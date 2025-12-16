 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kıymetli dört varlığı

Haberin Devamı

Henüz babası başbakan değilken Harvard’dan kabul aldı ve bu üniversitenin “Master of Public Policy” programından mezun oldu. Böylesi bir müktesebatla bambaşka işler yapabilecekken kendisini Türkiye’nin gençlerinin eğitime vakfetmiş durumda. Bu alanda çok önemli bir boşluğu dolduruyor.

- SELÇUK BAYRAKTAR: Anlatmaya bile gerek yok. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kaydettiği üstün başarıda onun payı büyük. Ülkemizin teknolojide atılım yapması için çırpınıyor. Takozları birer birer yıkarak ilerliyor bu alanda. Önce hayal kuruyor, sonra hedef belirliyor. Hayallerini gerçekleştirdikçe, hedeflerine ulaştıkça... Türkiye’nin savunma alanında büyük bir hikâye yazıyor. Bunu yaparken de gençlere çok özel bir önem veriyor.

*

- HAKAN FİDAN: Uzun süre istihbaratın başında görev yaptıktan sonra Dışişleri Bakanı olarak şimdi de dış politikada herkesin kabul ettiği başarılara imza atıyor. Akılla, stratejiyle, bilgiyle, birikimle bu alanda önemli işler yapıyor. Dur durak bilmeden büyük bir çaba içinde. Konulara hakimiyetiyle, temkinli yaklaşımlarıyla, maceradan uzak duruşuyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin çıkarları konusunda ödünsüz bir tutumu var.

*

- İBRAHİM KALIN: Bir arka-plan toparlayıcısı. İstihbaratın çok önemli olduğu bir süreçte MİT’in başında bulunması itimat telkin ediyor. Soğukkanlı bir yaklaşımı var. İkna gücü çok yüksek. Empati duygusu büyük. Bu özellikleriyle Terörsüz Türkiye sürecinin kazasız belasız başarıya ulaşmasının en büyük şansı. Saha hakimiyetiyle stratejik bakış açısını muazzam biçimde harmanlamış durumda.

*

Bu dört isim de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarının, vizyonunun, iradesinin, kararlılığının gerçekleşmesi için canla başla çalışıyor.

*

Bu dört ismin de...

Erdoğan’a bağlılığı tartışılmaz.

*

Bu dört isim de...

Yetişmiş insan eksikliğini büyük ölçüde tamamlayan dört büyük kıymet.

*

Bu dört isim de...

Tamamen işlerine odaklanmış durumda.

*

Bu isimler üzerinden yazılan hayali senaryoların...

Bu isimler üzerinden kaynatılan fitne kazanlarının...

Özellikle bu isimlere yönelik FETÖ’cülerin yaptıkları bin türlü alçaklığın...

Tek bir nedeni var:

*

Erdoğan’ı en güçlü, en kıymetli, en değerli yerlerinden vurarak yıpratmaya çalışmak.

YANAR İÇİM GÖYNÜR ÖZÜM

Yunus Emre şöyle diyor:

*

“Miskin Ademoğlunu benzetmişler ekinciye / Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi / Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm / Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.”

*

37 yaşındaydı Gülşah Durbay.

Belediye başkanı seçilmişti. Görev yapacaktı. Olmadı.

Genç yaşta kaybettik kendisini.

Yunus Emre’nin dediği gibi...

Gök ekini biçmiş gibi oldu.

O yüzden hepimizin yanar içi, göynür özü.

*

Ama en çok da CHP Lideri Özgür Özel’in içi yanıyor.

Cenazede gözyaşları içinde yaptığı konuşmanın samimiyetinden çok ama çok etkilendim.

Ferdi Zeyrek’in ardından Gülşah Durbay’ı kaybetmek...

Gözyaşları içinde şöyle dedi Özgür Özel: “6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim.”

*

Özgür Özel’in şahsında tüm CHP örgütlerine yürekten başsağlığı diliyorum.





CEMEVİNE KİM ÖYLE DEMİŞ

Özgür Özel şöyle demiş:

“AK Parti’nin mantığı ‘Cemevi, cümbüş evi’ dedikleri için Cemevlerini Kültür Bakanlığı’na bağladılar.”

Cemevine cümbüş evi demek...

- Alevilere yönelik ahlaksızca bir saldırıdır.

- İnanca yönelik devasa bir saygısızlıktır.

- Çok ama çok büyük bir terbiyesizliktir.

AK Parti yönetiminden herhangi bir kimse böyle bir şey söyledi mi? Özgür Özel, bunun yanıtını vermelidir.

Eğer Özgür Özel, “Böyle söylemediler ama onların mantıkları böyle” diyorsa...

Kendisinin mantığı hakkında bin türlü söz işitmeye hazır olsun.

ŞİİRE GAZELE

Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında en çok hoşuma giden bölüm:

*

Ahmet Kaya’nın en sevdiğimiz şarkısı “Şiire Gazele”nin...

Erdoğan ve gençler tarafından söylenmesi.

*

Rahat uyu Ahmet Kaya.

Sana çatal bıçak fırlatarak ayıp edenler utanç içinde saklanacak yer ararken...

Sen devletin en tepesindeki ismin şarkılarını söylediği bir sanatçısın artık.

YUSUF TEKİN YAMAN POLEMİKÇİ

Yer: Meclis

*

CHP’lilerden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e:

“Okulların tuvaletlerinde sabun yok.”

*

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtı:

“İzmir’in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerden su akmıyor, önce onu çözün.”

*

Sonuç:

Kabinenin açık ara en yaman polemikçisi Yusuf Tekin’dir.

NADİR ERSOY’UN VİDEOSU

Şair Nazım Hikmet, şair Mehmet Akif için şöyle der:

*

“Bir inanmış adam.”

*

Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy için aynı şeyi söyleyebiliriz:

*

“Bir inanmış adam.”

*

Nadir Ersoy’un son videosunu izledim.

Videonun yüzde 90’ı Filistin’le ilgiliydi, yüzde 10’u ise oğlunun masumiyetine duyduğu inançla ilgiliydi.

*

Bir babanın evladını savunmasını, onun masumiyetine inanmasını tabii ki anlarım.

Ancak Nadir Ersoy’un Filistin meselesi ile oğlunun meselesi arasında kurulabilecek en küçük bir irtibat bile yokken...

Filistin ağırlıklı bir videoya oğlunu iliştirmesi, hiç ama hiç yakışık almadı.





KÖPEKLERE PİYANO RESİTALİ

Fatih Belediyesi’ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı’nda bir piyanist köpeklere piyano resitali veriyor.

Ödünsüz bir hayvansever olarak ben bile yadırgadım bu durumu.

*

Hemen olayın aslını astarını şöyle bir araştırdım:

*

- Yedikule Hayvan Barınağı, 25 yıllık bir geçmişe sahipmiş. 8.5 dönümlük alan üzerine kurulmuş. İstanbul’un en büyük hayvan barınaklarındanmış.

- Barınakta sokak köpekleri barınıyormuş. Sayıları bin yüz civarındaymış.

- 2024’te çıkan yasadan sonra barınakta bazı bölümler yenilenmiş ve sokaklardan 630 sokak köpeği toplanarak barınağa nakledilmiş.

- Barınak, Yedikule Hayvan Dostları Derneği ile işbirliği protokolü yapmış. Buna göre dernek, gelirleri hayvanların yararına kullanılan çeşitli etkinlikler düzenliyormuş. Bu etkinliklere belediye bir harcama yapmıyormuş.

*

Peki ya piyano resitali?

O da şöyle olmuş:

*

Piyano sanatçısı Selçuk Buğra, 13 Aralık tarihinde kendi isteğiyle Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllüleri ile yapılan organizasyon kapmasında gönüllü olarak piyano icrasını gerçekleştirmiş.

*

Bir hayvansever olarak şöyle düşünüyorum bu konuda:

*

Hayvanseverler, ölçüyü kaçırdıkça olan maalesef Allah’ın bize emaneti olan hayvanlara oluyor. Ölçüsüzlük, zaten var olan hayvan düşmanlığını daha da besliyor çünkü.

*

Bir hayvansever olarak benim isteğim, bu hayvanların...

Sağlıklı koşullarda şefkatle, merhametle bakımının yapılması. Piyanoya falan gerek yok yani.