Ve haberi verdiler.
*
Dediler ki:
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında ne dediğini duydun mu?”
*
Dedim:
“Duymadım. Ne demiş?”
*
Dediler ki:
“Şöyle bir cümle sarf etti: Topuğunuz kıçınızda Putin’e gidiyorsunuz.”
*
İlk tepkim şu oldu:
“Dememiştir, dememiştir.”
*
Dediler ki:
“Dedi abi, gerçekten dedi.”
*
Karşılık verdim:
“Yahu dememiştir. Kemal Bey kibar adamdır. Seviyesini korur. Demez öyle bir şey. Ağzına yakışmaz. Ağzına yakıştırmaz. Dememiştir.”
*
Dediler ki:
“Dedi, dedi, dedi. Valla dedi, billa dedi.”
*
İnat ettim, direndim:
“Dememiştir, dememiştir.”
*
Dediler ki:
“Çıldırtma bizi abi. Dedi. Al, bak! Dinle. İşte diyor.”
*
Dinledim.
Yahu demiş.
Hakikaten de demiş!
Demiş valla.
*
Ama ben tıpkı Defne Samyeli’nin aldatmayı Cem Yılmaz’a konduramadığı gibi... Böyle bir seviyesizliği Kemal Bey’e konduramadığım için...
“Montajdır oğlum bu montaj” diye üst perdeden etrafımdakileri püskürtmeye çalıştım.
PUTİN’E GİDİLMEZSE TEPE NASIL BOŞ KALACAK?
KEMAL Kılıçdaroğlu, iki şeyi aynı anda yapıyor.
*
Bir yandan...
“Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak” diyor.
*
Bir yandan da...
“Niye bütün liderleri arıyorsun? Niye Putin’e gidiyorsun?” diye tersleniyor.
- Dünya liderleriyle görüşmeden...
- Putin’e gitmeden...
- Diplomasi mekanizmasını çalıştırmadan...
Şehitler tepesinin boş kalması nasıl mümkün olacak?
*
- Askeri mücadele yürütülüyor, Kemal Bey öfkeleniyor.
- Diplomasi yürütülüyor, Kemal Bey yine öfkeleniyor.
Kemal Bey ne istiyor acaba?
BARIŞ TERKOĞLU
ODA TV’den Barış Terkoğlu’nu MİT sırrını ifşa etmekten sabaha karşı gözaltına almışlar.
*
Barış Terkoğlu’nun habercilik adına yaptığı yasalar açısından suçsa...
Tabii ki yargılanmalıdır.
*
Ama unutulmasın ki...
Barış Terkoğlu...
FETÖ devrinde zulme maruz kaldı, hapislerde yattı.
*
Hiç değilse bunun hatırına...
Sabaha karşı evine baskın yaparak gözaltına almak yerine...
Davet ederek ifadesini almak tercih edilmeliydi.
İYİ AMA ERSUN YANAL
GİDERAYAK şöyle şeyler söylemiş Ersun Yanal:
- “Fenerbahçe’nin hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı.”
- “Bu yapılanları Ali Koç’a yapılan bir düzen olarak görüyorum.”
- “Bu düşünceye engel olamıyorum.”
*
İyi ama Ersun Yanal...
- Fenerbahçe transfer yapamadıysa...
- Ali Koç’a yönelik bir düzen varsa...
- Bütün suç, sisteminse...
Suç senin değil demektir.
*
O zaman seni niye gönderdiler Ersun Yanal? Transfer yapılamıyorsa senin gitmen meseleyi halleder mi? Fenerbahçe’ye karşı bir düzen kurulduysa sen gidince o düzen bitecek mi? Yerine kim gelirse gelsin yine bu şartlar söz konusu olmayacak mı? Neden çıkıp da “Yahu benim ne suçum var? Neden beni gönderiyorsunuz?” demiyorsun? Neden çıkıp da “Benim gitmem neyi değiştirecek? Neden beni kurban seçiyorsunuz?” diye haykırmıyorsun?
VE AYLİN… VE ADİL…
- AYLİN CESUR: Kendisini Süleyman Demirel’in doktoru olarak tanıdığımız İYİ Partili Aylin Cesur’un, bembeyaz kürk mantosuyla şehit cenazesinin en önüne geçtiği anı görünce... Sizi bilmem ama benim aklıma “Kürk Mantolu Madonna” geldi.
*
- ADİL GÜR: Yaptığı son kamuoyu araştırmasındaki olağanüstü yanılma payıyla hafızalarımızda yer eden Adil Gür, Rus kadınlara yönelik yaptığı saptamanın ardından “Sosyolog tarafı, araştırmacı tarafından daha berbatmış” dedirtti.
CEM YILMAZ’IN TAYT GİYMESİ
- “Taytını giy gel” esprisini yaparak hepimizi güldürmüş bir adamdır Cem Yılmaz.
- Uzay filmlerinde erkeklerin giydiği tayta dikkatleri ilk çeken adamdır Cem Yılmaz.
- Ne zaman erkek ve tayt bir araya gelse aklımıza gelen ilk adamdır Cem Yılmaz.
- Erkeklerin tayt giymesi üzerine binlerce espri yapabilecek potansiyele sahip bir adamdır Cem Yılmaz.
*
İşte bu Cem Yılmaz, tayt giyip sokaklara çıktı.
*
Hayatın mizahı, Cem Yılmaz’ın mizahını aşıyor mu? O değil de burada bir espriyi canlandırma girişimi mi var? Yoksa “Marjinal siz değilsiniz biziz, tamam mı?” mesajı mı veriliyor? Ya da Serenay efekti böyle bir efekt mi?
*
Ben işin içinden çıkamadım doğrusu.
CZN BURAK
KİMSE kızmayacaksa...
Ben bu “Czn Burak” adlı genç adamı sempatik buluyorum. Artistik yemek yapma tarzını beğeniyorum. Çektiği videoların gayet profesyonelce olduğunu düşünüyorum. Kısacık videolarda büyük bir maharetle yaptığı yemeklerin çok lezzetli göründüğünü belirtmek istiyorum. Sosyal medyada gördüğü ilgiyi hak ettiğine inanıyorum. Yardımseverliğinin ve vatanseverliğinin samimi olduğuna inancım tam. Ve son olarak bazılarının kendisine neden gıcık olduğuna bir türlü anlam veremiyorum.
Dememiştir dememiştir
Arkadaşlar yanıma yaklaştılar.
Ve haberi verdiler.
*
Dediler ki:
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında ne dediğini duydun mu?”
*
Dedim:
“Duymadım. Ne demiş?”
*
Dediler ki:
“Şöyle bir cümle sarf etti: Topuğunuz kıçınızda Putin’e gidiyorsunuz.”
*
İlk tepkim şu oldu:
“Dememiştir, dememiştir.”
*
Dediler ki:
“Dedi abi, gerçekten dedi.”
*
Karşılık verdim:
“Yahu dememiştir. Kemal Bey kibar adamdır. Seviyesini korur. Demez öyle bir şey. Ağzına yakışmaz. Ağzına yakıştırmaz. Dememiştir.”
*
Dediler ki:
“Dedi, dedi, dedi. Valla dedi, billa dedi.”
*
İnat ettim, direndim:
“Dememiştir, dememiştir.”
*
Dediler ki:
“Çıldırtma bizi abi. Dedi. Al, bak! Dinle. İşte diyor.”
*
Dinledim.
Yahu demiş.
Hakikaten de demiş!
Demiş valla.
*
Ama ben tıpkı Defne Samyeli’nin aldatmayı Cem Yılmaz’a konduramadığı gibi... Böyle bir seviyesizliği Kemal Bey’e konduramadığım için...
“Montajdır oğlum bu montaj” diye üst perdeden etrafımdakileri püskürtmeye çalıştım.
PUTİN’E GİDİLMEZSE TEPE NASIL BOŞ KALACAK?
KEMAL Kılıçdaroğlu, iki şeyi aynı anda yapıyor.
*
Bir yandan...
“Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak” diyor.
*
Bir yandan da...
“Niye bütün liderleri arıyorsun? Niye Putin’e gidiyorsun?” diye tersleniyor.
- Dünya liderleriyle görüşmeden...
- Putin’e gitmeden...
- Diplomasi mekanizmasını çalıştırmadan...
Şehitler tepesinin boş kalması nasıl mümkün olacak?
*
- Askeri mücadele yürütülüyor, Kemal Bey öfkeleniyor.
- Diplomasi yürütülüyor, Kemal Bey yine öfkeleniyor.
Kemal Bey ne istiyor acaba?
BARIŞ TERKOĞLU
ODA TV’den Barış Terkoğlu’nu MİT sırrını ifşa etmekten sabaha karşı gözaltına almışlar.
*
Barış Terkoğlu’nun habercilik adına yaptığı yasalar açısından suçsa...
Tabii ki yargılanmalıdır.
*
Ama unutulmasın ki...
Barış Terkoğlu...
FETÖ devrinde zulme maruz kaldı, hapislerde yattı.
*
Hiç değilse bunun hatırına...
Sabaha karşı evine baskın yaparak gözaltına almak yerine...
Davet ederek ifadesini almak tercih edilmeliydi.
İYİ AMA ERSUN YANAL
GİDERAYAK şöyle şeyler söylemiş Ersun Yanal:
- “Fenerbahçe’nin hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı.”
- “Bu yapılanları Ali Koç’a yapılan bir düzen olarak görüyorum.”
- “Bu düşünceye engel olamıyorum.”
*
İyi ama Ersun Yanal...
- Fenerbahçe transfer yapamadıysa...
- Ali Koç’a yönelik bir düzen varsa...
- Bütün suç, sisteminse...
Suç senin değil demektir.
*
O zaman seni niye gönderdiler Ersun Yanal? Transfer yapılamıyorsa senin gitmen meseleyi halleder mi? Fenerbahçe’ye karşı bir düzen kurulduysa sen gidince o düzen bitecek mi? Yerine kim gelirse gelsin yine bu şartlar söz konusu olmayacak mı? Neden çıkıp da “Yahu benim ne suçum var? Neden beni gönderiyorsunuz?” demiyorsun? Neden çıkıp da “Benim gitmem neyi değiştirecek? Neden beni kurban seçiyorsunuz?” diye haykırmıyorsun?
VE AYLİN… VE ADİL…
- AYLİN CESUR: Kendisini Süleyman Demirel’in doktoru olarak tanıdığımız İYİ Partili Aylin Cesur’un, bembeyaz kürk mantosuyla şehit cenazesinin en önüne geçtiği anı görünce... Sizi bilmem ama benim aklıma “Kürk Mantolu Madonna” geldi.
*
- ADİL GÜR: Yaptığı son kamuoyu araştırmasındaki olağanüstü yanılma payıyla hafızalarımızda yer eden Adil Gür, Rus kadınlara yönelik yaptığı saptamanın ardından “Sosyolog tarafı, araştırmacı tarafından daha berbatmış” dedirtti.
CEM YILMAZ’IN TAYT GİYMESİ
- “Taytını giy gel” esprisini yaparak hepimizi güldürmüş bir adamdır Cem Yılmaz.
- Uzay filmlerinde erkeklerin giydiği tayta dikkatleri ilk çeken adamdır Cem Yılmaz.
- Ne zaman erkek ve tayt bir araya gelse aklımıza gelen ilk adamdır Cem Yılmaz.
- Erkeklerin tayt giymesi üzerine binlerce espri yapabilecek potansiyele sahip bir adamdır Cem Yılmaz.
*
İşte bu Cem Yılmaz, tayt giyip sokaklara çıktı.
*
Hayatın mizahı, Cem Yılmaz’ın mizahını aşıyor mu? O değil de burada bir espriyi canlandırma girişimi mi var? Yoksa “Marjinal siz değilsiniz biziz, tamam mı?” mesajı mı veriliyor? Ya da Serenay efekti böyle bir efekt mi?
*
Ben işin içinden çıkamadım doğrusu.
CZN BURAK
KİMSE kızmayacaksa...
Ben bu “Czn Burak” adlı genç adamı sempatik buluyorum. Artistik yemek yapma tarzını beğeniyorum. Çektiği videoların gayet profesyonelce olduğunu düşünüyorum. Kısacık videolarda büyük bir maharetle yaptığı yemeklerin çok lezzetli göründüğünü belirtmek istiyorum. Sosyal medyada gördüğü ilgiyi hak ettiğine inanıyorum. Yardımseverliğinin ve vatanseverliğinin samimi olduğuna inancım tam. Ve son olarak bazılarının kendisine neden gıcık olduğuna bir türlü anlam veremiyorum.