CHP’de hipersonik füzeler atılıyor

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- KİMİN KAVGASI BU: Bu kavga iki kişinin kavgası. Yani Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun kavgası. İmamoğlu’ndan nefret eden Kılıçdaroğlu, bir intikam peşinde. “Mutlak butlan” davasını bunun için eşsiz bir fırsat olarak görüyor. Çok tepki almasına rağmen şartları zorlamasının temel nedeni bu. Tabii devasa bir hırsı da buna eklemek lazım.

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- ÖNLENEMEYEN SAVAŞ: İmamoğlu, bu sorunun tatlılıkla aşılmasını istedi. Bunun için çabaladı. Hem Özgür Özel’le hem Kılıçdaroğlu’yla görüşmeler yaptı. Ancak hapisteki birinin kriz yönetme olanakları sınırlı. Siyasi gücünüz azalmışsa, parasal olanaklarınız kalmamışsa... Ne yapabilirsiniz ki?

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- ÖZEL ETKİSİZ: Aslında ortalığı yatıştırmak Özgür Özel’e düşerdi. Ancak Özel, bu konuda iyi bir performans sergileyemedi. Tarafları bir araya getiremedi. Kılıçdaroğlu’nu yumuşatamadı. İmamoğlu’nun sözcüsü konumundan kurtulamadı. “Kriz çözen liderlik” sergileyemedi.

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- BRAVO YAVAŞ’A: Bu süreçte en şahane tavrı Mansur Yavaş sergiledi. “Durun, siz kardeşsiniz, kendinize gelin” diye özetlenebilecek bir tavırdı bu.

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- 10 MİLLETVEKİLİ: Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 10 milletvekili, günün en çok konuşulan konusu. Bazılarının hain, bazılarının kahraman ilan ettiği 10 milletvekili, parti içindeki çatlağı gözler önüne sermiş oldu.

YÜRÜYEN MERDİVEN

İKTİDAR taraftarları, ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu’yla alay etmek isteseler şunu söylerlerdi:

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“Yürüyen merdivene ters bindi.”

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Kılıçdaroğlu’nun son atılımlarından memnun olmayan CHP’liler, bugünlerde şöyle demeye başladılar:

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“Gerçekten de yürüyen merdivene ters binmiş abi.”

MUHARREM İNCE KONUSU

BU konuda iki şey söyleyeceğim:

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- BİR: CHP’nin Muharrem İnce’ye ihtiyacı var mıydı? Emin değilim. Muharrem İnce’nin CHP’ye ihtiyacı var mıydı? Yüzde yüz eminim ki vardı. Siyasi kariyeri açısından en doğru kararı verdi Muharrem İnce.

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- İKİ: Memleket Partisi’ni kapatmasa iyi olur. Çünkü mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu partiyi ele geçirirse... Yedek parti olarak Memleket Partisi’ne şiddetle ihtiyaç duyulabilir.

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NATO ZİRVESİ HANGİ ŞEHİRDE OLACAK

ÜÇ alternatif var:

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BİR: İstanbul. İKİ: Ankara. ÜÇ: Antalya.

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Finale kalacak şehri açıklıyorum:

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ANKARA.





LAHEY TAM BENLİK BİR YER

İSTANBUL cayır cayır yanarken...

Lahey’de durum şöyleydi:

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“Üzerime bir mont alayım da üşümeyim” dedirten bir ısı... Güneşsiz, kasvetli, karanlık bir hava...

Dur durak bilmeyen bir rüzgâr...

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İflah olmaz bir kışcı olarak “Burası tam benlikmiş” dedim. Tabii içimden.

HANDE YENER’İN DANSÇISINI İZLERKEN

- Başkası adına utanma duygusunu sonsuz yaşadım.

- Doğaçlama dansın saçmalığının zirveye ulaştığını gördüm.

- Manasızlığa, iticiliğe, sevimsizliğe maruz kaldım.

- Dansta liyakatsizlik sorununu fark ettim.

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- Bu kişinin nasıl Madonna’nın dansçısı olabildiğine şaştım kaldım.

BİR ÖMÜR SEZEN AKSU

- ÇOCUKTUK: Radyodan yükselirdi Sezen Aksu şarkıları.

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- GENÇ OLDUK: Sezen Aksu şarkılarıyla uzaklara daldık.

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- 30’LARA GELDİK: Sezen Aksu şarkıları marşımız oldu.

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- 40’LARI BULDUK: Bilge kraliçemiz oldu Sezen Aksu.

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- 50’LERE ULAŞTIK: Sezen Aksu’yu özler olduk.

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- 60’A MERDİVEN DAYADIK: Yeni bir Sezen Aksu albümüyle mest oluyoruz.