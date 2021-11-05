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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

5 Kasım 2021

Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

*

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

Ve yıllar süren işkenceden kurtuldu.

*

Ama bu sefer de yargı mekanizmasının anlayışsız dişlileri arasında ezilmek durumunda kaldı.

*

Hakkında verilen son karar şu:

*

Yargıtay, 15 yıllık cezayı onadı.

Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek.

*

Kadınları katleden katil erkeklere ceza indirimleri verilirken...

“Tahrik” adı altında katil erkekler lehine her türlü kararlar alınırken...

Kadın katilleri, kravat takarak bile indirimleri kaparken...

Çilem Doğan’ın çilesinin bitmemesi, benim kanıma dokunuyor.

İFRAT VE TEFRİT ARASINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde HDP cenahına sıcak mesajlar vermekle meşguldü:

*

Önce tezkereye hayır dedi.

Bu esaslı bir sıcak mesajdı.

Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ardından “Demirtaş hapisten çıkmalı” cümlesini tekrar etti.

Bu da esaslı olmasa da iyi bir mesajdı.

*

Ve fakat...

Baktı ki kıvam biraz fazla kaçtı.

Baktı ki HDP’ye fazla yakın duruyor gibi bir algı çıktı.

Baktı ki sağda solda çok eleştiri var.

Baktı ki milliyetçi ve ulusalcı kesimler hoşnutsuz.

Hemen durumu düzeltecek bir atak yaptı.

*

Ne yaptı?

Milliyetçiliğin kalesi Yozgat’ta kükredi:

*

“Kandil’i yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler.”

*

Kılıçdaroğlu, bu son kükremesiyle de...

HDP cenahına göndermiş olduğu sıcak mesajları yerle yeksan etmiş oldu.

*

Korkarım şimdi de bunu telafi etmek için çabalayacak.

40 YILDIR AYNI

DOĞU Perinçek grubu, Mehmet Eymür’e savaş açar. Mehmet Eymür, onlara ateş püskürür. Mehmet Ağar da işin içine sokulur.

Falan filan.

Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ben gazeteci bile değilken bu tür haberlere maruz kaldım. Gazeteci oldum, bu tür haberlere boğuldum. Neredeyse gazetecilikten emekli olacağım. Hiçbir şey olmamış gibi bu haberler kaldıkları yerden aynen devam ediyor.

*

Bu insanlar hiç mi bıkmaz, usanmaz, sıkılmaz?

Anlamıyorum ki?

AK PARTİ’DE SİYASET BİLEN TEK KİŞİ VAR

AK Parti cenahından yapılan doğalgaz açıklamaları dikkatinizi çekti mi?

*

Hepsi fazlasıyla acemice... Hepsi fazlasıyla tepki çekecek türden... Hepsi gereksiz polemiklere kapı aralıyor... Hepsi savunmada...

*

Yani siyaseten ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapan türden açıklamalar.

*

Derken...

AK Parti cenahından tek bir isim, hiç bu yanlışlara düşmeden, umudu diri tutmayı hedefleyen, zamlara mazeret bulmakla uğraşmayan en doğru açıklamayı yaptı.

*

Dedi ki:

*

“Karadeniz’de doğalgaz ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimizde sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın kasasına da girecek. Biraz sabır.”

*

Kimdi bunu diyen isim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

AK Parti’de siyaseti en iyi bilen isim gerçekten de Erdoğan.

Yani girdiği her seçimi kazanması, tesadüf değil.

MUHARİP UÇAK

TÜRKİYE Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, dün müjdeli bir haber verdi sosyal medyada.

Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

İşi bilmeyen benim gibilerin pek bir anlam veremediği bir parçanın fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı:

*

“Milli muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

*

Milli muharip uçak gibi çok ama çok önemli bir projenin ilk parçasının üretimi çok değerli.

Ancak tarih bize şunu öğretti ki bu işin iletişimini doğru yapmak, en az milli uçağı üretmek kadar önemli.

*

Bu açıdan bakıldığında Temel Kotil’in yaptığı tam bir iletişim faciası.

*

Paylaştığı fotoğraftaki parça, milli muharip uçak iddiasıyla pek bağdaşmıyor gibi. Fotoğrafı paylaşılan teknik aksam, konuya vâkıf olmayanlara hiçbir şey anlatmıyor. Dahası “Biz yapamayız” anlayışına saplanıp kalmış olanlara, “Muharip uçakla bunun ne alakası var?” diyerek dudak bükecekleri bir malzeme verilmiş oluyor.

*

Doğru iletişim şu olmalıydı: O aksam, ne anlama geliyor? Önemi nerededir? Üretilmesi çok mu zor? Muharip uçağın hangi aksamıdır bu? Neden heyecanla paylaşılıyor?

Bütün bunların cevabı verilmeliydi.

X

Sayın dedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Kasım 2021
“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...

Şu cevabı veririm:

*

Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...

“Sayın Öcalan” dediğinde...

Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.

Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.

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Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2021
Falih Rıfkı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

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Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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