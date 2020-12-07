CHP’li Özgür Özel’e içtenlikli bir bravo

ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
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SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
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Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
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Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
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Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
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- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
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- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
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TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
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AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
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İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
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- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
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Diyeceksiniz ki:
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E ama
Söylediği en net şekilde şu:
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“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
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Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
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“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
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Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
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“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
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Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
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Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
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- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
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- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
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CHP’li Özgür Özel’e içtenlikli bir bravo
CHP’li Özgür Özel, bir video çekip kamuoyunun dikkatine sunmuş.
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
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“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
Bu ne övgüye değer bir muhalefet tavrı.
*
İşte budur!
Bu kadar basittir.
Benim yıllardır özlemini çektiğim muhalefet tavrı budur!
Eğriye eğri, doğru doğruya diyen bir muhalefet, her zaman ülkenin en önemli ihtiyacıdır.
Muhalefet etmek demek, yıkıcı olmak demek değildir.
İşte böyle yapıcı tutumlar da alınabilir.
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Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sesleniyorum:
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Lütfen Özgür Özel’in bu ortaklaşma önerisine bir karşılık veriniz.
Uzatılan eli, boşlukta bırakmayınız.
Ulusal bir aşı kampanyasına hep beraber imza atınız.
TARAFSIZ BİR BİLİM İNSANI ÇİN AŞISINI YAZDI
T24 adlı muhalif sitede yazan bir bilim insanı.
Prof. Dr. Pınar Okyay.
*
Tarafsız bir bakış açısıyla bilimsel verileri çarpıtmadan yorumlayabilecek bir bilim insanı olduğu için yazısını büyük bir dikkatle okudum.
Çin aşısıyla ilgili yazılmış uzun, çok uzun bir yazı...
Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarıyla örtüşen bir yaklaşım var yazıda.
*
Prof. Dr. Pınar Okyay, uzun yazısını şöyle bitirmiş:
*
“CoronoVac (Çin aşısı) aşısından çok ümitliyim. Son verilerin açıklanmasını iple çekiyorum. Her şey yolunda olursa, erken kullanım izni onaylanırsa ve bu süreç şeffaf şekilde paylaşılırsa hemen sıramı alacağım. Ve sonra bahar gelecek, ardından yaz.”
*
Pınar Okyay yazısının en sonunda “ondan sonra” demiş ve ardından da Nâzım Hikmet’ten şu dizeyi yazmış:
“Güneşli günler göreceğiz.”
*
Ay hadi inşallah!
ÇOK SEVİYORLAR
- RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Açılış yapmayı ve açılış yaparken açılışını yaptığı hizmetin sunuşunu yapmayı...
*
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Telefonlarının dinlendiğine dair iddia ortaya atmayı ve bununla gurur duymayı...
*
- DEVLET BAHÇELİ: En tartışmalı konularda en net bir şekilde taraf olup ödünsüz bir şekilde tarafını savunmayı...
*
- MERAL AKŞENER: Sürekli erken seçime gidileceğini söylemeyi ve erken seçim tarihine dair tahminlerde bulunmayı...
*
- SÜLEYMAN SOYLU: Teröre karşı elde edilen başarılarla ilgili olarak anında açıklama yapmayı...
*
- MUHARREM İNCE: Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine dair anılar anlatmayı ve o süreçten pişmanlıklar çıkarmayı...
*
- MANSUR YAVAŞ: El âlemin şusuyla busuyla uğraşmamayı ve tamamen işine odaklanmayı...
*
- FAHRETTİN KOCA: “Aşının menşeini değil yöntemini konuşalım” cümlesini kullanmayı...
GONCA’YI İBO ŞOV’DA GÖRÜNCE ŞÖYLE DEDİM
BU Gonca kızımız...
- Tezer Özlü olmaya niyetliydi.
- Tomris Uyar olmaya hevesliydi.
*
En son İbo Şov’a çıktı.
Ve adeta bir Cansever oldu.
*
Durun, durun...
Edip Cansever değil yahu!
Bildiğimiz arabeskçi Cansever ablamız var ya...
İşte o!
*
Neye niyet neye kısmet.
MAĞDURLARI DÜŞÜNMÜŞLER
CHP örgütlerindeki taciz iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yapılmış.
Açıklamayı yapan isim: CHP’nin önemli isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı...
Şöyle demiş:
*
“Biz bu konuda üzerimize düşeni yaptık. Ama mağdurların hassasiyetlerini, özel durumlarını göz önünde bulundurarak konuyu kamuoyu önünde tartışmadık.”
*
Aman ne güzel bir hassasiyet... Aman ne ince bir yaklaşım... Aman ne muhteşem bir duyarlılık...
*
İyi ama Oğuz Kaan Salıcı...
Madem bu kadar dikkatli ve özenli insanlarsınız.
- Neden Ensar olayında bu dikkati ve özeni göstermediniz?
- Neden Ensar mağdurlarının hassasiyetleri umurunuzda bile olmadı?
- Neden Ensar mağdurlarının özel durumlarını zerre kadar takmadınız?
*
Neden? Neden? Neden?
KEŞKE BEN DE
- Keşke ben de... Bill Gates’in aşı yoluyla hepimize çip takacağına samimiyetle inanabilen bir tip olsam. Oh! Ne rahat!
- Keşke ben de... Celal Şengör’ü her gün hasta muayene eden, hasta ameliyat eden bir tıp doktoru olduğu zanneden TV sunucusu olsam. Oh! Misss!
- Keşke ben de... Kazancımı Elon Musk’ın korkunç ve hain planlarını televizyon ekranında ortaya çıkarmaktan elde eden biri olsam. Oh! Süper!
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