Dahiyane bir formül

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Dahiyane bir formül
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
“Dahiyane formül”ün ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı:
*
“Sayın Cumhurbaşkanımız 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi ve büyük bir paniğe kapıldılar. Durumu düzeltmek için arka kapı diplomasisine giriştiler ve bizimle müzakerelere başladılar. Bize bir metin gönderdiler. O metni yeterli bulmadık. Bunun üzerine yeni bir metin gönderdiler. Gönderilen yeni metne tamam dedik. Böylece kriz çözülmüş oldu.”
*
Şöyle bir bakıyoruz olaya:
*
İki taraf da istediğini almış görünüyor... İki taraf da kazandığını söylüyor... İki taraf da sonuçtan memnun... İki taraf da rahatlamış durumda...
*
Diplomasi ile deha buluşunca...
Sonuç, işte tam da böyle olur.
KRİZ BİTTİ DİYE YAS TUTANLARA DAİR
“10 Büyükelçi Krizi” çıktığı günden itibaren...
Şu üç şeyi yaptılar:
*
- BİR: Zil takıp oynadılar, sevinçlerini saklamaya bile gerek duymadılar.
*
- İKİ: “Türkiye batacak, Erdoğan gidecek” diye gaza geldiler.
*
- ÜÇ: “Bastır Amerika, bastırın büyükelçiler” diye tempo tuttular.
*
Ve en sonunda...
Onlar anlaştı, olan bunlara oldu.
*
Krizin bittiği akşam, ekranlarını cenaze ekranına çevirip yas tutanların durumu tam olarak budur, bundan ibarettir.
*
Bir türlü öğrenemediler...
Amerika’ya, Avrupa’ya bel bağlayarak emellerine ulaşmalarının mümkün olmadığını.
‘ADAM KAZANDI’ DEMESİNİ BİLMEK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, çok riskli bir çıkış yaptı.
10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi.
*
Bu çok riskli bir meydan okumaydı.
*
Sonunda olay şöyle bitti:
*
10 büyükelçinin ülkesi, alttan aldı.
Ve konu tatlıya bağlanmış oldu.
*
Ben muhalefeti temsil eden biri olsam...
İsmail Küçükkaya’ya şöyle bir mesaj atardım:
*
“Adam kazandı.”
DURSUN ÇİÇEK’İN DEDİĞİ GİBİ OLDU
10 Büyükelçi krizi devam ediyordu. Tam bu sırada CHP’li Dursun Çiçek, Tarafsız Bölge’de şöyle dedi:
*
“Hükümetin tepkisi yetersiz. Bu büyükelçilerin derhal istenmeyen adam ilan edilmesi gerekir.”
*
Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam da Dursun Çiçek’in dediğini yaptı. Sonrasını biliyorsunuz.
*
Bu akşam Tarafsız Bölge’de Dursun Çiçek konuğumuz olacak. Ne diyeceğini çok merak ediyorum.
KAÇ BU TARTIŞMADAN KAÇ
“GERİ adımı kim attı? Büyükelçiler mi, Erdoğan mı?” diye bir tartışma döndürüyor muhalif çevreler.
Ben olsam bırakın böyle bir tartışmaya omuz vermeyi, bu konuya hiç girmem.
Çünkü son tahlilde ama en son tahlilde olan şudur: Büyükelçiler, yaptıkları iddialı çıkışın ardından iddialarına hiç yakışmayan biçimde bal gibi de tornistan yaptılar.
Yani muhalif çevrelere buradan ekmek çıkmaz.
MUHALİF ÇARŞI FENA KARIŞMIŞ DURUMDA
ÇARŞININ son durumu şöyle:
*
- Bir tevatür uçuruldu. Güya muhalefet, adı sanı duyulmayan bir ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaracakmış. Bunu ciddi ciddi konuşup tartışanlar var.
*
- Meral Akşener ise İmamoğlu rüzgârı estirmeye devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu’nun yüzündeki “rabbi yessir’den söz etmeye başladı.
*
- Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıyoruz: Adaylık heyecanını, enerjisini, azmini kaybetmiş değil. Fena halde yüklenmeye devam ediyor.
*
Dostane ve iyi niyetli bir bekleyiş içinde olmama rağmen...
Bu karışık çarşıdan bir saçmalık çıkacak diye gitgide daha fazla korkmaya başladım.
ÜÇÜNCÜ NESLİNİ SEVDİĞİM ŞEYLER
- Kahvenin üçüncü nesli: Bu tamam. Bu tuttu. Her yerde görüyorum üçüncü nesil kahvecileri. Baristaların hünerli ellerinden enfes kahveler çıkıyor.
- Pizzanın üçüncü nesli: Adı tam olarak konmadı ama var böyle bir realite. Kalın hamurlu global pizzaların yanında ince hamuruyla bir zarafet timsali.
- Hamburgerin üçüncü nesli: Küresel hamburgercilerin, lastik gibi ürünlerinden kurtardılar bizi. Ev yapımı patates kızartmaları ise cabası.
- Çikolatanın üçüncü nesli: Katkısız, doğal, kakaonun hakkını veren küçük çikolata dükkânları açılmaya başladı. Her biri birer direniş odağı gibi.
- Pastanın üçüncü nesli: Henüz bu işe el atan olmadı. Raf ömrü kısa olur, zarar ederiz diye korkuluyor galiba. Keşke bir cesur yürek çıksa ortaya.