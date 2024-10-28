Çözüm ve barış açısından Bahçeli, DEM’in çok ilerisinde

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Sonra da uzun, upuzun bir bildiri yayınlamışlar.

*

Bildiriyi okudum.

Okurken şöyle düşündüm:

*

Acaba ben Türkiye’de demokratik siyaset yapmaya hevesli bir partinin bildirisini mi okuyorum? Yoksa PKK’nın elebaşlarından birinin konuşmasını mı dinliyorum?

*

Neler var bildiride?

- Türkiye’yi yayılmacı ve sömürgeci politikalar uygulamakla suçlama var.

- Ne kadar PKK talebi varsa hepsini “Kürtlerin talebi” diye sunuyorlar.

- Suriye’de PKK’nın giriştiği işlere selam duruş var.

- Türkiye’nin Suriye’de işgal ve ilhak politikası uyguladığı suçlaması var.

*

Peki ne yok?

Şu yok:

Örgütün silah bırakmasına yönelik minnacık bir dokunup geçme bile yok.

*

Şunları demiyor, diyemiyor DEM:

- Silahla, bombayla, terörle, dağa çıkmakla, şiddetle sorun çözülmez.

- Silah bırakılsın, bombalar terk edilsin, dağdan inilsin, şiddete son verilsin.

*

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Bunları diyemediği gibi fevkalade hırçın bir üslupla...

“Aman kazanımlara bir şey olmasın” falan diyerek PKK’nın statükosunu korumaya çalışıyor.

*

Devlet Bahçeli’ye bakıyoruz:

Sivil siyaset diyor, Öcalan örgütü dağıtsın diyor, kardeşlik diyor, Türk ile Kürt ayrılmaz diyor.

DEM’e bakıyoruz:

PKK ne diyorsa onu diyor.

*

Sivil siyaset, şiddete karşı çıkmak, çözüm, barış açısından...

Devlet Bahçeli, DEM’in fersah fersah ilerisinde.



ARTIK HİÇ İLGİMİ ÇEKMİYOR



- Medya dedikoduları.

- Gezi’den kalma politik espriler.

- Yeni insanlar tanımak.

- Cem Garipoğlu ile ilgili hiçbir şey.

- Durup dururken polemik çıkarmak.

- Bir çöplüğe dönüşen TT listesi.

- Sosyal medya linçleri.

- İran / İsrail gerginliği.

- Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili her şey.



CÜBBELİ’YE ÜÇ TEBLİĞ



- BİR: Ya doğru bildiğinin arkasında dur ya da yutkun.

*

- İKİ: Anında R yapacağın şeyler söylemekten sakın.









*

- ÜÇ: Yabancısı olduğun alanlarda kahvehane muhabbeti yapma.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NUN PARTİSİNE DAİR



- Bütün boşluklar partiler tarafından öyle bir dolduruldu ki... Hangi boşluğu dolduracak, bilemiyorum.









*

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- Milliyetçi partiler enflasyonu var Türkiye’de... Buradan nasıl sıyrılacak, bilemiyorum.

*

- Merkeze yakın milliyetçilik de çok yapıldı. Nasıl bir fark yaratacak, bilemiyorum.

*

- Toplumsal taban ve güçlü bir ekip... Bu iki fonksiyona sahip midir, bilemiyorum.

SEN ÇAĞRI CİHAZI PATLATIRSAN TIR’LA DALARLAR ÜSTÜNE

Tel Aviv’in göbeğinde MOSSAD karargâhı yakınındaki otobüs durağına TIR’la daldılar.

10’u ağır 40 kişi yaralandı. Yaralananların çoğu da İsrail askeri.

*

Eskiden olsa “terör” falan derlerdi buna.









Ama “çağrı cihazlarını patlatma” dahil her türlü şiddet hareketine meşruiyet kazandırdıklarına göre...

Artık TIR’la dalmalara da “terör” diyemiyorlar.

*

Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim:

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İsrail, son bir yıldır yapıp ettikleri nedeniyle...

Asla huzur bulamayacak.

FETÖ HESAPLARINA ŞÖYLE BİR BAKINCA



“Sosyal medyadaki FETÖ hesaplarına şöyle bir bakayım, ne yapıyorlar” dedim.

Hay demez olaydım.

*

Fetullah’ın ağlak vaazlarına... Kendilerini “evrensel bir hareket” diye yutturma çabalarına... O meşhur sinsi metotlara... Örgüt içinde yaşadıkları adiliklere rağmen örgütten kopamayan gözü yaşlı zavallılara... Ahmet Kurucan’ın her şeyi tevil eden açıklamalarına... Adem Yavuz denilen şahsın leş duygusallığına... Hepsinin ABD’nin kucağında olmaktan duydukları gurura... Birkaç papazın Fetullah övgüsüne... Uzun Cevdet’in ön alma çabalarına... Sızıntı tarzı tuhaf kartpostallara...

MARUZ KALDIM.

*

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Yaşama sevincimi kaybettim, depresyona girdim, anksiyetem azdı.

İki sezon “Dexter” izleyerek zor atlattım bu kişisel felaketi.



DEVLET ARACILIĞIYLA BARIŞAN İKİ AİLE



Şanlıurfa’da Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasında kanlı bir kavga vardı.

2018 seçimlerinden önce başladı bu kavga... İki aile de kayıplar verdi.

*

Devlet, araya girdi. Dün bir törenle iki aile barıştı.









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki barıştırma heyetinde Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk gibi isimler de yer alıyordu.

Bir yerde barış varsa, orayı hemen desteklerim. Hayırlı olsun bu barış.

*

Bu arada şunu da düşünmeden edemedim:

Kavga ettiğinde devletin araya girmesini gerektirecek denli güçlü bir ailem yok benim.

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Aşiretsiz, çekirdek aile bir durum.

*

Sonuçta hangisi daha iyi? Geniş aile mi, çekirdek aile mi? Karar veremiyorum.