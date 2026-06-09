 CHP’de eller kaosa kalktı

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- Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki: BEN KONUŞACAĞIM.

- Özgür Özel diyor ki: BEN KONUŞACAĞIM.

*

Bu devasa çelişkiden ne çıkar?

Çıkacakları sayıyorum:

*

- Kürsü çekişmesi çıkar.

- Muazzam bir gerilim çıkar.

- İtiş kakışın Meclis’e taşınması çıkar.

- Kaba kuvvetin devreye girmesi çıkar.

- CHP içi kargaşanın ayyuka varması çıkar.

- Belki yine barikat çıkar.

- Bol miktarda bağrış çağrış çıkar.

- Ortalığın karışması düzenin bozulması çıkar.

- CHP’lilerin bir kez daha karşı karşıya gelmesi çıkar.

*

Peki bütün bu çıkacak olanların siyasi sonucu ne olur?

*

Her zaman istikrarı önceleyen, kaosa ve kargaşaya prim vermeyen, bu tür iç çekişmeleri zaaf olarak gören geniş kamuoyu kesimleri şöyle mırıldanır:

*

Kavgalı eve bile kız verilebilir ama bu CHP’ye devlet teslim edilmez.

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MİNİ SEÇİMDE ÖZELCİLERİN TEZLERİ VE ANTİTEZLERİ

- TEZ: Seçim çok ama çok ufak yerlerde yapıldı. Türkiye genelini yansıtmaz.

- ANTİTEZ: Seçimi CHP kazansaydı... Aynısını söyleyecek miydiniz? Dininize imanınıza doğruyu söyleyin.

*

- TEZ: Seçmen taşıdılar, öyle kazandılar.

- ANTİTEZ: Seçmen taşıdılarsa niye seçimden önce söylemediniz de kaybedince söylüyorsunuz ağalar?

*

- TEZ: Biz CHP olarak zaten üç yerde aday çıkardık, o kadar da şey etmedik yani.

- ANTİTEZ: Madem o kadar da şey etmediniz Özgür Özel’in bu beldelerde yaptığı mitingleri “Özgür Özel Anadolu’yu ayağa kaldırdı” diye niye gazladınız?

*

- TEZ: Madem iktidar başarı kazandığına inanıyor, erken seçim yapsın.

- ANTİTEZ: İktidar, bu seçimden çok büyük sonuçlar çıkarmıyor ki. Adamlar, “biz bu mini yerel seçimi kazandık” diyor. Doğru değil mi abi? Adamlar kazanmadılar mı abi?

*

- TEZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’dur. Başarısızlık onundur.

- ANTİTEZ: Bu cümle eğer şakaysa eh biraz komik. Peki ya ciddiyse? İşte o çok fena.

*

- TEZ: Ayrı parti kurmayı bir daha düşünsek mi acaba?

- ANTİTEZ: Valla iki yol var önünüzde: Ya mitinglere ve sosyal medyaya bakarak ayrı parti kuracaksınız. Ya da sandığa ve hakikate bakarak bir daha düşüneceksiniz.

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KENDİ KENDİNİ MAĞLUP ETTİ

Toplumun çok büyük bir kesimi mini yerel seçimlerin varlığından bile haberdar değilken...

Şöyle bir şey oldu:

*

Özgür Özel, o beldelerde mitingler yaptı. Sosyal medyada o mitingler gazlandıkça gazlandı. Bazıları “Amasya Tamimi gibi miting yapıyor adam” falan bile dedi.

*

Böylece siyasete azıcık merak duyan herkesin dikkati, mini yerel seçime yönelmiş oldu.

*

Sonuç?

Hem mağlup oldular hem de mağlubiyeti iliklerine kadar hissetmek zorunda kaldılar.

*

Doğru dürüst strateji kuramadıkları için şu üç şeyi hesaba katmadılar:

*

- BİR: Seçim dediğin parti içi mücadeleye benzemez.

- İKİ: Kılıçdaroğlu taraftarlarına karşı sağlanan üstünlük, sandıkta da üstün gelineceği anlamına gelmez.

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- ÜÇ: Mini yerel seçimi kendileri önemseyerek mini yerel seçimin önemli olduğu duygusunu topluma hissettirdiler.

SADRİ ŞENER’İN RAHMİ KOÇ MESAJI

Trabzonspor’un eski başkanlarından meşhur Sadri Şener, Rahmi Koç’la ilgili yazdıklarım üzerine şöyle bir mesaj atmış bana:

*

“Selamlar Ahmetçiğim. Bugünkü yazını okudum. Rahmi Bey, fıkrayı ‘Kürt kadın’ diye değil de ‘Laz kadın’ diye anlatsaydı soruşturma açılır mıydı? Her gün bir sürü Temel, Fadime, Dursun fıkrası anlatılıyor ama hiç soruşturma açılmıyor. Neden? Sevgiler.”

*

Hiç de yabana atılacak bir yaklaşım değil bu. Üzerinde durmaya değer sanki.

Şu dünyada en mutlu kişi

- Mini yerel seçimde... Cumhur ittifakını.

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- Fenerbahçe seçiminde... Aziz Yıldırım’ı.

- Ermenistan seçiminde... Paşinyan’ı.

Destekleyen kişidir.

ÖMER ÇELİK’E BRAVO

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu iki şeyi de yaptı:

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- BİR: Rahmi Koç’un fıkrasına ilk tepki gösteren siyasetçilerden oldu.

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- İKİ: Koç Holding’in kurumlarına yönelik saldırıları ilk lanetleyen siyasetçilerden oldu.

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Bravo Ömer Çelik’e. İki yanlışa da işaret edebildiği için.

SAVAŞIN KISIR DÖNGÜSÜ

ABD / İran Savaşı başladığı günden beri şöyle bir kısır döngüye girmiş durumda:

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Karşılıklı füzelerin fırlatılması. / Trump’ın ateşkes ilan etmesi. / İsrail’in ortalığı karıştırması. / Trump’ın Netanyahu’yu fırçalaması. / Petrol fiyatlarının artması. / Trump’ın “anlaşma çok yakın” diye açıklama yapması.

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Son durum:

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Kısır döngü ‘kıpkısır’ biçimde devam ediyor.



