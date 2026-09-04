Davutoğlu’na açılan soruşturmaya dair

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Soruşturmaya konu olan konuşmanın videosunu izledim.

Kontrolsüz bir öfkeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en ağır biçimde eleştiriyordu.

*

Oysa aynı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı bırakmak üzereyken...

Şöyle demişti:

*

“Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.”

*

“Zihnimden bile geçmeyecek” dediği eylemi, gözlerinden nefret kıvılcımları fışkırtarak yapan adamdır Ahmet Davutoğlu.

*

Kimse bana sormuyor ama bana sorulsa şöyle derim:

*

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma açmaya falan gerek yok. Kendisini içine düştüğü bu utanç verici durumla baş başa bırakmak yeterli.





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OBJEKTİF BİR YAKLAŞIMLA KILIÇDAROĞLU’NUN İZMİR SEFERİ

- Büyük kalabalıklar toplayamadı ama yine de belli bir kitleyle bir araya gelebildi.

- Birkaç küçük protestoyu saymazsak bir tepkiyle karşılaşmadı.

- Sosyal medyada estirilen hava ile sokakta esen hava arasında bir fark olduğu bir kez daha görüldü.

- Bir Kılıçdaroğlu kanıksamasının yavaş yavaş belirdiği anlaşıldı.

- Ama yine de tam bir durmuş oturmuşluktan söz edebilir miyiz, emin değilim.





TOKALAŞMA SORUSUNA VERİLECEK EN KISA VE EN NET CEVAP

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmış.

Bu tokalaşmayı sormuşlar kendisine.

*

Verdiği cevabı dinledim.

Fena bir cevap vermemiş ama çok uzun anlatmış, detaylara girmiş, olayı izah etmek için didinmiş durmuş.

*

Oysa tokalaşmayla ilgili sorulan herhangi bir soruya verilecek cevap çok kısa ve çok net olmalı.

Mesela şöyle:

*

“Biriyle medeni biçimde tokalaşmam üzerinden sorulan bir soruya muhatap olmak bile istemem. Lütfen geçiniz.”

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TOGG’UN MAZOTLA ÇALIŞTIĞINI SANAN TEK KİŞİ

Bizim Özlem Gürses, bu sefer de...

“Mazota zam geldi, bakalım TOGG’un deposu ne kadara dolacak” diye haber sunmuş.

*

Türkiye çok acayip bir ülke.

*

Koca memlekette TOGG’un elektrikli araç olduğunu bilmeyen sadece bir kişi var.

Ona da bir televizyon kanalında ana haber sunduruyorlar.

İMRENDİĞİM İNSAN TİPLERİ

- Eylül sonuna doğru tatile çıkmayı planlayanlar.

- “Duydun mu Davutoğlu’na soruşturma açılmış” dendiğinde hiçbir tepki vermeyenler.

- Hafize Gaye Erkan’la ilgili dedikodulara bayılanlar.

- Robotlarla insanların ne zaman savaşacaklarına kafa yoranlar.

- Sabah akşam “Melih Gökçek soruşturması ne olacak” diye merak edenler.

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- ChatGPT’ye zevzekçe sorular sorarak eğlenen tipler.

- Z kuşağının hiç yaşamadığı şeyleri yaşamış olmakla övünen tipler.

- Kılavuz kaptanlarla kırk yıllık denizciymiş gibi konuşanlar.

O KILDIĞIN NAMAZ DEĞİL

Adamın biri, camide namaz kılarken “Müezza” soyundan gelen bir kediciğe tekme atmış.

*

Bu adama Yunus diliyle seslenmek istiyorum:

*

Bir kediciğe tekme attın ise / Bu kıldığın namaz değil / O kediciğin ahın aldın ise / Bu kıldığın namaz değil.

ŞEZLONGA YAZILAN YAZI

HGE ile ilgili şöyle bir dedikodu dolaşıyor:

*

Bodrum’daki sitede şezlonga şöyle bir şey yazıp bırakıyormuş:

*

“10 dakika sonra geleceğim. Gelmezsem bu yazıyı bir daha oku.”

*

Duyduğum andan itibaren gülüyorum.

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Bu nasıl komik bir arsızlıktır.