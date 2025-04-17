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Sabahlara kadar konuşsun, zerre kadar sıkılmadan dinlersin.

*

Köy kahvesi anlatır, Adıyaman anlatır, hapishane anlatır, 70’leri anlatır.

Ama en çok da anı anlatır.

Anlatır da anlatır. Hep anlatır.

Başkası anlatsa iki dakikada kaybolacak olan dikkatin, o anlatınca hiç mi hiç kaybolmaz.

En önemli özelliğidir: Sıkıcılaşmamak.

*

Renkli bir kişilik değildir, rengarenk bir kişiliktir.

Ağzında sürekli akide şekeri varmış gibi konuşur. Tatlı tatlı, teatral teatral.

*

Artık sohbeti özlenecek adam pek kalmadı. Böyle bir zamanda yaşıyoruz.

İşte böyle bir dönemin sohbeti özlenen tek adamıdır Sırrı.

*

“Aman ciddi olalım beyler! Burası çok kozmik, çok devletli, çok lacivert takım elbiseli, çok asık suratlı bir yerdir” havası uyandıran yerlerin zorlama ciddiyetini anında bozar Sırrı.

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Hiçbir şey yapmadan. Varlığıyla.

Dudaklarına kondurduğu küçümseyici bir kıvrımla.

*

Ahmet Kaya şarkıları gibidir Sırrı.

Sağcısı solcusu, milliyetçisi İslamcısı, beyazı siyahı, eliti garibanı, Türk’ü Kürt’ü... Gizli / açık onu dinler, ona kulak verir, onunla ilgilenir, onu takdir eder.

*

“Beynelmilel” filmi, onun dünyasının sadece binde biridir.

Dünyasının binde biriyle bile nasıl da etkiledi herkesi!

*

Çok sevildi Sırrı Süreyya.

Hem de çok.

Ama her hakiki kişilik gibi çok da nefret edildi kendisinden.

Hem de çok.

*

“Aşırı sevgi” ve “aşırı nefret” arasında kalırken de başına gelmeyen kalmadı.

Bazen hapiste oldu, bazen Meclis kürsüsünde.

*

Gündelik siyasi pozisyonların çok üstündedir Sırrı Süreyya.

Gündelik siyasi pozisyonların duygularıyla yorumlanacak, değerlendirilecek, özetlenecek biri değildir.

*

Kader ona “kalbini barışa adamayı” dayattı.

O da kaderine razı oldu ve kalbini barışa adadı.

Ve o kalp, barışa ramak kala maalesef sorun çıkardı.

*

Dayan Sırrı Süreyya dayan.

O kalp, büyük emek verdiği o barışın sevincini de yaşasın.

SIRRI NEFRETİNİN NEDENİ

SIRRI Süreyya Önder, son zamanlarda...

- Barış için çabalıyor ya...

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- Terörsüz Türkiye hedefinin önemli ismi ya...

- Erdoğan’la fotoğraf verdi ya...

Sırf bu nedenle nefret ediyorlar Sırrı’dan.

*

Tersini yapsaydı...

“Ah Sırrı abi ah” diye yanıp tutuşacaklardı.

80’LERDE ÇEKİLEN FİLMLERİ İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM

- Bütün kadınların saçları neden böyle aşırı kabarık.

- Bir erkek bu vatkalı ceketi nasıl giyer.

- Cep telefonunun olmadığı bir dünya eşittir taş devri.

- İnternette araştırma yapmak yok, tozlu arşivlerde debelenmek var.

- Kimse evlere dışarıdan yemek söylemiyor, ne acayip!

- Arabaların hepsi ne kadar da kocaman.

- O yıllar ne kadar da çok seri katil üretmiş.

BİR SIÇRARSIN İKİ SIÇRARSIN

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu seçimde şöyle demişti Ruşen:

*

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“Bu sefer Erdoğan kaybedecek.”

*

Erdoğan kaybetmedi, seçimden sonra şöyle bir video çekti Ruşen:

*

“Nasıl yanıldım.”

*

Aynı Ruşen, şu sıralar şu tür videolar çekmeye başladı:

*

“İmamoğlu çok yakın bir zamanda hapisten çıkıp Saraçhane’de olacak.”

*

Eğer Ruşen, bunu da “Nasıl yanıldım” videosuyla telafi etmek zorunda kalırsa, üçüncüde aynısını yapamayacak.

Çünkü bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde... Nasıldı bunun devamı ya?





İYİ İNSAN / KÖTÜ İNSAN

- İYİ İNSAN: Muhafazakâr, seküler, milliyetçi falan... Hiç fark etmez. Politik görüşleri ters olsa bile hastalık geldiğinde, ölüm geldiğinde hep güzel şeyler söyleyen, bunu beceremiyorsa hiç değilse susabilen kişi.

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- KÖTÜ İNSAN: Muhafazakâr, seküler, milliyetçi falan... Hiç fark etmez. Politik görüşleri ters olan biri hastalandığında ya da öldüğünde zehirli dilini çıkaran, küfür ve hakaret yağdıran, bundan zevk alan kişi.