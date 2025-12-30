DEAŞ dedikleri kirli şerefsiz soysuz bir taşerondur

Haberin Devamı

Hemen başlar Avrupa’da DEAŞ’ın kamyonla adam ezme vahşeti.

ABD’nin Ortadoğu’dan çekilmesi mi söz konusu?

“Aman ABD Ortadoğu’dan çekilmesin” diyenler, hemen devreye sokarlar DEAŞ’ı.

İsrail’in bölgedeki alçak ve hain planlarının önü mü açılacak?

Hop! Hemen aparat DEAŞ, yardıma ve hizmete koşturuluverir.

SDG’ye verilen süre dolmak üzere midir, 10 Mart anlaşması üzerinden SDG sıkışmış mıdır?

Bu işler için el altında tutulan DEAŞ’a birileri “hadi koçum” derler.

Sonuç?

DEAŞ diye...

Kafasına göre takılan, kendi başına buyruk, kendi ajandasını takip eden bir örgüt falan yok.

DEAŞ, bazı güçlerin iplerini elinde tuttukları kirli, şerefsiz, soysuz bir taşeron örgüttür.

KAHRAMANLAR NEDEN ŞEHİT OLDU

Birkaç haftadır bir DEAŞ seferberliği vardı tüm yurtta.

MİT devredeydi. Malatya’da bir terörist yakalanmıştı. Emniyet her gün operasyon üstüne operasyon yapıyordu.

Anladığımız kadarıyla “Yılbaşını kana bulayacaklar” diye bir istihbarat söz konusuydu.

En son Yalova’daki operasyonda polislerimiz DEAŞ canilerine karşı canları pahasına kahramanca mücadele verdiler.

DEAŞ’ın vahşi katilleri, ülkemizi kana bulamasınlar diye şehit olan kahraman polislerimize minnettarız, onlarla gurur duyuyoruz.





ÖZGÜR ÖZEL BİR MESAJ GÖNDERDİ

CHP Lideri Özgür Özel’le mesajlar üzerinden bir diyalogumuz var. Epeydir devam ediyor bu diyalog. Yazdıklarım üzerine Özgür Bey bana mesaj atar, ben de mesajla kendisine cevap veririm.

Dünkü yazımda Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun söyledikleri arasında bir çelişki olduğunu yazmıştım. “İHA, radar, NATO” konusunda dolaylı bir eleştiriydi.

Özgür Özel, bu konuda bir mesaj gönderdi bana. “Bu mesajınızı yayınlayabilir miyim” diye sordum kendisine. “Elbette” dedi.

İşte Özgür Özel’in açıklaması:

“Günaydın Ahmet Bey.

Ben Silahlı Kuvvetler konusunda çok hassasım.

Silahlı Kuvvetleri’n bu konuda bir zafiyetinin olmadığını da söyledim.

Ama doğrusunu da ifade edeyim.

Radar bizim ama NATO sistemine entegre. Radar bilgiyi NATO sistemine geçiyor.

Bizim F-16’mızı İspanya’daki NATO üssü, NATO F-16’sı olarak kaldırıyor ve dronun yanına yolluyor.

Yaklaşık 15 dakika sonra, aynı F-16 uçağı havadayken NATO sistemi kontrolü bizimkilere devrediyor.

Hatta bu uçak 1.5 saat kadar havada kaldıktan sonra benzini bitiyor geri iniyor. Bu sırada İncirlik’ten yeni F-16 havalanıyor, vur emrini de İncirlik’ten havalanan F-16 yerine getiriyor.

Doğrusu ben böyle konularda hele hele Silahlı Kuvvetler söz konusu olursa hak yemem, haksızlık yapmam.

Lütfen siz de bize yapmayın.

Her konuda zaten müthiş bir eşitsizliğe muhatabız iktidar-muhalefet dengesinde.

Bu mevzuyu sizin adalet duygunuza emanet ediyorum.

Saygılarımla.”

BU DA CHP’Lİ BAĞCIOĞLU’NUN AÇIKLAMASI: HAVA KUVVETLERİMİZİN REAKSİYONU SÜRATLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da bir açıklama gönderdi. Onun açıklamasını da aynen yayınlıyorum:

*

“CHP olarak, TSK ve milli savunma sanayimiz gibi milli güvenliğimize ilişkin konularda siyaset dışı yaklaşımı her zaman esas aldık.

Son İHA olayına ilişkin olarak da Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’in de bir çok kez ifade ettiği gibi;

NATO’ya da erken ihbar sağlayan ve hava resmini aktaran Hava Kuvvetlerimize ait milli radarlarımızın hava temasını Karadeniz üzerinde tespit ettiğini,

Türk havası dışındaki İHA’ya reaksiyon olarak, önce Torrejon / İspanya’daki NATO harekat merkezinin görevlendirmesi ile rutin usul olarak alarm reaksiyon uçaklarımızın NATO görevi ile kalkış yaptığını,

Haberin Devamı

Daha sonra İHA hava sahamıza yaklaşmaya başlayınca görevin aynı uçaklarla milli göreve döndüğünü,

Hava Kuvvetlerimize ait radarların İHA’yı zamanında tespit ederek NATO makamlarına bildirdiğini,

Değişik meydanlardan kalkan alarm reaksiyon kuvvetlerinin gerekli reaksiyonu süratle gösterdiğini,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın kendisine tevdi edilen görevi yerine getirdiğini yakından takip ettik.

Hava Kuvvetlerinin süratli reaksiyonuna rağmen insansız hava aracının 2 saat sonra ancak Ankara - Çankırı hattında etkisiz hale getirilmesi de onay / karar sürecinde bir zafiyeti gösterdiğini ve düzeltici tedbirler alınması zorunluluğunu da tespit ettik.”

HİÇ KİMSE 455 BİN KONUTU ANLATAMADILAR DİYEMEZ

AK Parti’nin son dönemde yaptığı en iyi işti 455 bin konutun topluma anlatılması.

*

- Sosyal medyada çok etkili oldular.

- Şahane videolarla yapılan çalışmaları topluma yansıttılar.

- Tam bir koordinasyon içindeydiler.

- “Öncesi / Sonrası” fotoğraflarını iyi yansıttılar.

*

AK Parti için genellikle “yapıyorlar ama anlatamıyorlar” diye bir yargı vardır.

455 bin konut olayında işte bu yargıyı yıktılar.

*

Bir kulis bilgisi paylaşayım:

AK Parti’nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkanı Faruk Acar, bu başarı nedeniyle...

AK Parti’nin tüm teşkilatlarına teşekkür mesajları göndermiş.

HİÇ İYİ BİLMEZDİM BRIGITTE BARDOT’YU

Gençlik fotoğraflarına yansıyan masumiyete bakmayın.

Yaşı azıcık ilerlemeye başlayınca süper antipatik olup çıktı Brigitte Hanım.

*

Irkçıydı. Nefret saçıyordu. Yürüyen İslamofobi gibiydi.

Tamam, hayvanları seviyordu ama epey marazileşmiş bir sevgiydi bu.

*

Aşırı sağcı baba Le Pen var ya... İşte onun danışmanıyla dördüncü evliliğini yaptı.

Le Pen’in ırkçı kızının cumhurbaşkanlığı adaylığını destekledi.

*

Öyle bir göçmen karşıtıydı ki... Ümit Özdağ, onun yanında göçmen dostu gibi kalır.

Irkçı nefreti körüklemek suçundan tam beş ceza aldı.

*

MeToo Hareketi’yle cinsel tacizi protesto eden kadın oyuncular için...

“Bunlar yapımcılardan rol kapmak için cilve yapanlardır” demişliği de vardır.

*

Masumiyetini çok çabuk, çok hızlı kaybetti. O masum yüzün egemenliği çabuk bitti, onun yerini her tarafından nefret saçan korkunç bir tip aldı.

Sonuç olarak...

Vallahi iyi bilmezdim. Billahi iyi bilmezdim.