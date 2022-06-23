Cinci kadın Roger Stone kuralına uymuş

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Başkan adaylarına seçim kazandıran adam.

Nixon’la çalışmış, Reagan’la çalışmış, hatta en son Trump’la bile çalışmış.

*

Roger Stone, ilkesiz iblisin teki.

Rakiplere belden aşağı saldırma konusunda uzman. Yalan haberleri yayma konusunda kimse eline su dökemiyor. Utanma, arlanma diye bir şey yok adamda. “Kazanmak için her şey mubah” ilkesizliğinin yürüyen nişanesi.

*

Bir dizi kuralı var alçak Roger Stone’un.

En birincisi şu:

“Şöhret sahibi olmamaktansa, kötü şöhretli olmak tercih edilir.”

*

Denk geldiniz mi bilmiyorum.

Cin çıkaracağım diye ekrana çıkmış bir kadın peyda oldu.

*

Ekranda “Donaaatttt” falan diye belertilmiş gözlerle cin çıkarma seansı yapıyordu.

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İzlerken başkası adına utanmak duygusuna öyle bir kapılıyordunuz ki...

Sonuna kadar izlemeniz mümkün olamıyordu.

*

Hah!

İşte bu cinci kadın...

Kendisiyle ilgili tüm kafa bulmalardan sonra, tüm aşağılamalardan sonra, tüm dalga geçmelerden sonra, tüm yadırgamalardan sonra...

Yeniden seyirci karşısına geçip aşırı özgüvenli bir gülümseme eşliğinde şu açıklamayı yaptı:

*

“Çok memnunum. Adımı herkes duydu. Reklamın iyisi kötü olmaz. Benden söz edenlere teşekkür ederim.”

*

“Şöhret sahibi olmamaktansa, kötü şöhretli olmak tercih edilir” diyen ilkesiz iblis Roger Stone, bu cinci hanımı yanına asistan olarak almalı.

ŞÖHRETİN DÖRT AŞAMASI

MADEM söz Roger Stone’dan açıldı, oradan devam edelim:

Roger Stone, ilkesiz bir iblis ama tabii ki çok zeki bir adam.



Roger Stone

*

Bazen çok etkili, çok eğlenceli, çok tumturaklı saptamalar yapıyor.

Mesela “şöhretin aşamaları” konusunda söyledikleri, tam da bu cinsten.

*

“Şöhretin dört aşaması vardır” diyor Roger Stone.

Ve devam ediyor:

*

- BİRİNCİ AŞAMA: Kim bu Roger Stone aşaması. (Şöhretin en başında değişik yerlerde bu soru sorulmaya başlar. Sağdan soldan sürekli bunu duyarsınız. Kim bu Ece Soylu? Kim bu Mert Kaplan? Bu, şöhretin büyüyeceğinin ilk işaretidir.)

*

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- İKİNCİ AŞAMA: Bana Roger Stone’u bulun aşaması. (Şöhretin bu aşamasında herkes senin peşindedir. Filmlerde hep seni oynatmak isterler. Sahneye hep seni çıkarmak isterler. Hep seninle röportaj yapmak isterler.)

*

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Bana Roger Stone tipi birini bulun aşaması. (Şöhretin zirve noktası burasıdır. Herkes senin peşindedir. Sana ulaşamayanlar ise senin gibi birini bulmak ister. “İlber Hoca gibi bir isim bulalım, onunla röportaj yapalım” gibi bir şey.)

*

- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: Kim bu Roger Stone aşaması. (Aha! Tekrar başa döndük. Demode olmuşsun, unutulmuşsun, arayanın, soranın kalmamış. Adın geçtiğinde “O kimdi ya?” falan deniyor. Şöhretin en trajik aşaması budur. Etrafta çok var bunlardan.)

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‘BU DİYARDAN ÇEKİP GİDECEĞİM’ DESEYDİ

ÇAPA Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitirmiş genç doktorumuz, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şöyle demiş:

*

“Hem bu deveyi güdeceğiz hem de bu diyardan gitmeyeceğiz.”

*

Sadece iktidara yakın kesimlerin övgüsüne neden oldu genç doktorumuzun bu çıkışı.

*

Oysa...

“Bu deveyi de gütmeyeceğim, bu diyardan çekip gideceğim” deseydi...

Sözcü gazetesine manşet olur, Halk TV’de de Bülent Arınç muamelesi görürdü.

*

Bu bir hastalıktır.

“Gidenleri ve gitmek isteyenleri, kalanlara ve kalmak isteyenlere tercih eden bir karanlığa âşık olmak” diye tanımlanabilecek bir hastalık.

ÇOK BELLİ EDİYORLAR

MARMARİS’teki orman yangınına bir tane bile helikopter müdahale etmese ya da yangına karşı bir tane bile uçak uçmasa...

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Acayip mutlu olacak tipler var.

*

Yangın çıktığında...

Ellerini ovuşturup bekliyorlar:

“Ey Tanrım! ‘Nerede uçaklar? Nerede helikopterler?’ diyebileceğimiz bir ortam nasip eyle bize” diye.

*

Kural hiç değişmez:

Samimiyetsizlik de samimiyet de karşı tarafa çarpan etkisiyle yansır.

*

Oysa samimiyetsizliklerini bu kadar fazla belli etmeseler...

Belki de amaçlarına biraz daha yaklaşmış olacaklar.

BEYAZ TÜRK PARTİSİ

GAZETECİ Murat Sabuncu, İYİ Parti’nin gitgide daha fazla Beyaz Türk partisi olduğunu, AK Parti’den çok CHP’den oy aldığını yazmış.

*

Bingo! Tam isabet!

*

İYİ Parti, son zamanlarda...

- Seküler hayat tarzının...

- Abdülhamid karşıtlığının...

- Çankaya’nın, Şişli’nin, Beşiktaş’ın, İzmir’in...

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- Sosyal medya muhalifliğinin...

- Cici beylerin, cici hanımların...

Başkenti olmaya doğru koşar adımlarla ilerliyor.

*

Buna mukabil...

CHP ise...

Seçmenlerini İYİ Parti’ye kaptırıyor.

*

İşin daha da tuhafı...

Ali Babacan bile...

Gözünü CHP’nin seküler oylarına dikmiş durumda.

*

AK Parti var ya AK Parti...

“Rakiplerim iyi ki bunlar” diye duayı hiç eksik etmemeli.