Sosyal medyada...

- Hakaretler gırla gidiyor.

- Aşağılamalar havada uçuşuyor.

- Saldırılar hiç hız kesmiyor.

*

Bu öfkeli paylaşımları gören...

- DEM tabanı...

- Davutoğlucular...

- Babacancılar...

Falan...

“Yandım Allah” diyerek iktidar blokuna yanaşırsa hiç şaşırmayacağım.

*

Medyadaki ve sosyal medyadaki CHP’liler, CHP’nin yalnızlaşmasına eşsiz katkılar sunuyorlar.

AK Parti bütün hatlarıyla hücuma geçse...

Bunların CHP’ye verdiği zararın binde birini bile veremez.

ZAYIFLATAN GÜÇLENME

CHP güçleniyor.

Ama şöyle bir güçlenme:

- Taraftar kitlesi gitgide daha fazla militanlaşıyor.

- Kendi içinde gitgide daha fazla konsolide oluyor.

- Sağ taraflara gitgide daha fazla uzaklaşıyor.

*

Oysa CHP’nin ihtiyacı böyle bir güçlenme değil.

CHP’nin ihtiyacı...

- Çeperlerini genişletmek.

- Farklılıklara açılmak.

- Sağı da kapsamına almak.

*

İçe dönük bir güçlenme...

CHP’yi zayıflatan bir güçlenme.

SEMANUR’A, ERSİN’E, BEKİR’E BİN SELAM OLSUN

SUMUD Filosu’ndakilerin...

Hepsi sonuna kadar insan. Hepsi ölümü göze aldı. Hepsi tartışmasız cesur yürek. Hepsi vicdan anıtı. Hepsi her türlü övgüyü sonsuz hak ediyor.

*

İçlerinden üçünü uzaktan / yakından tanıyorum.

*

- SEMANUR SÖNMEZ YAMAN: Yıllar önce birlikte çalıştım Semanur’la. Çok iyi bir gazetecidir. Televizyon haberciliğinde çok önemli işler yaptı. Filonun en gözü pek isimlerinden biri oldu. Televizyonlara yaptığı bağlantılarla Sumud’un nefesi haline geldi. Gazzeli çocuklar onu hiç unutmayacak.

*

- ERSİN ÇELİK: “Filo Günlükleri” başlığıyla Yeni Şafak’ta Sumud’un öyküsünü içeriden anlattı. Okurlar, Sumud’u onun yazılarından izledi. Son ana kadar iletişim savaşında en ön sırada yer almasını bildi. Olağanüstü bir çabayla Gazze’nin derdine derman oldu. Gıptayla izledik Ersin’i.

*

- BEKİR DEVELİ: “Bu videoyu izliyorsanız İsrail askerleri tarafından kaçırıldım” videosu, büyük yankı uyandırdı. Sumud Filosu, Gazze açıklarına yaklaştığı andan itibaren destansı bir çaba sarf etti. Seslenişleri hep tertemiz, hep dupduruydu. Binlerce teşekkür Bekir’e. Filo’nun kahramanı oldu.

BİR YANDAN MOSSAD OPERASYONU, BİR YANDAN HEIDEGGER KİTABI

NTV ekranından yansıyan bir kare bu:

*

Haber bülteninde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın “Heidegger’in Kulübesine Yolculuk” adlı yeni kitabının haberi yayınlanıyor.

Ekranın altından ise şu haber akıyor:

“MİT, İsrail’e casusluk yaptığı belirlenen Serkan Çiçek adlı kişiyi operasyonla yakaladı.”

*

İbrahim Kalın için şöyle bir nitelemede bulunabiliriz:

- Bir yandan Heidegger üzerine kitap yazıyor.

- Bir yandan da MOSSAD’a çalışan casusu yakalıyor.

*

Demek ki neymiş?

Ufku geniş bir entelektüel olmak, çok sıkı istihbarat çalışması yapmaya engel değilmiş.

*

Bu arada küçük bir “istihbarat” çalışmasıyla şöyle bir bilgi de edindim:

*

İbrahim Kalın, bundan 5 yıl önce Kara Ormanlar’ın eteklerindeki Heidegger’in mütevazı kulübesine gitmiş.

Kulübede Heidegger’in çalışma odasında oturmuş, misafir defterine anı yazısı yazmış, bahçedeki çeşmeden su içmiş, Kara Ormanlar’da yürüyüş yapmış.

Ve burasının kendisinde bıraktığı izlenimleri kaleme alacağı sözünü vermiş.

*

O ziyaretten 5 yıl sonra kaleme aldığı “Heidegger’in Kulübesine Yolculuk” kitabıyla bu sözünü tutmuş oldu İbrahim Kalın.