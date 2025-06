CHP’deki kavganın arkasında Erdoğan mı var

Haberin Devamı

Kendilerine tam 13 yıl boyunca genel başkanlık yapmış adama...

Küfür kıyamet gidiyorlar.

Hakaretler ediyorlar.

“Sarayın adamı” diyorlar.

Nefret kusuyorlar.





*

Kendilerine 13 yıl genel başkanlık yapmış adam ise...

Büyük bir hırsla partisini kaosa atıyor.

Muazzam bir hırsla partisini yakıyor.

Müthiş bir sorumsuzlukla partisini bölüyor.

Süper bir göz karartmasıyla partisini perişan ediyor.

*

Durum böyle olduğu halde...

CHP’nin iki tarafı da...

Bazen kavgaya ara verip şöyle diyor:

*

“Bütün bunların arkasında Erdoğan var. Oyunu Erdoğan kuruyor. Bizi bu hale Erdoğan getiriyor.”

*

Partine 13 yıl genel başkanlık yapmış adama, sen böyle yaparsan...

Partine 13 yıl genel başkanlık yapmış adam, partine böyle yaparsa...

Bu işlerin sorumlusu Erdoğan olmaz.

Kendin olursun.

*

“Bütün bunların arkasında Erdoğan var. Oyunu Erdoğan kuruyor. Bizi bu hale Erdoğan getiriyor” demek yerine...

Kimsenin karıştıramayacağı, başkalarının oyun kuramayacağı bir parti olmayı başaracaksın.

Başka çaren yok.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU’NU ÖVDÜ MÜ

CHP’nin halini anlatırken şöyle demişti Erdoğan:

*

“13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil.”

*

Kılıçdaroğlu karşıtları, bu cümleden “Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu övdü” sonucunu çıkardılar.

*

Oysa Erdoğan’ın cümlesinde Kılıçdaroğlu’na yönelik zerre övgü yok. Sadece CHP ile ilgili bir karakter analizi denemesi var.

YARIN HANGİ KARAR ÇIKACAK

DÖRT ihtimal var:

*

BİR: Kayyum atama kararı çıkabilir.

İKİ: Mutlak butlan kararı çıkabilir.

ÜÇ: CHP’ye “aynen devam” denilebilir.

DÖRT: Duruşma ertelenebilir.

*

Hangi ihtimal daha yüksek?

*

Her an her şey olabilir ama ben yine de oyumu “erteleme” ihtimaline veriyorum.

MOBLAND

ÇOK matah bir dizi değil.

Ama baştan sona psikopat, baştan sona paranoyak bir mafya ailesinin serüvenlerini kafayı hiç yormadan leblebi çekirdek gibi tüketmek istiyorsanız, “Mobland” adlı diziye bir dalın derim.

Beklenti çıtasını ne kadar düşürürseniz memnuniyetiniz o kadar artacaktır.

TRUMP’IN KAVRAMSAL EVRENİ

TRUMP’ın cümleleri aşağı yukarı belli oldu.

Kavramsal evrenini belirleyen cümleler şunlar:

-

Çok aptal biri. / Çok harika biri. / Çok rezil bir iş çıkardı. / Çok harika bir iş çıkardı. / Aramız çok iyi. / Aramız çok kötü. / Bizimle görüşmek için kapımızdalar. / Çok düşük IQ’lu. / Memnun değilim.





GÜNÜMÜZ SAVAŞLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Kim kazandı, kim kaybetti? Bilinemiyor. Sonuçta iki taraf da zafer ilan edebiliyor.

*

Askeri, tankı, topu unuttuk. Artık olay tamamen savaş uçakları ve füzelerle ilerliyor.

*

Füze fırlatmadan önce “Bir maniniz yoksa sizin ülkenize füze fırlatacağız” deniliyor.

*

Bol füzeye sahip olmak çok önemli. Denklem şöyle: Zafere ulaşmak eşittir eldeki füze sayısı.

*

Dayısı Çin ve Rusya olan... Biraz öksüz kalıyor.

*

Dayısı ABD ve Avrupa olan... Şımardıkça şımarıyor.

*

Sahada kaybedilen savaşın, sosyal medyada kazanılma ihtimali yüksek.