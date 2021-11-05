Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
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Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
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- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
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BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi
Kimdir Çilem Doğan?
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Ve yıllar süren işkenceden kurtuldu.
*
Ama bu sefer de yargı mekanizmasının anlayışsız dişlileri arasında ezilmek durumunda kaldı.
*
Hakkında verilen son karar şu:
*
Yargıtay, 15 yıllık cezayı onadı.
Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek.
*
Kadınları katleden katil erkeklere ceza indirimleri verilirken...
“Tahrik” adı altında katil erkekler lehine her türlü kararlar alınırken...
Kadın katilleri, kravat takarak bile indirimleri kaparken...
Çilem Doğan’ın çilesinin bitmemesi, benim kanıma dokunuyor.
İFRAT VE TEFRİT ARASINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde HDP cenahına sıcak mesajlar vermekle meşguldü:
*
Önce tezkereye hayır dedi.
Bu esaslı bir sıcak mesajdı.
Ardından “Demirtaş hapisten çıkmalı” cümlesini tekrar etti.
Bu da esaslı olmasa da iyi bir mesajdı.
*
Ve fakat...
Baktı ki kıvam biraz fazla kaçtı.
Baktı ki HDP’ye fazla yakın duruyor gibi bir algı çıktı.
Baktı ki sağda solda çok eleştiri var.
Baktı ki milliyetçi ve ulusalcı kesimler hoşnutsuz.
Hemen durumu düzeltecek bir atak yaptı.
*
Ne yaptı?
Milliyetçiliğin kalesi Yozgat’ta kükredi:
*
“Kandil’i yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler.”
*
Kılıçdaroğlu, bu son kükremesiyle de...
HDP cenahına göndermiş olduğu sıcak mesajları yerle yeksan etmiş oldu.
*
Korkarım şimdi de bunu telafi etmek için çabalayacak.
40 YILDIR AYNI
DOĞU Perinçek grubu, Mehmet Eymür’e savaş açar. Mehmet Eymür, onlara ateş püskürür. Mehmet Ağar da işin içine sokulur.
Falan filan.
Ben gazeteci bile değilken bu tür haberlere maruz kaldım. Gazeteci oldum, bu tür haberlere boğuldum. Neredeyse gazetecilikten emekli olacağım. Hiçbir şey olmamış gibi bu haberler kaldıkları yerden aynen devam ediyor.
*
Bu insanlar hiç mi bıkmaz, usanmaz, sıkılmaz?
Anlamıyorum ki?
AK PARTİ’DE SİYASET BİLEN TEK KİŞİ VAR
AK Parti cenahından yapılan doğalgaz açıklamaları dikkatinizi çekti mi?
*
Hepsi fazlasıyla acemice... Hepsi fazlasıyla tepki çekecek türden... Hepsi gereksiz polemiklere kapı aralıyor... Hepsi savunmada...
*
Yani siyaseten ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapan türden açıklamalar.
*
Derken...
AK Parti cenahından tek bir isim, hiç bu yanlışlara düşmeden, umudu diri tutmayı hedefleyen, zamlara mazeret bulmakla uğraşmayan en doğru açıklamayı yaptı.
*
Dedi ki:
*
“Karadeniz’de doğalgaz ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimizde sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın kasasına da girecek. Biraz sabır.”
*
Kimdi bunu diyen isim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
*
AK Parti’de siyaseti en iyi bilen isim gerçekten de Erdoğan.
Yani girdiği her seçimi kazanması, tesadüf değil.
MUHARİP UÇAK
TÜRKİYE Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, dün müjdeli bir haber verdi sosyal medyada.
İşi bilmeyen benim gibilerin pek bir anlam veremediği bir parçanın fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı:
*
“Milli muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
*
Milli muharip uçak gibi çok ama çok önemli bir projenin ilk parçasının üretimi çok değerli.
Ancak tarih bize şunu öğretti ki bu işin iletişimini doğru yapmak, en az milli uçağı üretmek kadar önemli.
*
Bu açıdan bakıldığında Temel Kotil’in yaptığı tam bir iletişim faciası.
*
Paylaştığı fotoğraftaki parça, milli muharip uçak iddiasıyla pek bağdaşmıyor gibi. Fotoğrafı paylaşılan teknik aksam, konuya vâkıf olmayanlara hiçbir şey anlatmıyor. Dahası “Biz yapamayız” anlayışına saplanıp kalmış olanlara, “Muharip uçakla bunun ne alakası var?” diyerek dudak bükecekleri bir malzeme verilmiş oluyor.
*
Doğru iletişim şu olmalıydı: O aksam, ne anlama geliyor? Önemi nerededir? Üretilmesi çok mu zor? Muharip uçağın hangi aksamıdır bu? Neden heyecanla paylaşılıyor?
Bütün bunların cevabı verilmeliydi.