Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Trump’a hiçbir şey demeyin

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Trump’ın Gazze için dile getirdiği ahlaksız plana...

- Dışişleri Bakanınız hükümetiniz adına en sert cevabı verdi.

- Parti Sözcünüz partiniz adına en kral cevabı verdi.

- Meclis Başkanı, Meclis adına en şahane cevabı verdi.

Gerçi siz de cevap verdiniz ama verdiğiniz cevap dikkatli bir cevaptı. Kırıp dökücü bir tarzda değildi.

*

Sayın Cumhurbaşkanı.

Trump’a kırıp dökücü bir cevap vermemeniz çok doğru.

Muhalefetin “Susuyorsun, neden cevap vermiyorsun” demesine hiç aldırış etmeyin.

Onlar Gazze’nin iyiliği için istemiyorlar ki bunu.

Onlar sizin Trump’la kurabileceğiniz diyalog potansiyelini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar.

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Sayın Cumhurbaşkanı.

Trump’a hak ettiği cevabı vermeyin.

Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’a esaslı bir cevap vermekten geçmiyor.

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Sizin Gazze’ye yapabileceğiniz en büyük iyilik, Trump’la kuracağınız diyalogdan geçiyor.

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Sayın Cumhurbaşkanı.

Sizin Trump’la kuracağınız diyalog, Gazze’nin yararınadır.

Dünya alem şunu biliyor ki: Siz Trump’la “Gazze’nin temsilcisi” olarak konuşursunuz.

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Ayrıca şunu unutmayın ki:

Trump’a karşı en sert tepkiyi gösteren Erdoğan, Netanyahu’nun acayip hoşuna gider.

Trump’la diyalog kuran Erdoğan ise Netanyahu’yu azıcık da olsa endişelendirir.





MAHMUT TANAL’IN ÖDÜNSÜZ AMA UMUTSUZ DİRENİŞİ

CHP’li Mahmut Tanal’ı sempatik bulanlardanım. Şovculuğunu, espriye yatkınlığını falan severim.

Kendisine olan sempatimi artıran son olay şudur:

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Şanlıurfa Milletvekili olan Mahmut Tanal, Şanlıurfa sokaklarında dolaşırken karşısına geleneksel kıyafetli bir vatandaş çıkıyor.

Vatandaş, “Karımı, kızımı terbiye etmek için dövemiyorum. Kadın hakları yasasına karşı çık” falan diyor.

Mahmut Tanal, bu izansız talep karşısında ödünsüz ama umutsuz bir direnişe geçiyor.

Mahmut Tanal’ın direnişine bin selam.





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KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞURKEN MIRILDANDIKLARIM

- Ne hırsmış arkadaş. Ne hırsmış. Gerçekten ne hırsmış yahu.

- Roman oku, balık tut, dünyayı gez. Ne diye uğraşıyorsun ki?

- Sen konuşunca CHP’liler eşsiz mağlubiyetleri anımsıyorlar. CHP’lilere hiç mi acıman yok senin?

- Bir kere denedin, olmadı. Beş kere denedin, olmadı. On kere denedin, olmadı. Bırak şimdi de başkaları denesin.

- “Ben aday olmak istemedim, beni aday yaptılar” falan diyerek CHP’lileri ifrit etmenin kime ne faydası var ki?

- Ben onu bunu bilmem arkadaş. İnsan, sessizce çekilmesini bilecek. Nokta.

‘MANSUR EFENDİ’ DESEYDİ YAVAŞ MI RAKİBİ OLACAKTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı uzun konuşmada sadece bir kez “EKREM EFENDİ” dedi.

*

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İmamoğlu yanlısı bazı isimler, hemen atladılar bunun üstüne.

Sevinç içinde “Erdoğan rakibini belirledi. Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu” demeye başladılar.

*

Ne yani?

Erdoğan, “Mansur Efendi” deseydi...

Mansur Yavaş’ı mı rakibi olarak belirlemiş olacaktı?

*

Erdoğan’a bu kadar güç atfetmek, iktidar yanlılarına yakışıyor ama İmamoğlu yanlılarına hiç yakışmıyor.

MEV’İN BÜYÜKÇEKMECE KOLEJİ’NDE BİRKAÇ SAAT

MEV, yani Milli Eğitim Vakfı, 44 yıl önce dönemin eğitim bakanı Hasan Sağlam Paşa tarafından kurulmuş.

Hasan Sağlam, bu vakıf için Koç’u, Sabancı’yı, Doğramacı’yı falan harekete geçirmiş.

Kalkış noktası şuymuş:

Orduevleri var, neden öğretmenevleri yok? Bir vakıf kuralım, öğretmenevlerinin yapımına başlayalım.

*

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Hayırsever işinsanlarının, kamu bankalarının, devlet kurumlarının öncülüğünde işe başlamış Milli Eğitim Vakfı.

Türkiye’nin dört bir yanına öğretmenevi yapmışlar.

Sonra bağışçıların desteğiyle işler büyümüş.

Şu anda ikisi İstanbul’da, ikisi İzmir’de, biri Ankara’da olmak üzere 5 özel koleji var MEV’in.

*

Milli Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Salih Çelik’i taa Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki müsteşar yardımcılığı döneminden tanırım.

Bakanlığın en faal, en başarılı bürokratlarındandı.

Onun davetiyle MEV’in Büyükçekmece’deki kolejine gittim.

Salih Çelik

*

Göz boyamaya zerre kadar yüz vermeyen bir kolejdi gördüğüm.

Sade ama süper işlevsel bir okul. Tek tek gezdim her bölümünü.

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Fiziki imkânlarıyla, öğretmenlerinin gözlerindeki ışıltıyla, öğrencilerinin mutluluğuyla beni çok etkiledi bu kolej.

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MEV’in kolejlerinin şu yönü çok önemli:

Çok iyi bir eğitim veriyorlar ama bunu para kazanmanın bir aracı haline getirmiyorlar. Benzerlerine göre çok daha ucuz bu kolejler.

Gücünü tamamen milletten alan bu vakfa sahip çıkmak, eğitimde paranın konuşmadığı modellerin yaşatılması ve desteklenmesi açısından şart.