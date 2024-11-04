CHP neden karışık sorusunun on bir maddelik yanıtı

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- İKİ: “Sert muhalefet” ile “yapıcı muhalefet” arasında gidip gelmesi nedeniyle karışık.

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- ÜÇ: Klasik tabanın dışına çıkmaya pek de alışık olmamaktan kaynaklanan bocalamalar nedeniyle karışık.

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- DÖRT: Kemal Kılıçdaroğlu’nun hariçten çıkardığı amacı belirsiz çeşitli arızalar nedeniyle karışık.

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- BEŞ: Son Esenyurt olayından sonra DEM ile ilişkinin ayyuka çıkma sorunu nedeniyle karışık.

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- ALTI: Özgür Özel’in çok konuşması, her yerde konuşması, hep konuşması nedeniyle karışık.

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- YEDİ: Sokağın sesine kulak vermek yerine muhalif medyaya kulak vermenin yol açtığı sorunlar nedeniyle karışık.

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- SEKİZ: Özgür Özel’e parti içinde bütünlüğü sağlayacak bir liderlik şansı verilmediği için karışık.

*

- DOKUZ: Ekrem İmamoğlu’nun aşırı dominant olmaya çabalaması nedeniyle karışık.

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- ON: Son seçim başarısı nedeniyle erken havaya girmenin yol açtığı özgüven patlamaları nedeniyle karışık.

*

* ON BİR: İktidarın kurduğu her türlü tuzağa çok açık olması ve çok çabuk düşmesi nedeniyle karışık.



YAVAŞ’I İMAMOĞLU KARŞISINDA AVANTAJLI KILAN ŞEYLER



- Az konuştuğu için ne düşündüğünün pek bilinmemesi.

- Sakin karakterinden dolayı daha az hırslı gibi gözükmesi.

- Acilci bir tutum almaması, telaşsızlığı.

- Hiçbir konuda fikir beyan etmemekten kaynaklanan avantajı.









- Her zaman milliyetçi bir çizgideymiş gibi bir eda takınması.

- DEM’e mesafe koyuyormuş gibi gözükmeye çabalaması.

- Esenyurt olayında farklı tutum almış gibi yapması.

- Erdoğan’ı taklit etmeye çalışmaması.

- Biraz ağır abi edası takınarak devlet adamı rolü yapması.

- Genellikle işine gücüne bakıyor havası yayması.

- Klasik her şeye muhalif tipolojisine uymaktan kaçınması.

- Anti-Erdoğan bir pozisyon almama çabası.



EVET ÇOK ŞIK AMA



KELEBEK’in moda yorumcusu Hande Can, geçen gün Kelebek’te Rahmi Koç’un bu kıyafetini çok beğendiğini yazdı.









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Övdü, göklere çıkardı, selam durdu, kusursuz buldu, bakmalara doyamadığını ifade etti.

*

Doğrudur. Rahmi Bey’in kıyafeti gerçekten de çok şık. Özenli, aşırı uyumlu bir havası var. Kusursuzluğu tartışılmaz.

*

Necip Fazıl, “Benim Gözümde Menderes” kitabında Menderes’in giyim zevkini eleştirirken şöyle der:

“(Öyle kusursuz, öyle jilet gibi, öyle tertipli giyinirdi ki) zavallının ihmal edilmiş şıklıktan haberi bile yoktu.”

*

Necip Fazıl, burada “başarılamamış şıklıktan” söz etmiyor.

Kıyafette bas bas bağıran kusursuzluğu, kasten bozan küçük bir ihmalden söz ediyor.

*

Rahmi Bey’in kıyafeti gerçekten çok şık ve çok kusursuz ama bu durumu bozacak küçük bir ihmalle daha da şık olabilir.

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İZLEMEYİ BIRAKTIM



ROL aldığı son filmlerinin tümünün berbat olması nedeniyle JOHN MALKOVICH’İ... Siyasette hiçbir etki gücü kalmamasına rağmen kendisini hâlâ çok etkiliymiş gibi zanneden AHMET DAVUTOĞLU’NU... Artık hiçbir özgün örneğini bulmanın mümkün olmaması nedeniyle KORKU FİLMLERİNİ... Dön dolaş hep aynı şeyleri yazan GÜNLÜK SİYASET YAZARLARINI...

İzlemeyi bıraktım.



CİNAYET PORNOSU



GÜVENLİK kameralarından yansıyan iki cinayetin görüntüleri, sosyal medyada dün gün boyu peynir ekmek gibi dolaştı.

*

- BİRİNCİ GÖRÜNTÜ: Damadını elindeki silahla öldüren, ardından da intihar eden bir adamın görüntüsü.

- İKİNCİ GÖRÜNTÜ: Kız kardeşine bulaşan bir adama, sokak ortasında kurşun yağdıran bir adamın görüntüsü.

*

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Bu iki videoyu gün boyu sansürsüz, olanca çıplaklığıyla üzerimize boca ettiler. Cinayet anına duyulan marazi merak duygusunu tatmin etmek dışında nasıl bir amacı olabilir bunun?

TÜRKÜ SÖYLEYEN BAŞKAN



GEÇENLERDE Halk TV’de gördüm:

Meğer bizim Şişli’nin Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, saz çalıp türkü söylüyormuş.









Hem de öyle amatörce değil. Bayağı içli, bayağı dokunaklı söylüyor türkülerimizi.

*

Kafasını gözünü yarmadan türkü söyleyebilen kişilerden bile kimseye zarar gelmeyeceğini bilen biri olarak...

Profesyonele yakın türkü söyleyebilen bir belediye başkanımız var diye mutlu oldum.

AİLE BELEDİYESİ GİBİ



TUTUKLAMAYLA, kayyum atamayla, terörle, örgütle hiçbir ilişkisi yok ama Esenyurt Belediyesi’ndeki aile çiftliği görüntüsüne bakar mısınız:









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Başkan Ahmet Özer...

Oğlunu danışman yapmış, kızını medyadan sorumlu yapmış, kardeşini koruma yapmış, yeğenini özel kalem müdürü yapmış, yeğenini imardan sorumlu yapmış, kuzenini ruhsat işlerine atamış, kayınbiraderini genel koordinatör yapmış.

Yani yapmış da yapmış.

*

Esenyurt’un kayyumu bu oğulları, kardeşleri, kuzenleri, yeğenleri falan görevden alırsa... Esenyurt’ta yine protesto mitingi yapılır mı acaba?

EN DELİKANLI: BURCU KÖKSAL



AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal’la görüşlerimiz uyuşmaz. Hatta çıkardığı birkaç olaydan sonra kişilik yapılarımız da uyuşmaz.

Ama kabul etmeliyiz ki...









Kendisi epey delikanlı çıktı.

*

Esenyurt mitingine gitmediği gibi...

“Biraz soğuk algınlığı kaptım o yüzden gitmedim” ya da “Daha önce planlanmış programlarım vardı o yüzden gitmedim” demek yerine...

Gitmek istemediği için gitmediğini “küt” diye söyledi.

*

Partinin PM Üyesi Ali Haydar Fırat, “PM toplantısında Burcu Köksal’ın parti üyeliğinin askıya alınmasını savunacağını” söylemiş.

Tecrübeler şunu göstermiştir: Bu işin en sonunda sinen taraf Ali Haydar Fırat olur, Burcu Köksal ise asla sinmez.