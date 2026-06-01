 Çirkin bir boşanma

- Taraflar birbirleri hakkında çok sert konuşurlar.

- Çocuk velayeti büyük sorun olur.

- Mal paylaşımı destansı kavgalara dönüşür.

- Mahkeme süreçleri uzadıkça uzar.

- Karşılıklı suçlamalar medyada büyük bir iştahla yayınlanır.

CHP’de yaşananlara bakalım:

- Taraflar birbirlerine demediklerini bırakmıyorlar.

- İki taraf da “baba ocağı” dedikleri partiyi paylaşamıyor.

- Genel merkez, il başkanlıkları falan... Mal paylaşımı çok sancılı geçiyor.

- “Grup kimin olacak” üzerinden acayip bir velayet tartışması yürütülüyor.

- Karmaşık ve belalı bir mahkeme süreci var ki hepsinden beter.

- Medyayı da bu kavga da taraf haline getirmiş durumdalar.

“Allah CHP’ye mahkeme salonundan el ele çıkan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanması nasip etsin” diyeceğim ama o da fazla barışçıl ve aşırı sıkıcı bir boşanmaydı.

MANSUR YAVAŞ’IN MIRILDANDIKLARI

- Hayatımda ilk defa risk aldım, bakalım ne olacak.

- Ben niye bu kadar tedirginim, neden içimde bir sıkıntı var.

- En iyisi ortada durup vaziyeti idare etmekti ama bırakmadılar ki.

- Umarım sonunda kazanan Kılıçdaroğlu olmaz.

- Bu Özgür Özel de çok çocukça hareketler yapıyor ama neyse.

- İyi de bunlar beni cumhurbaşkanı adayı yapmazlarsa ne olacak.

- Hepsi gömlekle gelmiş, içlerinde tek devlet adamı benim.

- Koluma girip sürüklüyorlar beni, şuradan sıvışmak da mümkün değil artık.

BİRİ FISILDAMALI

Biri Özgür Özel’e fısıldamalı:

Kasım kasım kasılarak kendine molla dedirtme ama liderin de bir ağırlığı olması gerektiğini unutma.





Biri Kemal Kılıçdaroğlu’na fısıldamalı:

“Hırsız” deyip bırakma. Hırsızın kimler olduğunu açıkla. “FETÖ’cü” deyip bırakma. FETÖ’cülerin kimler olduğunu açıkla.

İKİ ALENGİRLİ KONU

KANYE WEST KONUSU

Adam dandik. Adam tartışmalı. Adam serseri meşrep. Adam komplocu. Adam ırkçı. Adam kadına yönelik şiddet faili. Adam Hitler sempatizanı.

Buna rağmen İstanbul’daki konserine yüz binin üzerinde kişi gitti.

Bazıları diyorlar ki: Böyle bir adamın konserine o kadar para bayılıp gidilir mi? Başımıza taş yağacak taş.

Fakat adamın bir numarası var:

Büyük bütçeli aksiyon filmi gibi sahneler kuruyor adam.

Tuhaf / tutarsız ideolojisinin izdüşümlerini yansıtıyor pahalı / görkemli sahnesine.

Gidenler de diyorlar ki: Sırf o destansı sahneyi görmek için gittik. Size ne?

*

Peki ben ne diyorum?

Ben de diyorum ki:

Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi tartışmasının dışına çıkmak için iyi bir konu ama yine de teşekkürler, kalsın, ben almayayım.

OZAN GÜVEN KONUSU

Kadına şiddet faili Ozan Güven.

Bunun ceremesini çekti, çekiyor.

E çekecek tabii.

Şiddete meylederse ceremesini çeker.

Gittiği bir mekânda bir grup kadının zorbalamasına maruz kalmasına gelince...

Bu olayda...

Zorbalayanların küstahlığı, şımarıklığı, hırçınlığı, şovculuğu süper barizdi.

Buna karşılık Ozan Güven ise bir sükunet abidesi, bir sabır anıtı gibi duruyordu.

İşte tam da bu nedenle olay, Ozan Güven için bir itibar kaldıracına dönüştü.

Güvenpark’ta Özgür Özel’in topladığı kalabalık kadar büyük bir kalabalık, “Bu kadarı da fazla ama. Bu kadarı da olmaz ama” dedi.

Zorbalayanların amacı: Ozan Güven’i rezil kepaze etmekti.

*

Ortaya çıkan sonuç: Mağdur / mazlum / haksızlığa uğramış bir Ozan Güven oldu.

Ben Ozan Güven’in yerinde olsam bundan sonra her akşam Kadıköy’de zorbalanacak mekân ararım.

FETİH KUTLAMALARI İÇİN VALİ GÜL’E TEŞEKKÜRLER

- Gençler, “Fatih’in İstanbul’u Fethettiği Yaştasın” yazılı pankartla yürüdüler.

- Mehter Takımları, şehrin dört bir yanında konserler verdi.

- Haliç Kongre Salonu’nda sanatçı Azerin, “Türkler Geliyor Allahüekber” diye haykırdı.

- Boğaz’da yüzlerce tekneyle İstanbul’un fethine selam gönderildi.

- Gece, fetih aşkına havai fişek gösterisi ve drone şovu yapıldı.

Bazılarının içinde yer aldım. Bazılarının görüntülerini izledim. Bazılarının fotoğrafları düştü önüme. Bu yıl İstanbul’un fethinin Fatih’e ve İstanbul’a yakışır biçimde kutlanmasını sağlayan İstanbul Valisi Davut Gül’e çok teşekkür.

KATI OLAN HER ŞEY BUHARLAŞIYOR

- ENTELLİK: Entel dantel işler, eskiden acayip popülerdi. Şimdi yüzüne bakan yok.

- TATİL: Sadece tatil yerleri değil tatile çıkmanın kendisi de fena halde bayat.

- MEKÂN: Lüks mekânlara takılmak, oraların müdavimi olmak falan... Bırrr!