORÇ ALMA KAPASİTESİ

KARA Haydar’ın eşi Çağla Hanım’ın ifadesinden aktarıyorum:

*

“Eşim gösterişi ve hava atmayı sever. Olmayan parayı varmış gibi gösteren biridir. Gösterişli yaşamını, başkalarından borç alarak yaşayan biridir.”

*

Şu ifadeyi okuduğum andan beri delirmekteyim.

Kara Haydar’a gösterişli hayatının havasını atsın diye kimler borç veriyor abi?

*

Biz acil bir ihtiyaç nedeniyle birinden borç istemeye niyetlensek... Daha borcu isteyemeden karşımızdakiler fellik fellik kaçarlar.

*

Kimdir bu Kara Haydar’a borç verenler?

Söyleseler de biz de gidip biraz borç istesek.

ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ KARŞI KARŞIYA GELMEZ

ÖZGÜR Özel şöyle demiş:

*

“Öcalan’ın eve çıkmasını değil, Demirtaş’ın eve dönmesini konuşmamız lazım.”

*

Ne yapmak istiyor Özel?

Öcalan ile Demirtaş’ı karşı karşıya getirmek istiyor.

*

Ama unuttuğu bir şey var:

Demirtaş, Öcalan’la karşı karşıya gelmez.

*

Hatta son tahlilde...

“Benim eve dönmem önemli değil, önemli olan Öcalan’ın eve çıkmasıdır” der.

*

Özgür Özel’in Selahattin Demirtaş’tan gelebilecek böyle bir açıklama için b, c, d planları var mı acaba?

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NE TUHAF MERAKLARI VARMIŞ FETÖ’NÜN

- Dizi üzerinden mesaj vermeye acayip meraklıymış.

- Semboller üzerinden gitmeye süper meraklıymış.

- İstihbaratçılık oynamaya muazzam meraklıymış.

- Bir dolar üzerinden hiyerarşi dağıtmaya çok meraklıymış.

- Kullanılmış mendille adam taktir etmeye pek meraklıymış.

- Ağdalı cümleler arasına mesaj sıkıştırmaya hep meraklıymış.

Gerçekten de ne tuhaf merakları varmış şu FETÖ’nün.

GÜNLERİN GETİRDİKLERİ

- Artık hiçbir yönetmen dürüstçe çekilmiş, başı sonu belli “katil kim” filmlerine imza atmıyor. Neden acaba?

*

- Dün şunu fark ettim: Muhalif kesimin net biçimde nefret ettiği iki kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Tamer Karadağlı.

*

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- Çevremdekiler palamut sevenler ve palamuttan nefret edenler diye ikiye ayrılmış durumda. Yok böyle bir cepheleşme.

*

- Kurtlar Vadisi Pusu’dan kesitlere maruz kalıyorum son günlerde. Çıkardığım sonuçlar: Rollenmeler dayanılmaz, senaryo vasatın altı, çekimler çekilmez.

*

- Husiler, Mekke’ye SİHA saldırısında bulunarak tarihlerinin en berbat hatasını yaptılar. Böyle bir aptallık, akıl alır gibi değil.

GÖRÜŞMELERİ DEĞİL GÖRÜŞMEMELERİ HABER

ERDOĞAN, BM toplantısı için New York’a gidiyor.

Dün bütün internet siteleri şu haberi geçiyordu:

*

“Erdoğan, New York’ta Trump ile görüşecek.”

*

Erdoğan ile Trump arasında öyle bir hukuk oluştu ki...

Görüşmelerinin değil de görüşmemelerinin haber değeri var gibi.

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MACKLEMORE DİYE YAZILIR ADAMIN HASI DİYE OKUNUR

ÜNLÜ bir rapçi Macklemore.

Filistin’e destek veriyor.

Filistin’e destek verdiği için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarıldı.

*

Macklemore da buna karşılık şunu yaptı:

*

Turneden kazandığı 1 milyon doları Filistinli kuruluşlara bağışlayacağını duyurdu.

DÜN BÜTÜN GÜN

- Fon nedir?

- Fona para yatırmak ne demek?

- Emre Tezmen kimdir, ne iş yapar?

- Portföy olayına giriş için yapılması gerekenler nelerdir?

- “Katılımevim” olgusunun temel unsurları nelerdir?

- Finansal İstikrar Komisyonu kimlerden oluşur?

Gibi sorulara yanıt arayıp durdum.

Sonuçta başım ağrıdı ve hala ağrımakta.