CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?

Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
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Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
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Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
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Ve bu adam, son günlerde...
Söyledikleri şunlar:
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“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
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Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
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Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
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Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
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Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
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- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
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- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
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- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
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- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
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MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?
Saadet Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Cihangir İslam, CHP’ye transfer oldu.
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
*
Sekiz sene önce yazmış bu mesajı Cihangir İslam.
Başka mesajları da var.
Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok ağır eleştiren...
Laiklik konusunda Cübbeli’nin bile ifade etmediği türden görüşler ileri süren...
*
Ben insanların değişebileceğine, dönüşebileceğine inananlardanım.
40 yıl aynı şeyleri papağan gibi tekrar edenlerden hiç hazzetmem.
Tartıştıkça, yaşadıkça, okudukça, öğrendikçe...
Düşüncelerin değişmesi gerektiğini savunurum.
*
Düşünceleri değiştirmeyen tartışmaları, yaşamları, okumaları, öğrenmeleri...
Boş tartışmalar, boş yaşamlar, boş okumalar, boş öğrenmeler olarak görürüm.
*
Ancak... Fakat... Lakin...
Değişim konusunda asla taviz vermediğim ve vermeyeceğim bir şartım var:
Değişimin ve dönüşümün gerekçeleri ortaya konacak!
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“Ben eskiden şu nedenle böyle düşünüyordum ama artık şu nedenle şöyle düşünüyorum” şeklinde samimi bir hesaplaşma içine girilecek.
*
Bunu yapmadan gerçekleşen her değişim ve dönüşüm, kusura bakılmasın ama fırıldaklıktır.
*
İşte tam da bu nedenle...
CHP’ye transfer olan Cihangir İslam’ın, şimdi şu sorulara cevap vermesinin tam sırası:
*
Anıtkabir konusunda bugün de aynı fikirde mi?
Bugün de CHP’nin yegâne eserinin Anıtkabir olduğunu mu düşünüyor?
Düşünüyorsa neden?
Düşünmüyorsa neden?
“Marmaray” ile “Anıtkabir” arasında bağlantı kurmak, nereden aklına gelmişti?
Aynı bağlantıyı bugün de kuruyor mu?
Anıtkabir’de Cihangir İslam’ı rahatsız eden bir şey mi var?
Yoksa bugün böyle bir rahatsızlığı kalmadı mı?
Kalmadıysa neden? Kaldıysa neden?
AK PARTİ’NİN SAVAŞMASI GEREKEN BİR DUYGU: ERDOĞAN NEFRETİ!
SON zamanlarda AK Parti’ye yakın yorumcular, birçok konuyu şu iki kelimeyle izah etmeye başladılar:
*
Erdoğan nefreti!
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Mesela... Muhalefet cephesinde olmazlar bir araya geliyor ya... AK Partili yorumcuların izahı: “Erdoğan nefreti”.
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Mesela... CHP’nin HDP politikasına CHP tabanından yüksek sesle itiraz gelmiyor ya... AK Partili yorumcuların gerekçesi: “Erdoğan nefreti”.
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Mesela... Siyaset iki ana cepheye bölündü ve iki cephe de git gide katılaştı ya... AK Partili yorumcuların açıklaması: “Erdoğan nefreti”.
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Mesela... “Şunlar bunlarla, bunlar şunlarla nasıl oluyor da beraber olabiliyor” diye soruyoruz ya... AK Partili yorumcuların cevabı: “Erdoğan nefreti”.
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Daha devam edebilirim ama burada keseyim.
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Bütün bunlardan çıkan bir sonuç var:
Türkiye’de bir kesimde oluşan Erdoğan’a yönelik nefret duygusu, Türkiye siyasetinin ana paradigmalarından biri haline gelmiş durumda.
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Fakat bakıyoruz AK Parti’ye...
*
Bir kesimde oluşan bu nefret duygusunun geriletilmesi, anlamsızlaştırılması, geçerliliğini kaybetmesi adına...
Mantıklı, tutarlı, stratejisi iyi belirlenmiş, ikna edici tek bir atılım içinde değil.
Maalesef bunu değişmez ve değiştirilemez bir “veri” olarak kabul etmiş gibiler.
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AK Parti, bu konuda kafa patlatmalı!
Ve bir şeyler yapmalı.
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Nasıl yapar?
Nasıl eder?
Bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
Bu iş, “Erdoğan’ı seviyoruz” cümlesini sağa sola yazmanın çok ama çok ötesinde bir iştir.
LEVENT GÜLTEKİN
YİNE bir gazeteci...
Yine bir saldırı...
Söze sözle karşılık vermeyi bilmeyenlerin başvurduğu yöntemdir şiddet.
Ve ilkelliktir.
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Bu saldırıyı kınıyor, Levent Gültekin’e “geçmiş olsun” diyor ve saldırganların bir an önce hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum.
DEDİKODU DEDİKODU YAPTIRMA
KARAHAN Çantay ölmüş.
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“Karahan Çantay da kimdi acaba? Hatırlıyor gibiyim” dedim ve ilk tıklamamda karşıma 90’lardan bir Sibel Can klibi çıktı.
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Hatırlıyorum bu klibi ve şarkıyı...
Seneler önce gece gündüz sadece müzik kliplerinin döndüğü televizyon kanallarında oynatırlardı bunu ve mecburen maruz kalırdık bu şarkıya...
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Sözleri şöyle bir şeydi:
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“Dedikodu, dedikodu yaptırma/Kafamın tasını da attırma/Elleri kendine baktırma/Tadımızı tuzumuzu kaçırma/Seven kıskanır unutma.”
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Klibi üç kere izledim.
Son durumum şu:
Maskemin altında 30 yıl önceden fırlayıp gelen şarkının “Dedikodu, dedikodu yaptırma/Kafamın tasını da attırma” bölümünü mırıldanıyorum.
İstemsizce...