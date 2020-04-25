Çok güzel oldun Türkiyem

Salgın nedeniyle kıpırdayamayacak durumda olmana rağmen... Bir bayram bu kadar mı coşkulu kutlanır!
Aşk olsun Türkiyem!
*
Aynı anda balkonlara çıkıp milli marş okumak... Bir dayanışma ruhu bu kadar mı güzel ortaya konur!
*
Helal olsun Türkiyem!
*
“Cepheleştik, bizi biz yapan değerleri kaybettik” denirken... “O kadar da değil” mesajı, bu kadar net mi verilir!
*
Bravo Türkiyem!
*
Meclis, yüz yıl, milli irade, Milli Mücadele, İstiklal Marşı, Atatürk... Bu değerler etrafında bu kadar mı birleşilir!
*
Alkışlar sana Türkiyem!
*
Evlerdeki camların süslenmesi, balkonlardaki şahlanış, “7 Tepeden 7 Kıtaya” konseri ve daha nice etkinlik... Bir bayram, bu kadar mı yenilikçi kutlanır!
*
Çok güzelsin Türkiyem!
TUNÇ SOYER'İN ZIP ZIP ZIPLADIĞI GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM
DÜN tonlarca görüntü izledim Tunç Soyer’e dair. 23 Nisan günü otobüsün üzerine çıkıp İzmir halkının bayramını kutluyordu yanında eşiyle... Zıp zıplıyor, yerinde duramıyordu. İzlerken kendimi şunları mırıldanırken yakaladım:
*
- Yahu bir insan bu kadar mı nahif olur! Sanki belediye başkanı değil de “3-B sınıfından küçük Tunç”...
*
- Otobüsten bir anda “Çav Bella” yükselince görülmeye değerdi hali... “Çav Bella” için “Tunç Soyer marşı” diyeceğim ben artık.
*
- Otobüs üzerinde gezerken “Burası neresi” diye soruyor. Normalde “Yok artık! İzmir’i bilmiyor” dersin. Ama öyle çocuksu ki... Diyemiyorsun.
*
- “Ağır ol da molla desinler” mottosuyla yetişmiş benim gibiler için onun her ritmik müzikte kendini dansa vurması çok yadırgatıcı... Ama öyle içten yapıyor ki bunu... Hiç yadırgamıyorum.
ALLAH BELAMIZI VERMİŞ
TÜRKİYE'de adamın teki midesini virüsten korumak amacıyla üç bardak sıvı sabunu lıkır lıkır içip hastanelik olmuştu ya...
Bizim Trump da aynı mantıktan yola çıkarak şöyle demiş:
“Madem dezenfektan cildimizdeki virüsü öldürüyor... O zaman vücudumuza dezenfektan enjekte edelim de akciğerimizdeki virüs ölsün.”
*
Sıvı sabun içen adamın durumuna bakıp “Bununla aynı havayı soluyoruz” diye yakınıp duruyorduk.
Trump’ın durumuna bakıp...
“Dünyayı bu yönetiyor, Allah belamızı vermiş” diyelim.
AKŞENER’İN O SÖZÜ NEDEN GÜNDEM OLDU?
MERAL Akşener, çıktığı bir televizyon programında “HDP, PKK’nın uzantısıdır” demiş. Dün bayağı bir gündem oldu bu açıklama. Aslında Akşener’in içinde yer aldığı siyaset dünyası açısından hiç de gündem olmaması gereken bir söz bu.
*
Peki niye gündem oldu?
Galiba şundan:
Meral Akşener, epey bir süredir böyle bir sözü bu netlikte pek ifade etmiyordu. Etse de çok az ediyordu. Vurgulamıyordu. Altını çizmiyordu. Bu sözün gerekleriyle yüzleşmiyordu, hesaplaşmıyordu.
AMAN DİKKAT İMAMOĞLU
23 Nisan nedeniyle İstanbul Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı dergide yer alan bir görselde... İmam var, haham var, papaz var. Bir de “Alevi dedesi” var.
*
Aslında çocuklara din ve inanç özgürlüğü bağlamında Alevilerin haklarından söz etmek için hazırlanmış bir görsel bu. Ama yanlış anlamaya ve yanlış anlaşılmaya hayli müsait. İlk bakışta Aleviliğin, “İslam–Hıristiyanlık-Yahudilik” gibi ayrı bir din olduğu algısı yaratıyor.
*
Bu tür konularda biraz daha dikkat etmek gerekmez mi Ekrem Başkan?
HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLACAK (2)
- Yine “Of ya... Bu ne abi? Her yer çok kalabalık” diye oflayacağız.
*
- Yine kalabalık aile ortamlarında sıkılıp kafamızı telefona gömeceğiz.
*
- Yine kır düğünlerinde neşemizi bulacağız.
*
- Yine kurulacağız sadakatle bağlı olduğumuz berberlerimizin koltuklarına...
*
- Yine fısıldayacağız birbirimizin kulaklarına...
*
- Yine göreceğiz eve girince ilk işimizin elimizi yıkamak olmadığı günleri...
*
- Yine sakin ve enteresan bir butik otel bulmak için çırpınıp duracağız...
*
- Yine dalacağız elimizde kahve fincanıyla beyaz yakalılar toplantılarına...
*
- Yine çıkacağız evlerimizden uçarı bir gülümsemeyle ve korkusuzca...
RAMAZAN DAVULCUSU
BAŞKA ramazanları bilmem ama bu ramazan davulcu istiyor.
Sokaklarımızda bir hoşluk yükselsin diye... Bir normallik sinyali çakılsın diye... Bir eski geleneğe sarılalım diye... Bir ramazan muştusu ortaya çıksın diye... Pencereden sarkmak için bir gerekçe olsun diye... Bir mevzu açılsın diye...
ÇOCUKLARA VERİLECEK İSİMLER
HİNDİSTAN’da bir aile, oğullarına “DEZENFEKTAN” ismini koymuş. Benim de bugünlerde doğan çocuklar için birkaç isim önerim olacak:
*
- Kız olursa... PANDEMİ ya da İZOLASYON.
*
- Erkek olursa... SEMPTOM ya da KARANTİNA.
Çok güzel oldun Türkiyem
Salgın nedeniyle kıpırdayamayacak durumda olmana rağmen... Bir bayram bu kadar mı coşkulu kutlanır!
Aşk olsun Türkiyem!
*
Aynı anda balkonlara çıkıp milli marş okumak... Bir dayanışma ruhu bu kadar mı güzel ortaya konur!
*
Helal olsun Türkiyem!
*
“Cepheleştik, bizi biz yapan değerleri kaybettik” denirken... “O kadar da değil” mesajı, bu kadar net mi verilir!
*
Bravo Türkiyem!
*
Meclis, yüz yıl, milli irade, Milli Mücadele, İstiklal Marşı, Atatürk... Bu değerler etrafında bu kadar mı birleşilir!
*
Alkışlar sana Türkiyem!
*
Evlerdeki camların süslenmesi, balkonlardaki şahlanış, “7 Tepeden 7 Kıtaya” konseri ve daha nice etkinlik... Bir bayram, bu kadar mı yenilikçi kutlanır!
*
Çok güzelsin Türkiyem!
TUNÇ SOYER'İN ZIP ZIP ZIPLADIĞI GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM
DÜN tonlarca görüntü izledim Tunç Soyer’e dair. 23 Nisan günü otobüsün üzerine çıkıp İzmir halkının bayramını kutluyordu yanında eşiyle... Zıp zıplıyor, yerinde duramıyordu. İzlerken kendimi şunları mırıldanırken yakaladım:
*
- Yahu bir insan bu kadar mı nahif olur! Sanki belediye başkanı değil de “3-B sınıfından küçük Tunç”...
*
- Otobüsten bir anda “Çav Bella” yükselince görülmeye değerdi hali... “Çav Bella” için “Tunç Soyer marşı” diyeceğim ben artık.
*
- Otobüs üzerinde gezerken “Burası neresi” diye soruyor. Normalde “Yok artık! İzmir’i bilmiyor” dersin. Ama öyle çocuksu ki... Diyemiyorsun.
*
- “Ağır ol da molla desinler” mottosuyla yetişmiş benim gibiler için onun her ritmik müzikte kendini dansa vurması çok yadırgatıcı... Ama öyle içten yapıyor ki bunu... Hiç yadırgamıyorum.
ALLAH BELAMIZI VERMİŞ
TÜRKİYE'de adamın teki midesini virüsten korumak amacıyla üç bardak sıvı sabunu lıkır lıkır içip hastanelik olmuştu ya...
Bizim Trump da aynı mantıktan yola çıkarak şöyle demiş:
“Madem dezenfektan cildimizdeki virüsü öldürüyor... O zaman vücudumuza dezenfektan enjekte edelim de akciğerimizdeki virüs ölsün.”
*
Sıvı sabun içen adamın durumuna bakıp “Bununla aynı havayı soluyoruz” diye yakınıp duruyorduk.
Trump’ın durumuna bakıp...
“Dünyayı bu yönetiyor, Allah belamızı vermiş” diyelim.
AKŞENER’İN O SÖZÜ NEDEN GÜNDEM OLDU?
MERAL Akşener, çıktığı bir televizyon programında “HDP, PKK’nın uzantısıdır” demiş. Dün bayağı bir gündem oldu bu açıklama. Aslında Akşener’in içinde yer aldığı siyaset dünyası açısından hiç de gündem olmaması gereken bir söz bu.
*
Peki niye gündem oldu?
Galiba şundan:
Meral Akşener, epey bir süredir böyle bir sözü bu netlikte pek ifade etmiyordu. Etse de çok az ediyordu. Vurgulamıyordu. Altını çizmiyordu. Bu sözün gerekleriyle yüzleşmiyordu, hesaplaşmıyordu.
AMAN DİKKAT İMAMOĞLU
23 Nisan nedeniyle İstanbul Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı dergide yer alan bir görselde... İmam var, haham var, papaz var. Bir de “Alevi dedesi” var.
*
Aslında çocuklara din ve inanç özgürlüğü bağlamında Alevilerin haklarından söz etmek için hazırlanmış bir görsel bu. Ama yanlış anlamaya ve yanlış anlaşılmaya hayli müsait. İlk bakışta Aleviliğin, “İslam–Hıristiyanlık-Yahudilik” gibi ayrı bir din olduğu algısı yaratıyor.
*
Bu tür konularda biraz daha dikkat etmek gerekmez mi Ekrem Başkan?
HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLACAK (2)
- Yine “Of ya... Bu ne abi? Her yer çok kalabalık” diye oflayacağız.
*
- Yine kalabalık aile ortamlarında sıkılıp kafamızı telefona gömeceğiz.
*
- Yine kır düğünlerinde neşemizi bulacağız.
*
- Yine kurulacağız sadakatle bağlı olduğumuz berberlerimizin koltuklarına...
*
- Yine fısıldayacağız birbirimizin kulaklarına...
*
- Yine göreceğiz eve girince ilk işimizin elimizi yıkamak olmadığı günleri...
*
- Yine sakin ve enteresan bir butik otel bulmak için çırpınıp duracağız...
*
- Yine dalacağız elimizde kahve fincanıyla beyaz yakalılar toplantılarına...
*
- Yine çıkacağız evlerimizden uçarı bir gülümsemeyle ve korkusuzca...
RAMAZAN DAVULCUSU
BAŞKA ramazanları bilmem ama bu ramazan davulcu istiyor.
Sokaklarımızda bir hoşluk yükselsin diye... Bir normallik sinyali çakılsın diye... Bir eski geleneğe sarılalım diye... Bir ramazan muştusu ortaya çıksın diye... Pencereden sarkmak için bir gerekçe olsun diye... Bir mevzu açılsın diye...
ÇOCUKLARA VERİLECEK İSİMLER
HİNDİSTAN’da bir aile, oğullarına “DEZENFEKTAN” ismini koymuş. Benim de bugünlerde doğan çocuklar için birkaç isim önerim olacak:
*
- Kız olursa... PANDEMİ ya da İZOLASYON.
*
- Erkek olursa... SEMPTOM ya da KARANTİNA.