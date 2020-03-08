Çok merak ediyorum: Muharrem İnce Yalova konusunda neden susuyor?

Yalova gelir.
- Yalova’da yapılan seçimin tekrarında oy çuvallarının önünde sabaha kadar bekleyişi gelir.
- Yalova’da CHP’ye kazandırdığı zafer gelir.
- Vefa Salman’a seçilmesi için verdiği büyük destek gelir.
*
Fakat şu işe bakın ki...
- Yalova’da yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. İnce sustu.
- Yalova’da belediye başkan yardımcısı tutuklandı. İnce sustu.
- Yalova’da Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı. İnce sustu.
*
Hatta ve hatta...
CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi...
Tüm bu gelişmelerin ardından belediye meclisinde yapılan seçim sonucu...
AK Parti’ye geçti.
*
İnce yine sustu.
*
Şu işe bakın hele!
Bin bir emekle kazandığı Yalova, elden gidiyor.
Muharrem İnce’den ses seda yok!
*
Ben hayatımda...
- Bu kadar manidar bir susuş...
- Bu denli çok şey anlatan bir sessizlik...
- Herkese “ne oluyor yahu” dedirten bir tepkisizlik...
Görmedim.
*
İnce neden susuyor, neden sessiz kalıyor, neden tepki göstermiyor, bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var ki o da şu:
*
Yalova’da yolsuzluk olmasaydı, yapılanlar tamamen hükümet darbesi niteliğinde olsaydı, başkan haksız yere görevden alınsaydı...
Benim bildiğim Muharrem İnce...
Bir yanardağ olur patlardı bu hükümetin üstüne.
Gök kubbeyi yerlere çalar, mavi gökyüzünü iktidara dar ederdi.
VİRÜS KONUSUNDA SÖYLEYECEKLERİM VAR
Koronavirüs belasına şükür ki ülkemizde şu ana kadar rastlanmadı. Rastlanmasın da. Fakat etrafımızı çepeçevre sarmış olan bu virüsten kaçış yok gibi... Korkarım bize de uğrayacak bu virüs.
*
- Virüsün ülkemize girmemesi için çok etkin bir çalışma yapıldı. Önlem almakta acele edildi, kapılar erken kapandı, bilim kurulu hemen oluşturuldu falan... Yetmez! Şimdi de bir virüs provası yapılması gerekiyor.
*
- “Türkiye’de virüs ortaya çıkarsa ne yapacağız?” konusuna eğilmek lazım. Marketlere hücumun falan önüne geçilecek önlemler alınmalı. Eğitim için, çalışma hayatı için “B planları” şimdiden yapılmalı.
*
- Bu arada virüse karşı en önemli önlem olarak “kalabalıklardan uzak durmak” öneriliyor. O zaman asosyalleşmek şart. Asosyalliği özendirecek kamu spotları falan mı hazırlansa acaba?
*
- Kalabalıklara girmek mecburiyeti söz konusuysa... O zaman muhakkak maske kullanmak lazım. Uzmanlara göre öyle çok gelişmiş maskeler peşinde koşmak gereksizmiş. Basit, sıradan maskeler koruyabiliyormuş.
*
- Bir başka önlem ise el yıkama... Ama el yıkama deyip geçmeyelim. Sabunlu suyla 30 saniye süren bir işlemden söz ediliyor. El yıkarken ellerin birbiriyle sert ve sürekli teması gerekiyormuş. Yıkama işlemi ne kadar sık, o kadar iyi...
*
- En başta dediğim gibi... Şu ana kadar Türkiye’de bu virüse rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlanmaz. Virüs üzerinden infial stratejisi yürüten şer odaklarına aldırmayalım. Yetkililere kulak verelim yeter.
YIL OLMUŞ 2020
- Hâlâ arabalarla konvoy oluşturmak suretiyle siyasi şov yapanlar var. (Bakınız: Ahmet Davutoğlu için Konya’da yapılan konvoy.)
*
- Hâlâ yaptığı bin türlü abeslikle ilgili olarak en küçük bir özeleştiriye yanaşmayanlar var. (Bakınız: İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur.)
*
- Hâlâ ülkenin kurucusu Atatürk’le uğraşmayı marifet bilen akılsızlar var. (Bakınız: Twitter’da Atatürk’le ilgili olumsuz paylaşımlar yapmayı sürdürenler.)
ŞÖYLE BİR KADINLAR GÜNÜ
- Hiç kimsenin aklına “çiçek / böcek” edebiyatı yapmanın gelmediği bir gün olsun.
*
- “Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız” şiirinin okunmadığı bir gün olsun.
*
- “Kadınlar şöyledir, kadınlar böyledir” türü klişelere abanılmayan bir gün olsun.
*
- Günün asıl sahibinin emekçi kadınlar olduğunun unutulmadığı bir gün olsun.
*
- Etkinliklere katılan kadınların itilip kakılmadığı bir gün olsun.
*
- Kadına yönelik şiddetin değil erkek şiddetinin konuşulduğu bir gün olsun.
*
- Başörtülü, başı açık... Bütün kadınların hakları için birleştiği bir gün olsun.
ESAD’A ‘ALLAH’IN ASLANI’ DİYEN SELAHATTİN HOCA
SELAHATTİN Özgündüz’ü tanırım.
Caferilerin Türkiye’deki lideri olarak bilinir.
Kendisiyle sohbetlerimiz olmuştur.
*
Epeydir görüşmüyordum Özgündüz’le.
Dün bir konuşmasına rastladım sosyal medyada.
Hay rastlamaz olaydım!
*
Öyle bir Esadcı olmuş ki...
Yok böyle Esadcılık!
*
“Allah’ın aslanı” diyor Esad için.
Esad’ın askerlerine resmen selam çakıyor.
Öyle bir övüyor ki Esad’ı...
Söz konusu olan çoluk çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran adam değil de sanki bir melaike!
*
Benim tanıdığım sıralarda vicdanlı, merhametli bir adamdı Selahattin Özgündüz.
Vicdanı gitmiş, merhameti tükenmiş.
*
O delikanlı Selahattin Özgündüz gitmiş.
Yerine İdlib’i kendi vatandaşları için cehenneme çeviren Esad iblisine temenna çeken vicdansız, merhametsiz Selahattin Özgündüz gelmiş.
*
Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir üzüldüm.
Sormayın.
Çok merak ediyorum: Muharrem İnce Yalova konusunda neden susuyor?
MUHARREM İnce dendiğinde akla...
Yalova gelir.
- Yalova’da yapılan seçimin tekrarında oy çuvallarının önünde sabaha kadar bekleyişi gelir.
- Yalova’da CHP’ye kazandırdığı zafer gelir.
- Vefa Salman’a seçilmesi için verdiği büyük destek gelir.
*
Fakat şu işe bakın ki...
- Yalova’da yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı. İnce sustu.
- Yalova’da belediye başkan yardımcısı tutuklandı. İnce sustu.
- Yalova’da Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı. İnce sustu.
*
Hatta ve hatta...
CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi...
Tüm bu gelişmelerin ardından belediye meclisinde yapılan seçim sonucu...
AK Parti’ye geçti.
*
İnce yine sustu.
*
Şu işe bakın hele!
Bin bir emekle kazandığı Yalova, elden gidiyor.
Muharrem İnce’den ses seda yok!
*
Ben hayatımda...
- Bu kadar manidar bir susuş...
- Bu denli çok şey anlatan bir sessizlik...
- Herkese “ne oluyor yahu” dedirten bir tepkisizlik...
Görmedim.
*
İnce neden susuyor, neden sessiz kalıyor, neden tepki göstermiyor, bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var ki o da şu:
*
Yalova’da yolsuzluk olmasaydı, yapılanlar tamamen hükümet darbesi niteliğinde olsaydı, başkan haksız yere görevden alınsaydı...
Benim bildiğim Muharrem İnce...
Bir yanardağ olur patlardı bu hükümetin üstüne.
Gök kubbeyi yerlere çalar, mavi gökyüzünü iktidara dar ederdi.
VİRÜS KONUSUNDA SÖYLEYECEKLERİM VAR
Koronavirüs belasına şükür ki ülkemizde şu ana kadar rastlanmadı. Rastlanmasın da. Fakat etrafımızı çepeçevre sarmış olan bu virüsten kaçış yok gibi... Korkarım bize de uğrayacak bu virüs.
*
- Virüsün ülkemize girmemesi için çok etkin bir çalışma yapıldı. Önlem almakta acele edildi, kapılar erken kapandı, bilim kurulu hemen oluşturuldu falan... Yetmez! Şimdi de bir virüs provası yapılması gerekiyor.
*
- “Türkiye’de virüs ortaya çıkarsa ne yapacağız?” konusuna eğilmek lazım. Marketlere hücumun falan önüne geçilecek önlemler alınmalı. Eğitim için, çalışma hayatı için “B planları” şimdiden yapılmalı.
*
- Bu arada virüse karşı en önemli önlem olarak “kalabalıklardan uzak durmak” öneriliyor. O zaman asosyalleşmek şart. Asosyalliği özendirecek kamu spotları falan mı hazırlansa acaba?
*
- Kalabalıklara girmek mecburiyeti söz konusuysa... O zaman muhakkak maske kullanmak lazım. Uzmanlara göre öyle çok gelişmiş maskeler peşinde koşmak gereksizmiş. Basit, sıradan maskeler koruyabiliyormuş.
*
- Bir başka önlem ise el yıkama... Ama el yıkama deyip geçmeyelim. Sabunlu suyla 30 saniye süren bir işlemden söz ediliyor. El yıkarken ellerin birbiriyle sert ve sürekli teması gerekiyormuş. Yıkama işlemi ne kadar sık, o kadar iyi...
*
- En başta dediğim gibi... Şu ana kadar Türkiye’de bu virüse rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlanmaz. Virüs üzerinden infial stratejisi yürüten şer odaklarına aldırmayalım. Yetkililere kulak verelim yeter.
YIL OLMUŞ 2020
- Hâlâ arabalarla konvoy oluşturmak suretiyle siyasi şov yapanlar var. (Bakınız: Ahmet Davutoğlu için Konya’da yapılan konvoy.)
*
- Hâlâ yaptığı bin türlü abeslikle ilgili olarak en küçük bir özeleştiriye yanaşmayanlar var. (Bakınız: İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur.)
*
- Hâlâ ülkenin kurucusu Atatürk’le uğraşmayı marifet bilen akılsızlar var. (Bakınız: Twitter’da Atatürk’le ilgili olumsuz paylaşımlar yapmayı sürdürenler.)
ŞÖYLE BİR KADINLAR GÜNÜ
- Hiç kimsenin aklına “çiçek / böcek” edebiyatı yapmanın gelmediği bir gün olsun.
*
- “Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız” şiirinin okunmadığı bir gün olsun.
*
- “Kadınlar şöyledir, kadınlar böyledir” türü klişelere abanılmayan bir gün olsun.
*
- Günün asıl sahibinin emekçi kadınlar olduğunun unutulmadığı bir gün olsun.
*
- Etkinliklere katılan kadınların itilip kakılmadığı bir gün olsun.
*
- Kadına yönelik şiddetin değil erkek şiddetinin konuşulduğu bir gün olsun.
*
- Başörtülü, başı açık... Bütün kadınların hakları için birleştiği bir gün olsun.
ESAD’A ‘ALLAH’IN ASLANI’ DİYEN SELAHATTİN HOCA
SELAHATTİN Özgündüz’ü tanırım.
Caferilerin Türkiye’deki lideri olarak bilinir.
Kendisiyle sohbetlerimiz olmuştur.
*
Epeydir görüşmüyordum Özgündüz’le.
Dün bir konuşmasına rastladım sosyal medyada.
Hay rastlamaz olaydım!
*
Öyle bir Esadcı olmuş ki...
Yok böyle Esadcılık!
*
“Allah’ın aslanı” diyor Esad için.
Esad’ın askerlerine resmen selam çakıyor.
Öyle bir övüyor ki Esad’ı...
Söz konusu olan çoluk çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran adam değil de sanki bir melaike!
*
Benim tanıdığım sıralarda vicdanlı, merhametli bir adamdı Selahattin Özgündüz.
Vicdanı gitmiş, merhameti tükenmiş.
*
O delikanlı Selahattin Özgündüz gitmiş.
Yerine İdlib’i kendi vatandaşları için cehenneme çeviren Esad iblisine temenna çeken vicdansız, merhametsiz Selahattin Özgündüz gelmiş.
*
Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir üzüldüm.
Sormayın.