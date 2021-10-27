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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Dahiyane bir formül
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Dahiyane bir formül

27 Ekim 2021

Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

Dahiyane bir formül

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

Dahiyane bir formül

Dahiyane formül”ün ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı:

*

“Sayın Cumhurbaşkanımız 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi ve büyük bir paniğe kapıldılar. Durumu düzeltmek için arka kapı diplomasisine giriştiler ve bizimle müzakerelere başladılar. Bize bir metin gönderdiler. O metni yeterli bulmadık. Bunun üzerine yeni bir metin gönderdiler. Gönderilen yeni metne tamam dedik. Böylece kriz çözülmüş oldu.”

*

Şöyle bir bakıyoruz olaya:

*

İki taraf da istediğini almış görünüyor... İki taraf da kazandığını söylüyor... İki taraf da sonuçtan memnun... İki taraf da rahatlamış durumda...

*

Diplomasi ile deha buluşunca...

Sonuç, işte tam da böyle olur.

KRİZ BİTTİ DİYE YAS TUTANLARA DAİR

“10 Büyükelçi Krizi” çıktığı günden itibaren...

Şu üç şeyi yaptılar:

*

- BİR: Zil takıp oynadılar, sevinçlerini saklamaya bile gerek duymadılar.

*

- İKİ: “Türkiye batacak, Erdoğan gidecek” diye gaza geldiler.

*

- ÜÇ: “Bastır Amerika, bastırın büyükelçiler” diye tempo tuttular.

*

Ve en sonunda...

Onlar anlaştı, olan bunlara oldu.

*

Krizin bittiği akşam, ekranlarını cenaze ekranına çevirip yas tutanların durumu tam olarak budur, bundan ibarettir.

*

Bir türlü öğrenemediler...

Amerika’ya, Avrupa’ya bel bağlayarak emellerine ulaşmalarının mümkün olmadığını.

‘ADAM KAZANDI’ DEMESİNİ BİLMEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, çok riskli bir çıkış yaptı.

10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi.

*

Bu çok riskli bir meydan okumaydı.

*

Sonunda olay şöyle bitti:

*

10 büyükelçinin ülkesi, alttan aldı.

Ve konu tatlıya bağlanmış oldu.

*

Ben muhalefeti temsil eden biri olsam...

İsmail Küçükkaya’ya şöyle bir mesaj atardım:

*

“Adam kazandı.”

DURSUN ÇİÇEK’İN DEDİĞİ GİBİ OLDU

10 Büyükelçi krizi devam ediyordu. Tam bu sırada CHP’li Dursun Çiçek, Tarafsız Bölge’de şöyle dedi:

*

“Hükümetin tepkisi yetersiz. Bu büyükelçilerin derhal istenmeyen adam ilan edilmesi gerekir.”

Dahiyane bir formül

*

Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam da Dursun Çiçek’in dediğini yaptı. Sonrasını biliyorsunuz.

*

Bu akşam Tarafsız Bölge’de Dursun Çiçek konuğumuz olacak. Ne diyeceğini çok merak ediyorum.

KAÇ BU TARTIŞMADAN KAÇ

GERİ adımı kim attı? Büyükelçiler mi, Erdoğan mı?” diye bir tartışma döndürüyor muhalif çevreler.

Ben olsam bırakın böyle bir tartışmaya omuz vermeyi, bu konuya hiç girmem.

Çünkü son tahlilde ama en son tahlilde olan şudur: Büyükelçiler, yaptıkları iddialı çıkışın ardından iddialarına hiç yakışmayan biçimde bal gibi de tornistan yaptılar.

Yani muhalif çevrelere buradan ekmek çıkmaz.

MUHALİF ÇARŞI FENA KARIŞMIŞ DURUMDA

ÇARŞININ son durumu şöyle:

*

- Bir tevatür uçuruldu. Güya muhalefet, adı sanı duyulmayan bir ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaracakmış. Bunu ciddi ciddi konuşup tartışanlar var.

Dahiyane bir formül

*

- Meral Akşener ise İmamoğlu rüzgârı estirmeye devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu’nun yüzündeki “rabbi yessir’den söz etmeye başladı.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıyoruz: Adaylık heyecanını, enerjisini, azmini kaybetmiş değil. Fena halde yüklenmeye devam ediyor.

*

Dostane ve iyi niyetli bir bekleyiş içinde olmama rağmen...

Bu karışık çarşıdan bir saçmalık çıkacak diye gitgide daha fazla korkmaya başladım.

ÜÇÜNCÜ NESLİNİ SEVDİĞİM ŞEYLER

Dahiyane bir formül


- Kahvenin üçüncü nesli: Bu tamam. Bu tuttu. Her yerde görüyorum üçüncü nesil kahvecileri. Baristaların hünerli ellerinden enfes kahveler çıkıyor.

Dahiyane bir formül

- Pizzanın üçüncü nesli: Adı tam olarak konmadı ama var böyle bir realite. Kalın hamurlu global pizzaların yanında ince hamuruyla bir zarafet timsali.

Dahiyane bir formül

- Hamburgerin üçüncü nesli: Küresel hamburgercilerin, lastik gibi ürünlerinden kurtardılar bizi. Ev yapımı patates kızartmaları ise cabası.

Dahiyane bir formül

- Çikolatanın üçüncü nesli: Katkısız, doğal, kakaonun hakkını veren küçük çikolata dükkânları açılmaya başladı. Her biri birer direniş odağı gibi.

Dahiyane bir formül

- Pastanın üçüncü nesli: Henüz bu işe el atan olmadı. Raf ömrü kısa olur, zarar ederiz diye korkuluyor galiba. Keşke bir cesur yürek çıksa ortaya.

X

İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

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Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

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Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

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Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



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Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2021
Meral Akşener şöyle dedi:

 

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.

*

Peki ya sonra?

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